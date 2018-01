Dia Mundial da Fotografia: SP-Arte/Foto e outras exposições pela cidade

Foto: Denise Andrade/divulgação

O Dia Mundial da Fotografia é 19 de agosto, mas a data é lembrada ao longo das próximas semanas em eventos pela cidade. Um deles é a SP-Arte/Foto, que abre ao público na 5ª (25).

Neste ano, a feira celebra sua 10ª edição com 32 expositores e trabalhos que vão da arte moderna à contemporânea. Uma programação paralela também reúne lançamentos de livros e debates com nomes importantes da área.

“A ideia é criar um momento onde possamos olhar, pensar e discutir a fotografia”, explica a diretora da SP-Arte, Fernanda Feitosa.

Abaixo, confira exposições paralelas, oficinas e cursos para curtir a fotografia além da feira.

ONDE: Shopping JK Iguatemi. Av. Pres. Juscelino Kubi- tschek, 2.041, 3º piso, V. Olímpia. QUANDO: 5ª (25) e 26/8, 15h/21h; 27/8, 14h/21h; 28/8, 14h/20h. QUANTO: Grátis. Programação: www.sp-arte.com/foto

ESTÁ NO PAPO: Fernanda Feitosa

Como avalia os dez anos da SP-Arte/Foto?

Foram anos extremamente frutíferos para a fotografia nacional. Para nós, foi muito importante, por exemplo, ajudar a aflorar a fotografia modernista brasileira. Desde a 1ª edição, temos fotógrafos que atuaram no modernismo. E o ápice de todo esse trabalho foi neste ano, com o MoMA adquirindo 28 obras do Foto Cine Clube Bandeirante.

O mercado passou a reconhecer esse potencial da fotografia?

Sem dúvida. Ao longo desses dez anos, percebemos que a fotografia passou a disputar de igual para igual com outras linguagens artísticas. Isso é visto tanto nos museus quanto nas coleções particulares. E a SP-Arte/Foto está inserida neste momento histórico que reavalia a importância da fotografia.

A feira também estimula uma agenda paralela na cidade.

Vamos promover encontros entre galerias, artistas e curadores, e há uma agenda de lançamentos e outros eventos. Tudo isso é um prenúncio do que gostaríamos para os próximos dez anos. A ideia é inserir a SP-Arte/Foto em um centro de acontecimentos para promover um festival de fotografia na cidade, já a partir do ano que vem. Queremos transformar São Paulo em Arles no mês de agosto.

Outras mostras de fotografia

+ Para o projeto ‘Atlas Fotográfico da Cidade de São Paulo’ (abaixo, Tuca Vieira visitou e registrou diferentes regiões da metrópole. Mais de 200 dessas fotografias estão na Casa da Imagem, que também hospeda ‘Garagem Automática’, de Felipe Russo. R. Roberto Simonsen, 136-B, Centro, 3106-5122. 9h/17h (fecha 2ª). Grátis. Até 16/10.

Foto: Tuca Vieira/divulgação

+ Também sobre São Paulo, o Instituto Moreira Salles resgata a obra de Dulce Soares. São dois ensaios feitos nos anos 1970 pela artista. Em um, ela registra a Rua São Caetano, conhecida como ‘Rua das Noivas’. R. Piauí, 844, Higienópolis, 3825-2560. 13h/19h (sáb. e dom., 13h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até 20/11.

+ Em ‘Raros Vintages & Inéditos’, a Galeria Virgilio reúne as diferentes técnicas de 32 artistas, como Rosa Gauditano (foto), Penna Prearo e Nair Benedicto. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 2373-2999. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Inauguração: sáb. (20). Grátis. Até 15/10.

+ O Sesc Vila Mariana inaugura uma retrospectiva com 50 obras do finlandês Arno Rafael Minkkinen. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 10h/21h30 (sáb., 10h/20h30; dom., 10h/18h30; fecha 2ª). Inauguração: 4ª (24). Grátis. Até 18/12.

+ Alexandre Furcolin leva à Fauna Galeria as fotografias que compõem o fotolivro ‘Carne’, que será lançado na SP-Arte/Foto. R. Tangará, 132, V. Mariana, 3668-6572. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Grátis. Até 1º/9.

Foto: Yuri Dojc/divulgação

+ Em ‘Last Folio’ (acima), no Unibes Cultural, Yuri Dojc e Katya Krausova investigam a memória da comunidade judaica em meio à destruição deixada pela guerra na Eslováquia. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h/18h (fecha dom.). Inauguração: 6ª (19). Grátis. Até 22/10.

+ O universo feminino é uma das referências que Lily Sverner apresenta nas imagens que compõem mostra na FASS. R. Rodésia, 26, V. Madalena, 3037-7349. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 17/9.

+ Registros da cultura baiana e de paisagens urbanas estão em uma retrospectiva de Mário Cravo Neto, na Galeria Marcelo Guarnieri. Al. Lorena, 1.966, Jd. Paulista, 3063-5410. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom.). Grátis. Até 27/8.

Foto: Claudio Edinger/divulgação

+ Na Galeria Lume, ‘Rio do Céu’ apresenta um ensaio de 12 imagens de Claudio Edinger. Nelas, o fotógrafo sobrevoou a ‘cidade maravilhosa’ a bordo de um helicóptero e fez registros aéreos com a técnica de profundidade de campo ‘tilt and shift’. R. Gumercindo Saraiva, 54, Jd. Europa, 4883-0351. 10h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 28/8.

+ Encontrada em 2007, no México, uma valise continha registros de fotografias da Guerra Civil Espanhola, feitas pelos fotojornalistas Robert Capa, Gerda Taro e David ‘Chim’ Seymour. Desde então, o material tem viajado o mundo. Em São Paulo, os trabalhos podem ser vistos na Caixa Cultural. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 2/10.

Cursos e oficinas

+ No Museu de Arte Sacra (Av. Tiradentes, 676, 3326-3336), há oficina de pinhole. Sáb. (20), 14h30; dom. (21), 11h e 14h30. Grátis.

+ Um curso de fotografia no Espaço Cultural Porto Seguro (Al. Barão de Piracicaba, 610, 3226-7361) leva a um passeio pelos Campos Elísios. R$100. Inf.:bit.ly/Psfot

+ De 3ª (23) a 5ª (25), às 9h30 e às 14h, na Caixa Cultural (Pça. da Sé, 111, 3321-4400), há oficina gratuita que ensina a fazer uma câmara escura.

+ Entre 31/8 e 19/10, no MAM (Pq. Ibirapuera, 5085-1300), Daniel Salum traça panorama da fotografia japonesa do pós-guerra, por R$ 500.

Prepare-se

A partir do dia 3/9, a cidade volta a receber a obra da mexicana Frida Kahlo. Simultaneamente, o Espaço Porto Seguro e o Museu da Imagem e do Som (MIS) recebem mais de 240 fotografias do acervo pessoal da artista. Os ingressos já estão à venda por R$ 6, no site www.ingressorapido.com.br.