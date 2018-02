Dia dos Pais – confira nossa seleção de churrascarias

Para reunir a família no Dia dos Pais, uma seleção de churrascarias, bons açougues, vinhos e acessórios para o churrasco perfeito

Frequentemente, os pais são convocados para assumir a grelha e os espetos nas reuniões em família. Mas, como domingo (9) é o dia deles, indicamos churrascarias para se comer bem sem esforço. Agora, quem quiser manter a tradição e se fartar de carne em casa pode seguir nossas dicas de bons açougues e utensílios.

RODÍZIOS

Picanha da Fogo de Chão (Foto: divulgação)

Garçons com trajes típicos gaúchos dão as boas-vindas nas casas da rede Fogo de Chão, que completa 35 anos, com serviço sempre atencioso e carnes de qualidade. O rodízio (R$ 116) inclui 18 cortes, como picanha (foto) -, que ainda reina entre as mais pedidas -, bife ancho, costela, assado de tira, fraldinha, cordeiro e carnes suínas. Para acompanhar, há um caprichado bufê de saladas e pratos da cozinha brasileira são servidos à mesa, como arroz carreteiro, feijão mexido e farofa. Vale conferir a ampla carta de vinhos e cervejas. Av. Santo Amaro, 6.824, S. Amaro, 5524-0500. 12h/16h e 18h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30).

O pernil de javali (R$ 116) é destaque no Vento Haragano. Mas também circulam pelo salão clássicos como o contrafilé. Av. Rebouças, 1.001, Jd. Paulista, 3083-4265. 11h30/16h e 18h30/23h45 (sáb.,11h30/ 23h45; dom., 11h30/23h).

Leitão do NB Steak (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

Na sofisticada NB Steak tudo é levado à mesa: saladas, guarnições e grelhados à vontade (R$ 110). Especialmente para a data, a casa sugere o Steak NB, corte tirado do centro da paleta, e o leitão cozido em baixa temperatura, grelhado na brasa e servido com molho barbecue (foto). Av. Brigadeiro Faria Lima, 140, Pinheiros, 3031-1204. 12h/16h e 18h/23h30 (sáb., 12h/23h30; dom., 12h/22h).

Além de boas carnes, o rodízio (R$ 119,90) do Boizão Grill tem camarão, polvo e até lagosta, no bufê de saladas e pratos quentes. R. Pedro Vaz de Campos, 33, Pari, 2291-3536. 12h/23h30 (dom., até 22h).

Bife Ancho do Barbacoa (Foto: Luna Garcia/divulgação)

O Barbacoa Itaim leva à grelha mais de 20 cortes (R$ 114,50), como bife ancho (foto) e uma boa linguiça. Por isso, não exagere nas saladas. R. Dr. Renato Paes de Barros, 65, Itaim Bibi, 3168-5522. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/18h e 19h/23h).

A Jardineira Grill faz bonito tanto com as carnes, como a picanha e a fraldinha, quanto com a mesa de saladas (R$ 115). Av. dos Bandeirantes, 1.001, V. Olímpia, 3048-0299. 12h/16h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

CARNES À LA CARTE

Entrecôte do Meating (Foto: Tadeu Brunelli/divulgação)

No Meating, o cliente escolhe um dos grelhados do menu, como o entrecôte(R$ 69; foto) ou a costela suína alta (R$ 58), e tem direito a guarnições e molhos servidos em um sistema volante. Neste domingo (9), a musse de chocolate para os pais será por conta da casa. R. Joaquim Antunes, 102, Pinheiros, 3068-0111. 12h/16h e 19h/0h (6ª, até 0h30; sáb., 13h/17h e 19h/0h30; dom., 13h/17h; fecha 2ª).

Para celebrar o Dia dos Pais, a argentina La Caballeriza vai preparar neste domingo (9) o prime rib, assado inteiro com o osso e acompanhado de meia parrillada de vegetais (R$125, para duas pessoas). Outra boa pedida é o assado de tira (R$ 57). Al. Campinas, 530, Jd. Paulista, 3285-6189. 12h/23h (dom., até 18h).

Prime Rib do Cortés (Foto: Bruno Geraldi/divulgação)

A dica para quem quiser se reunir no agradável Cortés é escolher as carnes e compartilhar os acompanhamentos. Na ala dos grelhados, estão o saboroso ‘Bife Cortés’ (R$ 57) e o prime rib com osso (R$ 75; foto). O pupunha assado na brasa (R$ 18) e as batatas fritas (R$ 14) são boa companhia. Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, 3024-4301.12h/15h15 e 19h/22h15 (6ª, até 23h15; sáb. 12h/17h15 e 19h/23h15; dom., 12h/17h15 e 19h/22h15).

As três churrasqueiras à moda uruguaia do El Tranvìa estarão a todo vapor no Dia dos Pais. Com vários ambientes, incluindo um disputado jardim, a casa fará sua parrilla de carne, com cinco cortes, como ancho, chorizo e picanha (R$ 293, para cinco). R. Conselheiro Brotero, 903, S. Cecília, 3664-8313, 12h/15h e 18h/0h (6ª, e sáb., 12h/0h; dom., 12h/17h).

Bife de chorizo do Corrientes 348 (Foto: divulgação)

Os pais serão recebidos com uma taça de ‘Aperol Spritz’ de cortesia, no Corrientes 348. Entre os cortes mais pedidos estão a picanha (R$133/R$ 86), o fraldão (R$128/R$ 81) e o bife de chorizo (R$ 132/R$ 85; foto), todos feitos em dois tamanhos, com a opção maior para dividir. Uma das novidades da casa, a parrilla de legumes (R$ 34), serve até quatro pessoas e vem com aspargos, cenoura, berinjela, pimentão vermelho, ervilha torta e tomate grelhados. R. Mário Ferraz, 32, Jd. Europa, 3032-6348. 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/18h).

Fraldinha do Templo da Carne Marcos Bassi (Foto: divulgação)

Uma das especialidades do Templo da Carne Marcos Bassi, a suculenta fraldinha é servida no espeto (R$ 238; foto), para até três pessoas. Outra pedida tamanho família é bisteca fiorentina (R$ 208). No domingo (9), os pais vão ganhar uma faca.R. 13 de Maio, 668, Bela Vista, 3288-7045. 11h/0h (dom., até 18h).

Prime Rib com chimichurri do Martín Fierro (Foto: divulgação)

Qualquer refeição no Martín Fierro tem de começar com uma das boas empanadas da argentina Ana Maria Massochi e terminar com a panqueca de doce de leite. Dito isso, a casa prestes a completar 35 anos tira bons assados da grelha, como o prime rib grelhado com chimichurri de ervas frescas (R$ 94; foto). Sugestão para o Dia dos Pais, o corte tem 550 gramas e é guarnecido com salada. A água e a primeira rolha de vinho são cortesias. R. Aspicuelta, 683, V. Madalena, 3814-6747. 12h/23h.

Baby Beef Rubaiyat (Foto:Mauro Holanda/divulgação)

Umas das casas mais antigas e respeitadas do gênero, o Baby Beef Rubaiyat – fundado em 1957 – serve cortes do rebanho da Fazenda Rubaiyat em Dourados (MS), como o próprio ‘Baby Beef’ (R$ 103) e a ‘Picanha Summus’ (R$ 110). Mas também há carnes argentinas como o bife de tira (R$ 112). Não dispense os acompanhamentos, sempre uma atração à parte, entre os quais batatas suflê e arroz ‘Biro-Biro’. Av. Brig. Faria Lima, 2.954, Itaim Bibi, 3165-8888. 12h/15h30 e 19h/0h30 (sáb., 12h/0h30; dom., 12h/18h).

‘Gran Tabla’ do Pobre Juan (Foto: divulgação)

Especialmente neste domingo (9), o agradável Pobre Juan montará a ‘Gran Tabla’ (R$ 269,90, para até quatro pessoas), com três cortes, legumes grelhados e acompanhamentos. R. Com. Miguel Calfat, 525, V. Olímpia, 3845-4965. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

New York Steak do Varanda (Foto: divulgação)

Casa da família Lazzarini, o Varanda se esmera em servir carnes de qualidade, como o New York Steak (R$ 83), que vai bem com a farofa da casa (R$ 24). R. General Mena Barreto, 793, Itaim Bibi, 3887-8870. 12h/15h e 19h/23h (sáb., 12h/18h e 19h/0h; dom., 12h/17h30).

VINHOS:

1. Com corpo médio e boa acidez, o Casaloste Chianti Clássico 2011 (R$ 128) é a sugestão do Varanda para acompanhar bifes altos.

2. Para harmonizar com a costela, o Pobre Juan indica o RPF Clássico Tannat (R$ 121), um vinho “concentrado e macio”.

3. O Anakena Carménère 2013 (R$ 59) é a dica do Rubaiyat para agradar a todos à mesa. Leve e frutado, combina com picanha e filé mignon.

AÇOUGUES

Ambiente do Feed (Foto: Luís Simione/divulgação)

Para garantir o churrasco ou presentear, o Feed prepara kits em bolsa térmica com cortes especiais, linguiça e queijo coalho. Uma versão com ancho, picanha, bife e assado de tira (em média 4,5 quilos), sai por R$ 380. O açougue também conta com empório, acessórios de cozinha e cursos de churrasco. R. Mário Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. 9h/21h (sáb., até 19h; dom, até 15h).

Açougue The Butcher (Foto: divulgação)

No moderninho The Butcher é possível pedir ao açougueiro carnes do dia a dia. Porém, são os cortes traseiros de gados das raças Angus, Wagyu e Hereford que fazem sucesso entre os churrasqueiros de plantão. Já embalados na geladeira, estão bife de tira (R$ 74,90, 600g) e ancho (79,90, o quilo). R. Ferreira de Araújo, 330, Pinheiros, 3032-5053. 10h/21h (sáb., 9h/19h; dom., 10h/16h; 2ª, 11h/20h).

Massas, peixes e frutos do mar, molhos, temperos, sorvetes, mais de 70 rótulos de cerveja e 15 de vinho estão espalhados pelo interior do Empório No Ponto. A ideia é que o cliente saia de lá com tudo para fazer uma refeição completa, incluindo, claro, uma seleção de cortes bovinos, suínos e de cordeiro, como a costelinha suína, por R$ 39,90, o quilo, e a picanha de javali (R$ 76, o quilo). R. Canário, 786, Indianópolis, 5052-2234. 10h/20h (sáb., 9h/20h; dom., 9h/15h; fecha 2ª).

Talho, em Pinheiros (Foto: divulgação)

No Talho, a desossa e os cortes são feitos no local para garantir um produto fresco. Mas também há cortes de outros fornecedores. Para o churrasco de domingo (9), as dicas são o steak de copa lombo (R$ 25,50, o quilo), a paleta de leitão marinada (R$ 47,50, o quilo) e a picanha Prime (R$ 93,95, o quilo). Ao lado, vende carnes prontas e acompanhamentos. Av. Diógenes Ribeiro de Lima, 2.314, Alto de Pinheiros, 3021-0250. 8h/20h (sáb., até 9h/17h; dom., até 15h).

UTENSÍLIOS/LOJAS

Fotos: divulgação

Compacta e fácil de usar, a churrasqueira a carvão Smokey Joe da marca Weber está à venda na Spicy, por R$ 459. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 1.236, Jd. América, 3083-4407. 10h/19h (sáb., até 18h; fecha dom.).

A linha da Camicado tem vários acessórios para o churrasco ficar no ponto certo, como o termômetro Rosewood Inox (R$ 29) e a escova para limpar a grelha (R$ 29). Shopping Pátio Paulista. R. 13 de Maio, 1.947, Bela Vista, 3587-8621. 10h/22h (dom., 13h/20h).

Na Doural, este kit para churrasco da Tramontina, com seis peças e avental, custa R$ 419,30. Outra dica é o espeto duplo Brinox (R$ 47,40). R. 25 de Março, 595, Centro, 3328-6228. 7h30/18h (sáb., até 17h; dom., 8h30/15h).