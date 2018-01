Sorvete de limão-cravo (Foto: Henrique Peron/divulgação)

Na Davvero, o Dia do Sorvete (23) será festejado com novos sabores, como o de limão-cravo (foto), tangerina e frutas do bosque (R$ 11 a R$ 15). R. Paes de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552.

A comemoração na Dri Dri será com sorvete em dobro. Nesta quarta (23), todo cliente que comprar um gelato (R$ 10 a R$ 15) ganha o segundo. R. Padre João Manuel, 903, Jd. Paulista, 3061-9646.

Sorvete de matchá (Foto: Igor Garbin/divulgação)

A Gelato Boutique criou para a época o sorvete de matchá (R$ 10 a R$ 14), que estará na vitrine até o fim de setembro. R. Pamplona, 1.023, Jd. Paulista, 3541-1532.