Dia do Desafio no Sesc, festa alemã no Brooklin e outros passeios para a semana

Dia do Desafio leva atividades físicas a diferentes espaços da cidade. Foto Ricardo Ferreira

Na 4ª (31), unidades do Sesc e outros espaços públicos recebem o Dia do Desafio, com uma programação gratuita de atividades físicas para todas as idades.

Na unidade Campo Limpo (R. Nossa S. do Bom Conselho, 120), das 13h às 18h, é possível participar de provas de kin-ball (foto), uma atividade em grupo com bolas gigantes. Já no Bom Retiro (Al. Noth- mann, 185), tem desafio de passinho, ao som de funk, entre 9h e 16h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os ‘desafios’ fora do Sesc, há vivência de beisebol, das 10h às 18h, na Rodoviária do Tietê (Av. Cruzeiro do Sul, 1.800). E, na Estação Barra Funda (R. Auro Soares de Moura Andrade, 664), um simulador virtual permite competições de ciclismo e remo, das 10h às 18h. 4ª (31). Grátis. Inf.: bit.ly/DDesafio17

Confira outras opções de passeios para a semana:

MaiFest

Em sua 18ª edição, a festa celebra a cultura alemã nas ruas do Brooklin. Além de tendas com quitutes brasileiros e germânicos, a programação inclui apresentações de danças típicas e atividades infantis. Quadrilátero formado entre as ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos, Brooklin. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/22h. Grátis.

MIS 47 Anos

O museu comemora seu aniversário no fim de semana. Nesta sexta-feira (26), a partir das 17h30, há ‘happy hour’ com a banda Discotiki e o DK Davi Carneiro. Já no domingo (28), das 10h às 17h, mais uma edição da Maratona Infantil. Além disso, a entrada será gratuita para mostras no sábado (27) e no domingo (28). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (26), 17h30/ 21h40; dom. (28), 10h/17h. Grátis.

Sarau na Margem

A intolerância é um dos temas centrais do sarau. Com mediação de Cidinha da Silva, esta edição terá a participação só de mulheres, como a poeta portuguesa Raquel Lima e o Sarau das Pretas. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (26), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Vila Butantan

O local é um espaço com food trucks, lojas e atrações culturais. No sábado (27), das 16h às 21h, há o evento ‘China na Vila’, com apresentações de danças e músicas típicas da China, além de quitutes orientais. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. 11h/22h (2ª e 3ª, 11h/20h; dom., 11h/21h). Grátis.