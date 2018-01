Dia do Bacon – Só vai dar ele nas hamburguerias

Foto: divulgação

O ‘Royale with Cheese Plus Bacon’ (R$ 25,80; foto) está no menu do Big Kahuna para o Dia Internacional do Bacon, sábado (5), e também domingo (6). Al. Lorena, 53, Jd. Paulista, 3051-6268.

Foto: Elvis Fernandes/divulgação

No Fry’s, a pedida para a comemoração deste sábado (5) é o ‘ Ultimate Bacon’ (R$ 32; foto), com dois hambúrgueres e nove fatias de bacon. R. João Cachoeira, 356, Itaim Bibi, 2367-3018.

O General Prime Burger festeja com uma edição inédita e por tempo limitado da maionese de bacon. A porção para acompanhar os lanches custa R$ 4,90. R. Joaquim Floriano, 541, Itaim Bibi, 3060-3333.