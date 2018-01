Dia de cachorro-quente no Kod e nova área de espera do Jamile estão entre os destaques de gastronomia

FEITO NA BRASA

Foto: Kod/divulgação

Sábado (10) será dia de hot-dog na steakhouse Kod. Os lanches serão montados com linguiças artesanais e pão feito na casa. Um deles leva a linguiça ‘Luganega di Monza’, feita com especiarias e parmesão, mais molho béarnaise e pimentões grelhados (R$ 24; foto). R. Simão Álvares, 49, Pinheiros, 3360-8189. 12h/0h (2ª e 3ª, até 22h30; fecha dom.).

VISTA PANORÂMICA

Foto: Jamile/divulgação

Esperar por uma mesa no Jamile ficou mais agradável. Agora, os clientes podem beber e petiscar em sua cobertura, com vista para o Bexiga. O pastrami de kobe com picles e brotos (R$ 30; foto) e o drinque ‘Cigana Martina’ (R$ 32) estão entre as opções. R. 13 de Maio, 647, Bexiga, 2985-3005. 20h/0h (6ª, 12h/15h e 20h/1h; sáb., 13h/16h e 20h/1h; dom., 13h/17h; fecha 2ª).

ARTE FRANCESA

Foto: Chef Rouge/divulgação

O Chef Rouge brinda a estação com um menu especial (R$ 184), para ser harmonizado com champanhe, que inclui macaron salgado com creme de trufas, de entrada, e robalo grelhado com risoto em tinta de lula (foto). R. Bela Cintra, 2.238, Jd. Paulista, 3081-7539. 12h/15h30 e 19h/23h30 (6ª, até 0h30; sáb., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h e 19h/22h; fecha 2ª).

FRUTA DA ESTAÇÃO

Foto: Mário Rodrigues/divulgação

O chef Marc Le Dantec acrescenta receitas mais leves ao menu do Figo, como o pupunha à carbonara (R$ 58), com presunto cru, espinafre e tomate cereja; e o crumble de figo, com creme inglês de limão-siciliano (R$ 26; foto). R. Diogo Jácome, 372, V. N. Conceição, 3044-3193. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, até 23h30; sáb., 12h/16h30 e 19h/23h30; dom., 12h/16h30).