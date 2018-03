Dia da pizza traz sabores especiais e promoções à cidade

É hoje! Na data celebrada desde 1985, as pizzarias da cidade ganham novas coberturas e promoções. Escolha a sua fatia.

+ Somente hoje, a rede 1900 Pizzaria dará 50% de desconto em qualquer um dos mais de 40 sabores de pizza, como a ‘Portuguesa’ (R$ 74,50; foto), com presunto, palmito, ovo, muçarela e azeitona. R. Itapura, 787, Tatuapé, 2293-6162.

+ A Dona Firmina comemora a data com novas redondas: a ‘Costa Amalfitana’ (R$ 48; foto), que leva muçarela, beterraba e anchova; e a ‘Madeira’ (R$ 46), com lombo, milho, couve e muçarela. Al. dos Anapurus, 1.491, Moema, 5093-0302.

+ A ‘Margherita à Brasileira’ (R$ 69; foto), com molho de tomate italiano, queijo da Serra da Canastra e orégano, é uma das invenções da pizzaria Graça di Napolli para a ocasião. Outra pedida é a ‘Aglio Nero’ (R$ 74), com brie, amêndoa e geleia de alho negro. R. Dr. César, 704, Santana, 3477-2030.

+ O chef Franco Ravioli, da Pizza Bros, lança hoje um festival com redondas criadas por quatro chefs convidados, como a versão de Danielle Dahoui, do Ruella, com molho rústico, mix de queijo de cabra e mascarpone, presunto cru e rúcula (R$ 73; foto). Av. Moema, 684, Planalto Paulista, 5052-5263.

+ As três unidades da pizzaria Veridiana vão levar hoje ao forno à ‘Pizza do Papa’. A receita, divulgada por um pizzaiolo de Nápoles, leva massa feita com farinha italiana, cobertura de queijo de cabra e tomates amarelos maduros (R$ 74; foto). R. Dona Veridiana, 661, Higienópolis, 3120-5050.