‘Dheepan’, vencedor da Palma de Ouro, está entre as estreias de cinema da semana

Vencedor da Palma de Ouro em Cannes este ano, Dheepan – O Refúgio aborda a vida de três imigrantes na França. O protagonista que dá título ao filme (Jesuthasan Antonythasan) é um guerrilheiro tâmil do Sri Lanka que foge da guerra civil de seu país. Para ter mais chance de asilo político, leva consigo uma mulher e uma menina.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filme de abertura do Festival de Cannes 2014, Grace de Mônaco traz Nicole Kidman interpretando a atriz Grace Kelly. No longa, Grace vive uma crise no casamento com o príncipe Rainier III. Enquanto pensa em retomar a carreira artística, ela assiste a tensões entre Mônaco e a França, que queria incorporar o principado a seu território.

Indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim 2015, o longa 45 Anos apresenta Kate (Charlotte Rampling) e seu marido, Geoff (Tom Courtenay), uma semana antes de comemorarem 45 anos de

casados. Os dois estão ocupados com os preparativos da festa, mas têm os planos interrompidos pela chegada de uma carta inesperada.

OUTRAS ESTREIAS

Os 33

(The 33, EUA-Chile/2015, 120 min.) – Drama. Dir. Patricia Riggen. Com Antonio Banderas, Cote De Pablo, Juan Pablo Raba, Rodrigo Santoro. Com o desmoronamento da única entrada de uma mina no Chile, 33 mineradores ficam presos 700 metros abaixo do nível do mar. Liderados por Mario Sepúlveda, racionam alimento enquanto o ministro da energia do país tenta encontrar uma maneira de salvá-los. Baseado em uma história real.

Betinho – A Esperança Equilibrista

(Brasil/2015, 90 min.) – Documentário. Dir. Victor Lopes. O documentário aborda o sociólogo Herbert

de Souza, conhecido como Betinho. Ativista, liderou movimentos sociais e foi exilado na ditadura militar. Soropositivo, começou, na década de 1990, campanhas contra a AIDS e a fome.

Grace de Mônaco

(Grace of Monaco, Itália-Bélgica-EUA-Suiça-França/2014, 103 min.) – Drama. Dir. Olivier Dahan. Com Nicole Kidman, Tim Roth, André Penvern. No centro do filme está Grace Kelly, estrela de Hollywood casada com o Príncipe Rainier III, de Mônaco. O longa aborda o período de crise de identidade de Grace, que pensava em voltar a atuar, e de disputa entre Mônaco e a França, que queria incorporar o território. Foi o filme de abertura do Festival de Cannes 2014.

Sem Filhos

(Sin Hijos, Argentina-Espanha/2015, 90 min.) – Comédia. Dir. Ariel Winograd. Com Diego Peretti, Maribel Verdú, Guadalupe Manent. Gabriel, um homem divorciado, adora sua filha de nove anos. Apesar disso, passa a esconder a menina de sua nova namorada, uma antiga paixão da época da adolescência que não se dá muito bem com crianças.

Straight Outta Compton – A História do N.W.A.

(Straight Outta Compton, EUA/2015, 147 min.) – Drama. Dir. F. Gary Gray. Com O’Shea Jackson Jr., Corey Hawkins, Jason Mitchell. O longa acompanha a vida dos cinco integrantes do N.W.A., importante grupo de rap norte-americano. Os cinco jovens que formaram o conjunto no fim dos anos 1980 foram criados em Compton, cidade próxima a Los Angeles, conhecida como o berço de vários outros rappers influentes.

O Último Caçador de Bruxas

(The Last Witch hunter, EUA/2014, 106 min.) – Fantasia. Dir. Breck Eisner. Com Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood. Kaulder é um caçador de bruxas do mundo moderno. Ele é imortal graças a uma maldição da Rainha Bruxa, assassinada por ele. Ao ressuscitar, ela busca vingança e põe a existência da humanidade em risco.

Confira o roteiro completo de cinema.