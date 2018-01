Dez shows para ver em São Paulo durante esta semana

2ª (27)

Sambas do Absurdo

Representantes da cena contemporânea de São Paulo, Gui Amabis, Rodrigo Campos e Juçara Marçal se uniram para o projeto, cujo álbum saiu este ano. As oito faixas foram inspiradas no ensaio filosófico ‘O Mito de Sísifo’, escrito por Albert Camus. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, Metrô Sé, 3111-7000. 2ª (27), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sarau Da Leda

A jornalista Leda Nagle encerra a temporada do projeto com a cantora Angela Maria. Ela conta histórias e interpreta músicas significativas da carreira. Teatro Itália (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, metrô República, 3255-1979. 2ª (27), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.compreingressos.com

3ª (28)

Andrea Dawson

Influenciada por Etta James, a cantora de jazz vem pela primeira fez ao Brasil. Ao lado do guitarrista Igor Prado, ela interpreta músicas de grandes nomes do blues. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (28), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Kenny Garrett

Saxofonista que trabalhou com Herbie Hancock, Miles Davis e outros grandes nomes do jazz, o americano vem ao Brasil com seu quinteto para tocar temas gravados no disco ‘Do You Dance!’ (2016). Foram registrados nove temas de sua autoria, caso de ‘Bossa’, inspirada nos ritmos brasileiros. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (28), 21h. R$ 120/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

4ª (29)

Junio Barreto

Gravado por Gal Costa, o compositor destaca canções que devem integrar seus próximos projetos. Otto é convidado especial da noite. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (29), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Sérgio Ricardo

Autor de trilhas como a do filme ‘Deus e o Diabo na Terra do Sol’, de Glauber Rocha, o compositor comemora 85 anos com o show ‘Cinema na Música’. Clássicos como ‘Zelão’ e ‘Calabouço’ têm espaço na apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (29), 14h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sigur Rós

Atração do projeto Popload Gig, o grupo islandês formado em 1994 é conhecido por suas músicas épicas e experimentais, o que fez com que seus integrantes participassem de um episódio da série de televisão ‘Game Of Thrones’. Esta é a primeira vez que a banda se apresenta no Brasil fora de um festival. Espaço das Américas (4.800 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (29), 21h30 (abertura, 19h30). R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos. Vendas pelo site: www.ticketload.com

5ª (30)

Black Poetry

Juçara Marçal, Rodrigo Carneiro (vocalista da banda Mickey Junkies), o MC Rodrigo Brandão e o ator Caio Juliano participam do espetáculo que celebra a poesia falada de poetas com origem africana. Uma banda formada por nomes como Thiago França, do Metá Metá, sonoriza as declamações. Na 5ª (30), Mano Brown faz participação especial. Black Alien é o convidado de 1/12. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (30) e 1/12, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Bourbon Street Fest

Em sua 14ª edição, o festival é aberto na 5ª (30) pelo baixista americano Tony Hall e sua banda, The Heroes. Também dos Estados Unidos, o trio vocal Mahogany Blue é a atração de 1/12. O Parque Ibirapuera recebe shows gratuitos dos artistas e da Orleans Street Jazz Band em 3/12. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (30), 22h30 (abertura, 21h); 1/12, 23h59 (abertura, 21h). R$ 75/R$ 85 (1º lote). Cc.: todos. Cd: todos.

Iara Rennó

Em show com participação de Elza Soares, a cantora apresenta músicas do projeto Arco & Flecha, que deu origem a dois álbuns distintos. ‘Mama-me’ é faixa de destaque. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (30), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.