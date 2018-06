Dez restaurantes para comemorar o Dia dos Namorados em São Paulo

Restaurantes preparam cardápios especiais, cortesias e até música ao vivo para a comemoração do Dia dos Namorados.

+ O restaurante Ca’d’Oro, localizado no hotel homônimo, criou um menu especial para os namorados, composto de antepasto, dois pratos e sobremesa (R$ 315, o casal). O risoto de brie e pera com mel trufado (foto) é uma das opções de primeiro prato. De sobremesa, há pedidas como as carolinas recheadas com gianduia e acompanhadas de sorvete de creme. R. Augusta, 129, Consolação, 3236-4300. 3ª (12), 19h/0h.

+ Jantar à luz de velas, música ao vivo e uma incrível vista panorâmica de São Paulo garantem ao Terraço Itália o clima de romantismo. Disputada, a casa servirá seu menu especial, de cinco etapas, nas noites de 2ª (11) e 3ª (12), incluindo brinde com prosecco, sucos e vinho (R$ 990/R$ 1.230, o casal). Av. Ipiranga, 344, 41º andar, Centro, 2189-2929. 2ª (11) e 3ª (12), 19h/0h.

+ Com sua alta gastronomia e um cenário encantador, o Cantaloup também inspira bons momentos a dois. Para o jantar (R$ 320, por pessoa), o chef sugere diferentes opções de entrado, prato e sobremesa. Na seleção, há alcachofra gratinada, medalhão de lagosta e mil-folhas de baunilha com morangos e sorvete. R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, 3078-3445. 3ª (12), 19h/0h.

+ Um dos clássicos da cidade, o charmoso Chef Rouge receberá os casais com um menu que inclui entrada, prato e sobremesa (R$ 240, por pessoa). A escolha do principal ficará entre ravióli com lagostim, peito de pato assado com peras gratinadas (foto) e vitela assada ao molho trufado e folhado de queijo. R. Bela Cintra, 2.238, Jd. Paulista, 3081-7539. 3ª (12), 19h/23h30.

+ À frente da cozinha do Kaá, Massimo Barletti também elaborou um menu especial, em três tempos (R$ 180, por pessoa). Para começar, flan de espinafre com fonduta de camembert. Entre os pratos, carne de Wagyu com batata gratinada e salada de ervas frescas. Av. Juscelino Kubitschek, 279, V. N. Conceição, 3045-0043. 3ª (12), 19h/0h.

+ Instalado no topo do Hotel Unique e com cozinha sob o comando do chef francês Emmanuel Bassoleil, o Skye integra a lista de lugares com uma das vistas mais bonitas da cidade. Além dos pratos à la carte, o lugar servirá o ‘Skye Experience’ (R$ 298, por pessoa), um menu-degustação em cinco etapas que inclui receitas como o cupim assado por 12 horas com molho de vinho, foie gras e trufa, servido com purê de batata. Para adoçar a noite: ‘Panaché Sedução’ (foto), um prato com vários docinhos, como sorvete, cheesecake e macaron. Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 3ª (12), 19h/0h.

+ No acolhedor Osteria del Pettirosso, o chef Marco Renzetti servirá o jantar (R$ 150, por pessoa, com entrada, prato e sobremesa) em dois períodos – às 19h e às 22h. O gnocchi de batata com crustáceos, manteiga e sálvia está entre as três opções de prato principal do menu. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338. 3ª (12), 19h/0h.

+ A noite no Esther Rooftop será embalada por música instrumental ao vivo, com trio de jazz, e os casais serão recebidos com taça de espumante. Lá, prevalece o menu à la carte, com sugestões como a torre de bochecha de porco com gnocchi de mandioquinha (R$ 74; foto). R. Basílio da Gama, 29, República, 3256-1009. 3ª (12), 18h/23h.

+ Com ambiente moderninho, o Marakuthai receberá os casais com um drinque de boas-vindas. O jantar segue com trio de entradas, prato e sobremesa, a R$ 180 (por pessoa). Entre as pedidas estão a caldeirada de camarão e lula e o filé de avestruz, com batatas rústicas e arroz jasmim. Al. Lorena, 1.295, Jd. Paulista, 3062-7556. 3ª (12), 19h30/0h.

+ Para receber os casais, o Maní estenderá o serviço também à vizinha Casa Manioca. Em ambos os espaços, o jantar será servido em dois turnos, às 20h e às 22h30. A chef Helena Rizzo preparou dois menus de cinco tempos (R$ 350, por pessoa), um deles vegetariano, que inclui o talharim de pupunha com creme de queijo Tulha (foto). De sobremesa, ‘Motel Califórnia’, doce de ovos, com creme de baunilha, morangos frescos, suspiros, nata e chocolate. R. Joaquim Antunes, 210, Jd. Paulistano, 3085-4148. 3ª (12), 20h/22h15 e 22h30/0h30.