Dez quitutes de padaria – irresistíveis

Qual é o seu quitute de padaria preferido? Confira a nossa seleção e engorde esta lista com sua foto no Instagram usando #divirtasequitutes

Tradicional ou moderninha, toda padaria tem uma especialidade capaz de conquistar clientela cativa do café da manhã ao lanche da tarde. Para fazer a seleção de delícias das próximas páginas, a equipe do Divirta-se não poupou apetite. Entre os aprovados estão pães orgânicos, empadinha e até uma versão portuguesa do onipresente sonho de padoca. Confira nossas dicas e compartilhe as suas em #divirtasequitutes, até 5/5. As melhores estarão na nossa próxima edição!

Pain au chocolat (Foto: Werther Santana/Estadão)

Mr. Baker – A simpática padaria – com clima familiar, ambiente escurinho e trilha sonora – atrai clientes de outras vizinhanças atrás dos pães orgânicos e de fermentação natural, como os de figo, multigrãos com passas e nozes (R$ 49,90, o quilo). Mas imperdível mesmo é o pain au chocolat (foto). A massa folhada descansa por três dias antes de ser moldada e recheada com muito chocolate belga (R$ 6,65, 100g). Para acompanhar, peça um autêntico cappuccino (R$ 8,50). R. Pedroso Alvarenga, 655, Itaim Bibi, 3078-0045.

Brownie da Pão (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

PÃO – Padaria Artesanal Orgânica – Feitos com ingredientes orgânicos e farinha integral, os bolos salgados já valem a visita. Peça uma fatia grelhada do de azeitonas (R$ 12,90). Para adoçar o lanche, prove o nosso eleito: o brownie cremoso de chocolate (R$ 12,90; foto). R. Bela Cintra, 1.618, Jd. Paulista, 2193-2116.

Pastel de belém (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

Padaria Aracaju – O pastel de Belém (R$ 3,90; foto) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses há quase 30 anos. Se possível, prove o doce ainda quente, recém-saído do forno. Outro carro-chefe da casa é o pão australiano (R$ 4), feito à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. “A gente brinca e diz que está saindo mais um queimado”, diz o atendente, em alusão à cor escura do pão. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857.

Vitamina, ovos cremosos e pães da Santo Pão (Foto: Sergio Castro/Estadão)

Santo Pão – Lugar ideal para um café da manhã demorado, que pode ser tomado nas mesas do salão ou em um quintalzinho, nos fundos da loja. Mas é difícil escolher um só item do cardápio. Na dúvida, não dispense os ovos mexidos com cream cheese e ervas (R$ 12), receita extra cremosa que vem acompanhada de pãozinho, e a revigorante ‘vitamina de padoca’, com morango, banana, leite e mel (R$ 16). R. Padre João Manuel, 968, Jd. Paulista, 2309-5594.

‘Bola de Berlim’ (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

B.LEM Portuguese Bakery – Uma casa portuguesa com certeza. Pelo menos é esta a intenção dos sócios da padaria – dois brasileiros e dois portugueses – ao preparar doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com doce de leite ou um delicioso creme de ovos (R$ 6,90, cada; foto). Na dúvida, prove os dois. R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933.

Pão de linhaça com castanhas (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

Julice Boulangère – Pão de chocolate, pão de bacon, pão de avelã. Qual levar? O ‘queridinho’ da casa é o de linhaça com castanha-do-pará (R$ 10,80). Mas não deixe de provar também o que traz vinho, calabresa e nozes (R$13,75). Até 3ª (5), a casa passa por reformas. Mas continua aberta. R. Dep. Lacerda Franco, 536, Pinheiros, 3097-9162.

Empadinha (Foto: Renato Vieira/Estadão)

Padaria Lisboa – Mais de 500 empadinhas são vendidas por dia na casa, fundada há 102 anos. O segredo? O quitute está sempre quentinho e tem massa delicada, que derrete na boca. O recheio úmido e cremoso mistura palmito, molho de tomate, ervilha e azeitona (R$ 4,50, cada). Difícil comer uma só. Pça. Sílvio Romero, 112, Tatuapé, 2295 9444.

Pão com linguiça (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

Padaria São Domingos – Rústico e saboroso, o pão com linguiça picante vem com a carne moída ou em pedaços no meio da massa (R$ 22). A receita foi criada em 1960 por Domingos e Anita Albanese – a terceira geração a tocar essa padaria, que foi fundada em 1913. R. São Domingos, 330, Bela Vista, 3104-7600.

Pão de café (Foto: Celso Filho/Estadão)

Bellapan – A padaria coreana costuma adaptar quitutes orientais ao paladar brasileiro. É o caso do ‘Pão de Café’ (R$ 4; foto), feito com massa doce à base de café, que ganha recheio de requeijão no lugar do queijo da receita original. Peça um expresso (R$ 3,50) para acompanhar um dos carros-chefes da casa. R. Prates, 547, Bom Retiro, 3227-1694.

‘Lua de Mel’, com recheio de doce de leite (Foto: Daniel Teixeira/Estadão)

Padaria Monte Líbano – É a típica padaria de bairro, com fregueses chamados pelo nome, coxinhas enormes na estufa (R$ 5,50, cada), geladeira com bolos decorados e prateleiras forradas com pães salgados e doces. Se quiser comer ali, basta encostar no balcão. “O pão francês é o melhor da Mooca”, garante o sócio Flávio Gomes. Porém, não saia sem levar uma bandeja da ‘Lua de Mel’, pão doce redondinho recheado com doce de leite e coberto com coco (R$ 40, o quilo; foto): ‘um achado’. Av. Paes de Barros, 1.283, Mooca, 2605-3537.