Dez filmes nacionais em cartaz nos cinemas

Há duas semanas, o filme ‘Bingo – O Rei das Manhãs’ (foto), de Daniel Rezende, foi escolhido para representar o Brasil no Oscar 2018. Protagonizado por Vladimir Brichta, o longa retrata a conturbada vida do ator Arlindo Barretto, que, na década de 1980, interpretou o palhaço Bozo, icônico personagem da televisão. Pensando nisso, o Divirta-se fez uma seleção de dez filmes nacionais que estão em cartaz. Além de ‘Bingo’, estão na lista as produções ‘Como Nossos Pais’, de Laís Bodanzky; ‘As Duas Irenes’, de Fabio Meira; e ‘Um Filme de Cinema’, dirigido por Selton Mello. Confira abaixo:

