Dez filmes nacionais em cartaz nos cinemas

Antes o Tempo Não Acabava

(Brasil/2016, 85 min.) – Drama. Dir. Sérgio Andrade e Fábio Baldo. Com Anderson Tikuna, Begê Muniz e Rita Carelli. Com raízes na etnia indígena saterê, Anderson se muda para a cidade grande, onde encara o cotidiano urbano. Confira salas e horários de exibição.

Bingo: O Rei das Manhãs

(Brasil/2016, 111 min.) – Drama. Dir. Daniel Rezende. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal e Augusto Madeira. O longa traça um panorama da vida de Arlindo Barreto, que, nos anos 1980, interpretou Bozo, icônico personagem da TV brasileira. Confira salas e horários de exibição.

Como se Tornar o Pior Aluno da Escola

(Brasil/2017, 106 min.) – Comédia. Dir. Fabrício Bittar. Com Bruno Munhoz, Daniel Pimentel e Carlos Villagrán. Bernardo e Pedro são dois amigos cansados da rotina escolar. Após encontrarem um diário com instruções para causar caos no colégio, eles decidem seguir o manual passo a passo. Confira salas e horários de exibição.

Corpo Delito

(Brasil/2016, 73 min.) – Ação. Dir. Pedro Rocha. Com Ivan Silva, José Neto e Gleiciane Gomes. O documentário cearense aborda a questão da imagem e o crime, tentando transmitir a experiência de como produzir novas imagens sobre esse tema. Para isso, o filme acompanha a rotina de Ivan, um homem inconformado, pois mesmo depois de ganhar o direito de sair da cadeia, continua preso a uma tornozeleira eletrônica. Confira salas e horários de exibição.

Cromossomo 21

(Brasil/2015, 91 min.) – Romance. Dir. Alex Duarte. Com Adriele Pelentir, Luís Fernando Irgang e Marisol Ribeiro. Vitória, uma jovem com Síndrome de Down, leva uma vida igual à de qualquer pessoa de sua idade. Entre as aulas de natação, piano e a faculdade, ela se apaixona por Afonso. Confira salas e horários de exibição.

Divórcio

(Brasil/2016, 110 min. Comédia romântica. Dir. Pedro Amorim. Com Camila Morgado, Murilo Benício e Luciana Paes. Humildes, Noeli e Júlio ficam ricos após inventarem um molho de tomate que vira sucesso nacional. Mas, no divórcio, o patrimônio gera briga. Confira salas e horários de exibição.

D.P.A – Detetives do Prédio Azul

(Brasil/2016, 90 min.) – Infantil. Dir. André Pellenz. Com Letícia Braga, Anderson Lima e Pedro Henriques Motta. Pippo, Sol e Bento se infiltram na festa de Dona Leocádia, a terrível síndica que é, literalmente, uma bruxa. Lá, eles presenciam um crime ‘mágico’, que condena o Prédio Azul a uma demolição de emergência. Confira salas e horários de exibição.

Meu Corpo é Político

(Brasil/2017, 52 min.) – Documentário. Dir. Alice Riff. Com Fernando Ribeiro, Giulianna Nonato e Linn da Quebrada. A partir da rotina de quatro ativistas LGBT, o filme levanta questões sobre a população transexual no Brasil. Confira salas e horários de exibição.

Os Parças

(Brasil/2017, 100 min.) – Comédia. Dir. Halder Gomes. Com Tom Cavalcante, Whindersson Nunes e Tirullipa. Enganados por um trapaceiro, quatro amigos precisam organizar uma festa de casamento sem dinheiro ou lidar com o maior contrabandista da 25 de Março, o pai da noiva. Confira salas e horários de exibição.

Yvone Kane

(Brasil, Portugal, Moçambique/2014, 112 min.) – Ação. Dir. Margarida Cardoso. Com Irene Ravache, Beatriz Batarda e Gonçalo Waddington. Após a morte da filha, Rita decide retornar ao país africano, onde passou sua infância, para investigar a morte de Yvone Kane, ativista política e guerrilheira. Confira salas e horários de exibição.