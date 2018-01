Dez exposições para visitar durante o feriado prolongado

Pinacoteca apresenta seu acervo fotográfico em mostra. Foto: Christina Rufatto

Antilogias: O Fotográfico na Pinacoteca

Na mostra coletiva, é proposto um diálogo entre grandes nomes do acervo da Pinacoteca, como Cristiano Mascaro e German Lorca, e imagens de artistas convidados – entre eles, Gui Mohallem. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 7/8.

O Impressionismo e o Brasil

São exibidas 70 pinturas, que revelam como o impressionismo foi incorporado à nossa produção artística. Entre os dez impressionistas nascidos ou radicados aqui, há trabalhos de Antônio Parreiras e Georg Grimm – além de oito telas de Renoir, um dos expoentes do movimento na França. MAM. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1300. 10h/17h30 (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 27/8.

Cícero Dias – Um Percurso Poético

Das referências às tradições populares até suas experiências com a abstração, o pernambucano Cícero Dias (1907-2003) construiu sua carreira entre o Brasil e a Europa – onde viveu parte da vida. Sua obra é revisada na retrospectiva com 125 trabalhos. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. 9h/21h (fecha 3ª). Grátis. Até 3/7.

Construções Sensíveis

A partir da coleção de Ella Fontanals-Cisneros, a mostra propõe um panorama da produção abstrata no continente. São 124 trabalhos de 63 artistas – entre eles Joaquín Torres-García, Lygia Clark e Marco Maggi. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon- Masp, 3146-7406. 10h/20h. Grátis. Até dom. (18).

Conversas – Fotografias da Coleção Bank of America Merrill Lynch

Com curadoria de Anne Havinga e Karen Hass, a mostra faz um panorama histórico da fotografia. São cem imagens de nomes de destaque, como Man Ray, Candida Höfer e Cindy Sherman. Instituto Tomie Ohtake. Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (18).

MAC no Século XXI – A Era dos Artistas

A coletiva apresenta as mais novas aquisições do MAC USP. São mais de cem obras, com foco na arte produzida a partir dos anos 2000. Entre os nomes, estão Iran do Espírito Santo, Sandra Cinto e Albano Afonso. MAC USP Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 2648-0254. 10h/18h (3ª, até 21h; fecha 2ª). Grátis. Por tempo indeterminado.

Modos de Ver o Brasil: Itaú Cultural 30 Anos

Um recorte de mais de 750 obras apresenta as diferentes faces da coleção do Itaú Cultural, um dos principais acervos de arte no País. Os trabalhos estão divididos por grupos, como o barroco brasileiro e suas influências. Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 3105-6118. 9h/18h (fecha 2ª). Grátis. Até 13/8.

Quem Tem Medo de Teresinha Soares?

A mostra resgata a produção de Teresinha Soares, entre 1965 e 1976, período em que a mineira trabalhou com artes plásticas. Em mais de 50 obras, revela-se uma artista que causou polêmica por abordar temas como a violência de gênero e os direitos das mulheres. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 30 (3ª, grátis). Até 6/8.

Steve Jobs, o Visionário

A mostra apresenta a vida e a carreira do fundador da Apple em cerca de 200 peças. São vídeos, documentos, fotografias e objetos históricos, como seu primeiro computador produzido, o Apple 1. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 11h/20h (sáb., 10h/21h; dom. e fer., 10h/19h; fecha 2ª). R$ 10 (3ª, grátis). Até 20/8.

Consciência Cibernética (?)

A mostra reúne dez obras de arte criadas com recursos tecnológicos. São criações como ‘Bion’, de Adam Brown e Andrew H. Fagg, formada por pequenos objetos que interagem com o público. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/ 20h (sáb., dom. e fer., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 6/8.