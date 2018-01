Dez exposições para ver em São Paulo esta semana

ÚLTIMA CHANCE

Mariana Mauricio

A artista cria peças e colagens a partir de objetos que coleta nas ruas, aos quais confere novos significados. Galeria Leme. Av. Valdemar Ferreira, 130, Butantã, 3093-8184. 10h/ 19h (sáb., até 17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (9).

Galeria Luisa Strina

A Galeria Luisa Strina recebe, simultaneamente, ‘vídeo-retratos’ e trabalhos em papel de Robert Wilson (foto acima) e desenhos de Bernardo Ortiz. R. Padre João Manuel, 755, Cerqueira César, 3088-2471. 10h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (9).

Luciana Brito Galeria

Uma exposição de obras de artistas da galeria italiana T Twoninethree, como Claire Fontaine, trazem conceitos ligados a autoria e ‘ready-made’. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. 10h/ 19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (9).

INAUGURAÇÕES

Família Vende Tudo

A mostra reúne pinturas desenhos e esculturas de membros do Grupo Aluga-se e do Sao Ateliê, com nomes como Ana Zveibil, Evandro Prado e Yara Dewachter. Sao Ateliê. R. Mourato Coelho, 787,

V. Madalena. Inauguração: 5ª (14). 14h/19h (sáb., até 15h; fecha dom., 2ª e 3ª). Grátis. Até 7/10. Inf.: grupoalugase.com

Lucas Pennacchi

A individual ‘Olhar Azul’ reúne pinturas do artista paulista, cuja produção, marcada pelo uso de formas geométricas, traz motivos como pássaros e paisagens. Casa Galeria. R. Fradique Coutinho, 1.216, Pinheiros, 3841-9620. Inauguração: 4ª (13). 12h/19h (sáb., até 17h; fecha dom.). Grátis. Até 30/9.

RECOMENDADAS

Alair Gomes e Robert Mapplethorpe

A mostra contrasta como os dois fotógrafos retratam o corpo masculino em suas obras. Paralelamente, Iran do Espírito Santo exibe 12 desenhos. Galeria Fortes D’Aloia e Gabriel. R. Fradique Coutinho, 1.500, V. Madalena, 3032-7066. 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/9.

Mauro Restiffe

Com 143 fotografias, a mostra ‘Álbum’ traça um panorama da produção de Restiffe desde o fim dos anos 1980. Com curadoria de Rodrigo Moura, reúne ainda 25 pinturas do Masp e da Pinacoteca. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335- 4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6. 6ª (8) a dom. (10), grátis. Até 6/11.

No Subúrbio da Modernidade – Di Cavalcanti 120 Anos

Com mais de 200 pinturas, desenhos e ilustrações, a mostra engloba seis décadas da produção de Di (1897-1976). Ao mesmo tempo que abordava a diversidade brasileira – com retratos de travestis e prostitutas –, ele queria chamar atenção para o atraso do Brasil em relação à Europa. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6. 6ª (8) a dom. (10), grátis. Até 22/1/2018.

Pedro Correia de Araújo: Erótica

O Masp exibe 66 obras do pintor pernambucano, sob curadoria de Fernando Oliva. Os trabalhos estão divididos em quatro núcleos representativos de sua produção: ‘nus’, ‘danças’, ‘retratos’ e a chamada ‘Série Erótica’. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª).

R$ 30 (3ª, grátis). Até 18/11.

Toulouse-Lautrec em Vermelho

Um conjunto de 75 obras apresentam o olhar peculiar do artista francês (1864-1901) sobre a boemia parisiense e a sexualidade no início da modernidade. A mostra é complementada com mais de 50 documentos sobre a vida do francês. Masp. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 30 (3ª, grátis). Até 1º/10.