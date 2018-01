Dez espetáculos infantis para assistir no fim de semana

Foto: Marcelo Kahn/Divulgação

O Maestrino. No novo espetáculo da Cia. do Quintal, o público é convidado a entrar no mundo mágico dos sonhos de um palhaço, habitado por seres mascarados. 60 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). R$ 30. Até 29/11.

Bruxas da Escócia. Em clima de opereta, a versão de ‘Macbeth’ para crianças não terá derramamento de sangue. Os inimigos sairão voando, por meio de uma armadilha em forma de catapulta. Cia. Vagalum Tum Tum. Texto e dir. Angelo Brandini. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb., dom. e fer., 12h. A partir de sáb. (3). R$ 20. Até 1º/11.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical: Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 20/R$ 40. Até dom. (4).

Carmencita. Nesta adaptação para crianças da ópera ‘Carmen’, de Georges Bizet, a atriz Cris Miguel interpreta a palhaça Cristianita, que narra a história e também manipula bonecos. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Campo Limpo. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Sáb. (3) e dom. (4), 17h. Grátis.

Era Uma Era. Primeira montagem infantil da Cia. Mungunzá, o espetáculo conta a história de um rei que fará de tudo para ganhar notoriedade na história do seu reino. Dir. Verônica Gentilin. 70 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro João Caetano (70 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.

Esparrama pela Janela. O espetáculo que ocupa as janelas de um prédio no Minhocão faz nova temporada. Entre esquetes, a história de um homem que decide transformar o caos da cidade em poesia e música. Grupo Esparrama. Dir. Iarlei Rangel. 45 min. Rec. da produção: livre. Elevado Costa e Silva, entre o metrô Santa Cecília e a Rua da Consolação. Dom., 16h30. A partir de dom. (4). Grátis. Até 25/10. Em caso de chuva, o espetáculo é cancelado.

Mônica Mundi. No espetáculo, Mônica e sua turma convidam o público para uma volta ao mundo. De forma educativa, as crianças conhecem as diferentes culturas. Dir. Mauro Sousa. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb., dom. e fer., 16h e 18h30. A partir de sáb. (3). R$ 30/R$ 40. Até 18/10.

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro Paulo Eiró (460 lug.). R. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0449. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (3). Grátis (retirar ingressos 1h antes). Até 11/10.

Pinocchio. No clássico de Carlo Collodi, Pinocchio é um boneco de madeira que ganha vida. Sem ouvir os conselhos do pai, o garoto conta várias mentiras que o colocam em perigosas aventuras. Dir. Pamela Duncan. 50 min. Rec. da produção: a partir de 4 anos. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (3). R$ 30. Até 20/12.

Trem das Onze. Dois palhaços, mestre e aprendiz, não conseguem se entender e sempre se enfiam em situações engraçadas. Enquanto isso, a dupla apresenta números clássicos do circo. Texto Carlo Felipe Pace. Dir. Alexandre Roit. 60 min. Rec. da produção: livre. Sala Crisantempo (100 lug.). R. Fidalga, 521, V. Madalena, 3819-2287. Sáb. e dom., 16h. Estreia sáb. (3). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 22/11.