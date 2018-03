Dez dicas infantis para o fim de semana em São Paulo

Foto: Gabriel Wickbold/divulgação

+ O roteirista Antonio Calmon estreia no teatro com o espetáculo infantojuvenil O Aprendiz de Feiticeiro. Inspirada na obra de Goethe, a peça traz o jovem Arthur que viaja ao passado para viver uma aventura com bruxas e dragões. CCBB (130 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Estreia 6ª (15). 6ª, sáb. e dom., 11h (a partir de 6/8: sáb., 11h). R$ 20. Até 12/11.

Ação

Circo da Cidade. Dentro do Shopping Cidade Jardim, a Casa Bossa abriga o Circo da Cidade. Em sessões com 2h30 de duração, as crianças podem pular na cama elástica, fazer malabarismo e ouvir histórias com contadores. Rec. da produção: livre. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Morumbi, 3492-2530. 14h e 16h. R$ 90. Até dom. (17). Vendas pelo site: www.ingresse.com

Especial

Bibliotequinha. O domingo será dedicado às crianças na Biblioteca Mário de Andrade. A programação começa às 15h, com contos fantásticos de Horácio Quiroga, interpretados pelo grupo Esopo em Dó Maior. Mais tarde, há oficina de bonecos, seguida de uma apresentação do palhaço Olegário. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Dom. (17), 14h/17h. Grátis.

Música

MC Soffia. Criada em uma família de ativistas, a cantora tem conquistado a cena musical paulistana. Com o hip-hop e a poesia, ela canta músicas contestadoras sobre temas como o racismo e a infância na periferia. Neste domingo (17), ela se apresenta no Espaço de Leitura. Rec. da produção: livre. Pq. da Água Branca. R. Min. Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. Dom. (17), 15h. Grátis.

Teatro

#broncadequê? Em uma passeata contra o preconceito com pessoas com Síndrome de Down, quatro jovens conhecem o garoto Guilherme. Deste encontro nasce uma forte amizade. Texto Rogério Blat. Dir. Ernesto Piccolo. 60 min. Rec. da produção: 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 5ª a dom., 19h. R$ 40. Até 24/7.

A Bola: Histórias que Rolam. Inspirado no livro de Ricardo Azevedo, o espetáculo do Grupo Arte Simples de Teatro volta a fazer temporada na cidade. Na peça, as diferentes histórias de bolas de futebol – das prateleiras aos campos. Dir. Pedro Pires. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. A partir de dom. (17). R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 18/9.

Carnaval dos Animais. Adaptado da obra de Camille Saint-Saëns, o espetáculo mistura técnicas de luz negra e do teatro de bonecos. No palco, bonecos de tartarugas, baleias, cangurus e dinossauros ganham vida e dançam em um carnaval. Cia. Imago. Dir. musical maestro Jamil Maluf. 45 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (17), 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis).

A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília. Tônio, um jovem urso, desaparece sem explicação. Na tentativa de encontrá-lo, a família desce a montanha em direção ao reino dos humanos. Achar o fofo, porém, não será o fim da história (recheada com boas cenas de mágica e medinho), adaptada da obra homônima de Dino Buzzati. Dir. Carla Candiotto. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até dom. (17).

A Menina e o Sabiá. O espetáculo utiliza técnicas de dança e acrobacias aéreas para narrar a história de amor e amizade entre uma menina e um sabiá em uma gaiola. Grupo Ares. Dir. Monica Alla. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/ R$ 17. Até sáb. (16).

O Menino e a Cerejeira. Baseado na obra do filósofo budista Daisaku Ikeda, o espetáculo conta a história de um garoto que perde o pai na guerra. Morando em uma vila devastada, ele faz amizade com um senhor que cuida da única cerejeira que sobrou no local. Dir. Stella Tobar. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 23/7.