Dez dicas de restaurantes para aproveitar esta semana em São Paulo

Foto: Ella Miller

Em julho, no Jamie’s Italian, a cada prato principal pedido por um adulto, a criança ganha um do menu infantil – como o mini-hambúrguer de carne com iogurte cítrico (foto). Entre as dicas para os pais, tem o espaguete com almôndegas (R$ 46). Av. Horácio Lafer, 61, Itaim Bibi, 2365-1309. 12h/0h30 (dom., 12h/22h30; 2ª e 3ª, 12h/23h; 4ª e 5ª, 12h/0h).

Confira outras dicas de restaurantes:

NOVOS

El Gringo

Com cartazes de filmes argentinos estampados nas paredes, serve clássicos da cozinha portenha. Para começar, há empanadas, como a de roquefort com cebola (R$ 9). Também marcam presença as tortillas (R$ 24) e a ‘Milanesa de Ternera’ (R$ 24), servida já picada, com vinagrete. Da grelha, saem as bistecas suína (R$ 42) e bovina (R$ 47). Para beber, há vinho em taça (R$ 15) e drinques como o ‘Cuba Gibre’ (R$ 19), com rum, Fernet, refrigerante de cola e gengibre. Av. Vieira de Carvalho, 179, República, 3223-3878 (48 lug.). 12h/23h (2ª, 12h/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

ÁRABE

Falafel Malka

Como o próprio nome diz, a casa é especialista em falafel, o bolinho de grão-de-bico, favas e tahine, que pode ser servido no prato (R$ 28) ou como sanduíche no pão árabe (R$ 25). Serve também beirute de kafta (R$ 16) e o tradicional homus (R$ 25). R. José Paulino, 345, Bom Retiro, 3222-2157 (38 lug.). 10h/16h (sáb., até 15h30; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

BRASILEIRO

Na Cozinha

Inaugurado em 2009 pelo chef paraibano Carlos Ribeiro, serve pratos típicos de diferentes regiões do Brasil, de norte a sul. Comece pelo bolinho de arroz com queijo e vinagrete (R$ 24,50, seis unid.). Na sequência, prove o picadinho, com arroz, feijão, farofa, tomate e pasteizinhos (R$ 48,90); ou picadinho ‘Marquês Rabicó’ (R$ 47,90). R. Haddock Lobo, 955, Cerqueira César, 3063-5377 (24 lug.). 12h/15h (sáb., 12h/17h; fecha dom. e fer.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tempero das Gerais

Serve uma comida feita a preço honesto. O cardápio privilegia a carne de porco, variando cortes – lombo, pernil e costela – e os acompanhamentos (tutu, arroz, couve e banana frita são os mais recorrentes). Experimente o ‘Gostinho de Minas’, pernil, moranga com quiabo, tutu, couve e arroz (R$ 77,90, para duas pessoas) ou o ‘Diamantina’, carne-seca, mandioca frita, tutu, arroz e couve (R$ 77,90, para duas pessoas). R. Princesa Isabel, 385, Brooklin, 5093-9950 (210 lug.). 11h30/23h (dom., até 18h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CARNES

Fogão Gaúcho

A casa de sotaque gaúcho serve chimarrão e rodízios copiosos, que agradam aos fãs do sistema de espeto corrido (R$ 104, no almoço de 2ª a 6ª; R$ 114, sáb., dom. e fer.). Não deixe de provar a costela. Av. Marques São Vicente, 1.767, Barra Funda, 3611-3008 (250 lug.). 11h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 11h/23h30; dom., 11h/22h). Cc.: todos. Cd.: todos.

COZINHA RÁPIDO

Forneria San Paolo

O restaurante tem pratos rápidos e paninis, como o ‘Asparagi’, com aspargos, queijo brie e presunto de Parma (R$ 52), e o ‘Miga Salmone’, com pão de miga tostado, tartare de salmão fresco e alface (R$ 53). Tem bons vinhos servidos em jarra de 250 ml (a partir de R$ 29). R. Amauri, 319, Itaim Bibi, 3078-0099 (140 lug.). 12h/0h (6ª e sáb., até 2h; dom. a 4ª até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

FRANCÊS

Freddy

Restaurante francês clássico, fundado em janeiro de 1935. O cardápio apresenta receitas tradicionais, como vichyssoise (R$ 35) e steak au poivre (R$ 96). Entre os pescados, experimente o haddock cozido no leite servido com molho de manteiga queimada (R$ 159). A casa mantém no almoço um cardápio executivo que varia toda semana, com entrada, prato principal e sobremesa (R$ 89). R. Pedroso Alvarenga, 1170, Itaim Bibi, 3167-0977 (82 lug.). 12h/15h e 19h/0h (sáb., 19h/1h; dom., 12h/17h). Cc.: todos Cd.: todos.

ITALIANO

Aguzzo Cucina e Vino

Instalado em uma esquina de Pinheiros, o restaurante serve pratos clássicos da culinária italiana, como o carpaccio com filé mignon (R$ 42) ou o ‘Filetto All’aguzzo’, mignon gratinado com parmesão e molho de tomate (R$ 89). R. Simão Álvares, 325, Pinheiros, 3083-7363 (110 lug.). 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom., 12h/23h). Cc.: todos. Cd.: todos.

JAPONÊS

UN

Casa elegante, com bons pratos quentes e sushis. Há opções como o ‘Crispy Rice’ (R$ 26), bolinho de arroz de sushi frito, com tartare de atum picante, e tempurá de camarão (R$ 30). Do balcão, prove o temaki de atum (R$ 17), os sashimis de olhete (R$ 19) ou de vieira (R$ 26). R. Pe. João Manuel, 1.050, Jd. Paulista, 3086-0066 (75 lug.). 19h30/0h (6ª e sáb., até 0h30; 2ª 19h30/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.