Dez atrações infantis para um fim de semana em família

Estação Atibaia tem programação especial no fim de semana. Foto: Marcus Vinicius

Expresso Kids

A charmosa Estação Atibaia recebe a 2ª edição do evento, que reúne atrações, como oficinas educativas, shows e brincadeiras. O passeio de locomotiva a vapor percorre 2,5 km numa estrada de ferro. Há guias e maquinista dentro dos vagões centenários. Na parada, os visitantes conhecem a mini fazendinha. E, para completar a programação, um circo será montado no local. Av. Jerônimo de Camargo, 6.308, Atibaia/SP, (11) 3402-1777. Sáb. e dom., 10h/18h. R$ 40 (a partir de 13 anos)/R$ 70 (de 2 a 12 anos). Até 21/5. Ingressos: www.expressokids.com.br

O Surgimento da Vida na Terra

A contação é feita pelo grupo As Clês. É narrada a aventura de duas tatus gigantes, Tateca e Tatica, que despencam na terra com os índios caiapós. 30 min. Rec. da produção: livre. Biblioteca Parque Villa-Lobos. Av. Queiróz Filho, 1.205, Alto de Pinheiros, 3024-2500. Sáb. (13), 16h. Grátis.

Gerações – Viva a Vida que se Renova

O Grupo Manuí apresenta canções inspiradas no período de gestação e no parto. Enquanto tocam, são apresentadas pequenas histórias e poesias. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (250 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (13), 15h. Grátis.

O Aniversário da Infanta

Adaptação de conto de Oscar Wilde. No palco, artistas de várias partes do mundo se apresentam em uma festa que comemora os 12 anos de uma princesa. Dir. Mariana Leme. 60 min. Rec. da produção: 5 anos. Teatro Paulo Eiró (467 lug.). Av. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 5546-0446. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até dom. (14).

Bichomania

A fazendinha é instalada em um terreno de 120 mil m2, com diferentes espécies de animais. Por volta do meio-dia, o cheiro de churrasco paira pelo ar e atrai para o almoço que tem ótima relação custo-benefício. Rec. do Divirta-se: 1 ano e meio. Estr. dos Pires, 1.933 (acesso pela Rod. Raposo Tavares, Km 39), Cotia, 4242-1116. Sáb. e dom., 10h/17h. R$ 35 (até 3 anos, grátis; almoço, R$ 17/R$ 37).

Isadora Canto

Em 2007, a cantora lançou o disco ‘Vida de Bebê’, indicado ao Grammy Latino. Agora, ela faz novo show do álbum ‘Vida de Criança’. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. A partir de sáb. (13). Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 25/6.

As Bruxas

A peça é inspirada na obra de Roald Dahl. Com bonecos, a história de um garoto que perde os pais e vai morar com a avó. Lá, ele começará a conviver com bruxas de verdade. Dir. Marat Descartes. 80 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. e fer., 12h. R$ 5/R$ 30 (até 12 anos, grátis). Até 25/6.

Meu Primeiro Municipal

O projeto apresenta a música erudita para crianças. No sábado (13), alunos do Opera Studio trazem o programa ‘João de Barro para Criança’. Já no domingo (14) é a vez da Cia. Imago. Sob a regência do maestro Jamil Maluf, o grupo apresenta dois espetáculos seguidos: ‘Pedro e o Lobo’ e ‘Sampa, Cidade Dadá’. Rec. da produção: livre. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, República, 3053-2090. Sáb. (13) e dom. (14), 12h. R$ 30.

Scaratuja

Comandado pelos atores Marcelo Peroni e Aline Volpi, o espetáculo é voltado para bebês. Com música da Pequena Orquestra Interativa e brincadeiras, os pequenos podem até explorar o cenário. Dir. Marcelo Peroni. 50 min. Rec. da produção: até 3 anos. Sesc Osasco. Espaço Brincar (60 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, 3814-0900. A partir de dom. (14). Dom., 10h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 28/5.

Teatro de Marionetes

A apresentação é organizada pelo Instituto Confúcio. Um grupo da cidade chinesa de Wuhan apresenta o espetáculo, recuperando a tradição de teatro de bonecos da China. 70 min. Rec. da produção: livre. Mosteiro de São Bento. Teatro (280 lug.). Lgo. São Bento, s/nº, metrô São Bento, 2066-5952. Sáb. (13), 19h. Grátis (inscrição pelo e-mail elis.santos@institutoconfucio.unesp.br).