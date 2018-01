Dez atrações infantis para um fim de semana em família

Sesc Pompeia recebe atrações da Semana Mundial do Brincar. Foto: Alexandre Nunis

A partir de sábado (20), as unidades do Sesc organizam a Semana Mundial do Brincar. A programação é gratuita e reúne atividades voltadas a crianças de até 12 anos.

Entre as atrações, o Sesc Pompeia (R. Clélia, 93; foto), no sábado (20) e domingo (21), às 14h30, terá a vivência ‘Brincadeiras Tradicionais em Família’, com o Instituto Brincante. No domingo (21), às 11h e às 14h, pais e bebês ainda aprendem a brincar com objetos simples do cotidiano no Sesc Pinheiros

(R. Paes Leme, 195).

As atrações continuam durante a semana. Na 5ª (25), por exemplo, o Sesc Bom Retiro (Al. Nothmann, 185) organiza aulas de ioga para crianças, com Roberta Leles. A sessão começa às 11h. Sáb. (20) a 28/5. Grátis. Inf.: bit.ly/SBrincar17

Confira outras dicas infantis para o fim de semana:

Aprendiz de Maestro: Pétia, o Patinho Feio

A série Aprendiz de Maestro apresenta o inédito Pétia, o Patinho Feio. A história é encenada pela atriz Luciana Ramanzini e pelo bailarino Reinaldo Soares, além da Cia. Dans la Danse. A regência é do maestro João Maurício Galindo. 60 min. 3 anos. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 2344-1051. Sáb. (20), 11h. R$ 75/R$ 85.

O Jardim do Imperador

No espetáculo circense, plantas e ervas dividem o palco com duas palhaças. Elas contam a história de um imperador que muito aprecia as plantas que cultiva e escolhe seu sucessor por meio de sua horta. Cia. Pelo Cano. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Virada Cultural: dom. (21), grátis. Até dom. (21).

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a exposição apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’ segundo a tradição asteca. Rec. da produção: 4 anos. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis.). Até 30/6.

Festa de 25 Anos da Companhia das Letrinhas

A editora comemora com um dia de programação infantil, com espetáculos, oficinas e shows. Entre as atrações, às 11h, o diretor Marcelo Romagnoli monta a peça ‘Terremota’. No mesmo horário, Henrique Sitchin, da Cia.Truks, organiza a contação de histórias ‘Divertistórias’. Rec. da produção: livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, 3775-0002. Sáb. (20), 10h/ 16h. Grátis. Inf.: bit.ly/25Letrinhas

Isadora Canto

Em 2007, a cantora lançou o disco ‘Vida de Bebê’, indicado ao Grammy Latino. Agora, ela faz novo show do álbum ‘Vida de Criança’, continuação de seu trabalho pelo universo infantil. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 15h. R$ 50. Até 25/6.

Cidade das Abelhas

Entre as atrações, há um circuito de obstáculos específico para as crianças pequenas, além de tobogãs ‘abelhudos’. Uma novidade é o espaço com réplicas gigantes de dinossauros. Rec. da produção: 2 anos. Estr. da Ressaca, km 7, Embu das Artes, 4703-6460. 8h30/17h (fecha 2ª). R$ 25 (até 3 anos, grátis).

Kazuki e a Misteriosa Naomi

Inspirada na lenda japonesa ‘O Pássaro do Poente’, o espetáculo gira em torno de Kazuki, morador de uma solitária cabana em um penhasco. Um dia, ele recebe a visita da misteriosa jovem Naomi, que está perdida pelas trilhas do local. Dir. Heitor Goldflus. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Virada Cultural: dom. (21), grátis. Até 11/6.

Um Canto para Carolina

A Cia. dos Inventivos presta uma homenagem à obra de Carolina Maria de Jesus. No enredo, três irmãos visitam as histórias do livro ‘Quarto de Despejo’, que conta a vida da escritora na favela. Dir. Flávio Rodrigues. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (20), 15h. Grátis.

Branca de Neve ao Som dos Beatles

A trilha roqueira não é o único diferencial no espetáculo. O famoso conto é narrado por uma Branca de Neve idosa, lembrando seu passado. Dir. Leandro Mariz e Sabrina Korgut. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 60. Até dom. (21).