Dez atrações infantis para o último fim de semana de férias em São Paulo

Foto: Luis Cruz

No Livro, Tudo Tem!

Primeiro trabalho infantil do diretor Carlos Escher, o espetáculo (foto) conta a história de um país fictício cuja biblioteca foi fechada pelo Capitão Bigode de Limão – ele quer decidir quais livros poderão ser lidos pela população. Sesc Itaquera. Praça de Eventos. Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (30), 13h. Grátis.

Confira mais opções de passeios e atrações infantis para este fim de semana:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

CIRCO

O Livro do Mundo Inteiro

Com a Trupe Dunavô, o espetáculo acompanha um grupo de palhaços que contam com a ajuda do público para criar uma história. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 17h. Grátis. Até dom. (30).

MOSTRA

Frida e Eu

Voltada ao público infantil, a mostra apresenta o universo da mexicana por meio de instalações interativas. Em um jogo, por exemplo, é possível descobrir seu ‘animal de alma’, segundo a tradição asteca. Unibes Cultural. R. Oscar Freire, 2.500, metrô Sumaré, 3065-4333. 10h30/19h30 (fecha dom.). R$ 24/R$ 30 (2ª, grátis.). Até sáb. (29).

MÚSICA

Fim de Semana em Família

Atividades sobre meio ambiente, folclore e ritmos tradicionais fazem parte da programação. Sábado (29) e domingo (30), o grupo Nhambuzim conduz jogos musicais em oficina de musicalização (14h) e apresenta espécies da fauna brasileira com as canções do espetáculo ‘Bichos de Cá’ (16h). Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (29) e dom. (30), 14h/16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

OFICINAS

Robótica para Crianças

Com Marcela Puppato, educadora do espaço de tecnologias e artes, as oficinas ensinam robótica com métodos criativos – usando, por exemplo, um robô feito de Lego. Sesc Pinheiros. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (29) e dom. (30), 14h. Grátis (inscrições no local 30 min. antes).

TEATRO

1, 2, 3, Era Uma Vez

Com produção da Troupe da Fantasia, a peça acompanha duas crianças que passam o dia brincando e notam que seus brinquedos e livros estão desaparecendo. Em um verdadeiro jogo de detetives, começam a investigar o sumiço e, com a ajuda da plateia, tentam desvendar o vilão da história. Top Teatro (80 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Dom., 16h. R$ 40. Até dom. (30).

O Livro de Ouro

Após o desaparecimento de um livro, a garota Sofia e seu cão Millôr entraram em uma aventura para tentar recuperar o objeto, que é fonte de inspiração da cidade de Livrópolis. Dir. Geraldo Rodrigues. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb., 16h; dom., 11h e 16h. R$ 10. Até dom. (30).

Luiz e Nazinha

O musical, dirigido por Diego Morais, conta passagens da infância de Luiz Gonzaga (vivido por Pedro Henrique Lopes) no interior do Nordeste – como a descoberta do amor por Nazarena (interpretada por Aline Carrocino). Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. e dom., 16h. R$ 30/R$50. Até dom. (30).

Miraculous: As Aventuras de Ladybug

Personagem do desenho animado exibido pelo canal Gloob, a super-heroína Ladybug ganhou adaptação para os palcos, com projeções, efeitos visuais, performances acrobáticas e músicas originais da série. Teatro Procópio Ferreira (639 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerqueira César, 3083-4475. Sáb. e dom., 15h e 18h. R$ 80/R$ 140. Até 13/8.

Pescadora de Ilusão

Inspirado no livro ‘A Mulher que Matou os Peixes’, de Clarice Lispector, o espetáculo reúne Mel Lisboa e Carol Badra. As atrizes interagem com as crianças num enredo que aborda temas como perdão, separação e perda. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (30).