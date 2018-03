Dez atrações infantis para o fim de semana

+ Em Admirável Nino Novo, Cassio Scapin se transforma, mais uma vez, no aprendiz de feiticeiro Nino. Com direção de Maurício Guilherme, a peça inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia sáb. (7). Sáb. e dom., 14h e 17h. R$ 60/R$ 70. Até 12/11.

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Pagu

A Cia. As Clês narra a história de Pagu, escritora e artista emblemática para o movimento modernista e conhecida por contestar padrões femininos do século 20. Pq. da Água Branca. Espaço de Leitura. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 3803-4200. Dom. (8), 15h. Grátis.

MOSTRA

Livros Infantis Velhos e Esquecidos

Títulos clássicos da literatura infantil e obras raras de quatro livrarias compõem a exposição, com curadoria das professoras da USP, Patrícia Tavares Raffaini e Gabriela Pellegrino. Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM). R. da Biblioteca, s/nº, Cidade Universitária, 2648-0841. Inauguração: sáb. (7). 8h30/18h30 (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até 30/10. Inf.: bit.ly/LivrosUSP

MUSEU

Museu da Imaginação

O museu usa os cinco sentidos para conduzir atividades lúdicas e transformar brincadeiras em uma experiência cultural interativa para as crianças. No sábado (7), das 10h às 13h, a Clínica Debora Ayala inaugura a ‘Estação Xô Cárie’ e ensina cuidados com a saúde bucal. R. Ricardo Cavatton, 251, Lapa, 2645-7590. 3ª a dom., 10h/13h e 14h/17h. R$ 50/R$ 80.

MÚSICA

Anavitória

A dupla que acaba de ser indicada ao Grammy Latino comanda uma tarde especial com o show ‘Anavitória canta para pessoas pequenas, pessoas grandes e não pessoas também’. Antes e depois do show, as crianças poderão participar de algumas atividades recreativas, com muita pipoca e algodão doce. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros. 5ª (12), 17h. R$ 60/R$ 160.

La Cenerentola

A versão pocket da ópera de Gioachino Rossini tem regência de José Soares em uma montagem baseada no conto de fadas ‘Cinderela’,do escritor francês Charles Perrault. Neste sábado (7), o teatro também recebe uma apresentação de ‘Pedro e o Lobo’, às 11h, com ingressos a R$ 10. 70 min. Livre. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Albuquerque Lins, 207, Campos Elísios, 3661-6600. Hoje (6), 20h; sáb. (7), 15h; dom. (8), 17h. R$ 15/R$ 40.

TEATRO

Alice no País do IêIêIê

Inspirado no clássico do escritor Lewis Carroll, o musical de Carla Candiotto aposta em efeitos e cenários psicodélicos dos anos 1960 ao som de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Rita Lee. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3448-5061. Sáb. (7) e dom. (8), 15h. R$ 50/R$ 90.

O Aprendiz de Feiticeiro

Com roteiro de Antônio Calmon, o espetáculo aborda temas como lealdade, amizade, traição e valor humano pela relação entre mestre e aprendiz. Na história, o jovem Arthur – interpretado por Vitor Thiré – sofre bullying por ser um ótimo aluno e recebe ajuda da amiga Jane. 75 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (7) e dom. (8), 16h. R$ 20/R$ 60.

Fala Sério, Gente!

Baseada nos livros de Thalita Rebouças, a peça infantojuvenil questiona a hora certa para começar a namorar, por que as mães sempre tratam os filhos como crianças e outros dilemas adolescentes abordados pela escritora. 70 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Shopping Eldorado. Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Estreia 5ª (12). 5ª a sáb., 19h. R$ 70. Até 11/11.

Henriques

A livre adaptação da obra de William Shakespeare é dirigida por Angelo Brandini e acompanha um príncipe que vive com dois amigos arruaceiros. Próximo da morte do rei, ele deve jurar que será uma pessoa melhor. 50 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (8), 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).