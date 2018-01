Dez atrações infantis para este fim de semana em São Paulo

Foto: Julio Ricardo

O musical Luiz e Nazinha (foto), dirigido por Diego Morais, conta passagens da infância de Luiz Gonzaga (vivido por Pedro Henrique Lopes ) no interior do Nordeste – como a descoberta do amor por Nazarena (Aline Carrocino). Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (22). Sáb. e dom., 16h. R$ 30/R$ 50. Até 30/7.

A Bola Mágica

Dirigida por Marcio Rosario, a peça conta a história do Príncipe Nicolau, que tinha todos os brinquedos do mundo, mas não sabia jogar bola. A montagem aborda temas importantes para o público infantil, como bullying e respeito à diversidade. Teatro Augusta (304 lug.). R. Augusta, 943, Cerq. César, 3151-4141. Estreia dom. (23). Dom., 16h. R$ 70. Até 24/9.

A Pequena Semente do Tempo

Com texto e direção de Talita Cabral, o espetáculo da Cia. Navega Jangada mistura contação de histórias, teatro de sombras e manipulação de bonecos e objetos. Sesc Santo André. Teatro (302 lug.). R. Tamarutaca, 302, 4469-1200. Dom. (23), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

A Princesinha Medrosa

Adaptação da obra de Odilon Moraes, o espetáculo dirigido por Kiko Marques aborda a presença do medo com a Princesinha, personagem que enfrenta inimigos como o medo do escuro, da solidão e da pobreza. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Estreia dom. (23). Dom., 14h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 17/9.

De Partida

Sanduba e Fiorella, personagens da Cia. Suno, apresentam um universo colorido ao cruzar o mundo como verdadeiros ciganos. Dirigido por Marcelo Lujan, o espetáculo tem números de contorcionismo, equilibrismo e mágica. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. e dom., 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 30/7.

Carol Levy Canta Bicho

Na última semana de apresentações, o espetáculo da artista pernambucana conta com banda ao vivo, bailarinos e efeitos audiovisuais baseados em canções de seu CD e DVD homônimos. Caixa Cultural São Paulo (120 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. Hoje (21), sáb. (22) e dom. (23), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 9h).

1º Encontro de Patas promove atividades para as crianças e seus pets. Foto: Kroon

1º Encontro de Patas

No Parque Villa-Lobos, a Nickelodeon organiza atividades recreativas para famílias e seus animais de estimação, como o ‘Crosspet’, exercícios de crossfit com os pets, e ‘Camarim Pet’, para customizar roupinhas. A ONG Clube dos Vira-Latas promove feira de adoção gratuita no local. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Pinheiros, 2683-6302. Dom., (23), 10h/17h. Grátis.

Estúdio Play-Doh

No espaço KidZania, as crianças podem criar objetos com massinha e dar vida a seus personagens com tecnologia em realidade aumentada, montando curtas-metragens em stop motion. Shopping Eldorado. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3995-4500. 11h/15h e 16h30/20h30. R$ 89 (4h)/R$ 249,90 (1 dia, período integral).

Fim de Semana em Família

As atrações resgatam a tradição das aldeias e balés nacionais da Guiné, com presença da dançarina Mariama Camara, que participa da oficina ‘Danças Étnicas da Guiné’ (14h) e do espetáculo ‘Langnifan África’ (16h). Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (22) e dom. (23), 14h/16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Maratona Infantil MIS

Em um dia cheio de atividades infantis, a Mad Science faz apresentação interativa com o ‘Show Watchatchá’, sobre ciência (11h e 14h). No espetáculo ‘Peripécias’, o Palhaço Tchutchuco transporta a plateia para o universo do circo (10h, 13h e 15h). MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (23), 10h/17h. Grátis.