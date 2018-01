Dez atrações infantis para este fim de semana em São Paulo

Foto: Thiago Krautz

Da Cia. O Trem, O Que Mora no Escuro conta a história de Nina e Theo, que viram super-heróis para vencer os próprios medos. Dirigido por Livia Gaudencio, o espetáculo é formado por bonecos feitos pelo grupo Giramundo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (12) e dom. (13), 16h. Grátis (retirar ingresso a partir das 14h).

CIRCO

Playground

Ao ar livre, Carlos Cosmai e Marina Bombachini, da Cia. LaMala, reproduzem – com teatro, circo e dança – o cotidiano de duas crianças que se divertem com brincadeiras inventadas. Sesc Santana. Deck. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (12), 14h. Grátis.

MÚSICA

Pequenos Sambistas

O projeto apresenta quatro contos inspirados em obras de sambistas brasileiros: Clementina de Jesus, Chiquinha Gonzaga, Cartola e Adoniran Barbosa. Sesc Belenzinho. Área de Convivência. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até dom. (13).

OFICINAS

Animação 2D para Crianças

Na oficina, com 20 vagas, Analúcia Godoi ensina técnicas do desenho animado feito em papel, usando ferramentas que criam ilusão de movimento. Sesc Pompeia. Ateliê de Novas Técnicas. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (12), 15h. Grátis (retirar senha 30 min. antes).

Espaço Kids

Na oficina do filme ‘Uma Família Feliz’, as crianças criam objetos inspirados nos personagens, como lanternas em forma de Frankenstein e chaveiros de vampiro. Shopping Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Cerqueira César, 3472-2075. Sáb., 12h/20h; dom., 14h/20h. Grátis. Até 20/8.

TEATRO

A Máquina de Voar

A vida de duas crianças presas na ala infantil de um hospital muda quando um novo garoto lidera uma rebelião contra a enfermeira, em uma história cheia de ação. A peça é dirigida por Eric Nowinski. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Estreia sáb. (12). Sáb. e dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 10/9.

As Travessuras de Mané Gostoso

Com direção de Fernando Escrich, o espetáculo é inspirado no teatro popular de bonecos, o Mamulengo, e na literatura de cordel, resgatando poesia e humor em uma disputa entre os atores para decidir qual viverá o papel de Mané Gostoso. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 26/8.

As Aventuras de João e Maria

Assinado e dirigido pela atriz Pitty Webo, o conto dos dois irmãos começa nos dias atuais, quando eles escolhem encenar ‘João e Maria’ com sua mãe. Teatro Ruth Escobar (370 lug.). R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, 3289-2358. Estreia dom. (13). Dom., 16h. R$ 40. Até 29/10.

Cora, Doce Poesia

Com linguagem musical, a peça retrata a vida de Cora Coralina a partir de versos e lições da poeta goiana, que publicou seu primeiro livro com 76 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Estreia dom. (13). Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 27/8.

ESPECIAL

PinaFamília

No segundo domingo do mês, a Pinacoteca conduz atividades especiais para toda a família, explorando os espaços do museu com visitas guiadas e jogos educativos desenvolvidos para a vivência no átrio do prédio, à disposição dos visitantes. Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. Dom. (13), 11h/15h. Grátis.