Dez atrações infantis para este fim de semana em São Paulo

Foto: Bruno di Torino

No espetáculo Pés Pequenos: Contra Bullying (foto acima), do Grupo Salto Fino, usa técnicas de teatro de animação, como manipulação de bonecos e linguagem audiovisual, em uma história sobre os efeitos da discriminação praticada em casos de bullying. Teatro Décio de Almeida Prado (186 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Estreia sáb. (5). Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 27/8.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

MÚSICA

Bê a Bach

Com flauta, violão e violoncelo, quatro atrizes traduzem o universo sonoro do alemão Bach para as crianças, em um espetáculo repleto de dança e música ao vivo. CCBB (112 lug.). R. Álvaro Penteado, 112, Sé, 3113-3651. Estreia sáb. (5). Sáb., 11h. R$ 20. Até 16/12.

Grupo Triii

Os três integrantes do grupo apresentam um show com música e brincadeiras, incluindo canções tradicionais do universo infantil e composições próprias da banda. Teatro Morumbi Shopping (250 lug.). Av. Roque Petroni Junior, 1.089, 5183-2800. Sáb. (5) e dom. (6), 15h. R$ 50.

OFICINAS

Caixa Gente Arteira

Em comemoração ao Dia do Folclore, a Caixa Cultural organiza oficinas durante todo o mês. Em ‘Dança, Corpo e Imagem’ – hoje (4) e 11/8, às 9h30; sábado (5), às 13h -, o artista Danilo Patzdorf faz exercícios que investigam as coreografias realizadas diariamente no espaço público. Caixa Cultural São Paulo. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 6ª (4) a 31/8. Programação: bit.ly/GentArt

TEATRO

A Menina Lia

Inspirada no livro ‘Matilda’, de Roald Dahl, a peça conta a história de Lia, uma garotinha que amava ler e sofria com deboches na escola e em casa por isso. A montagem também aborda o universo do adulto comum, que valoriza coisas como dinheiro e status. Dir. Fernanda Gama. Com Cia. do Fubá. Teatro Flávio Império (212 lug.). R. Prof. Alves Pedroso, 600, Cangaíba, 2621-2719. Estreia 6ª (4). Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 1º/10.

Bita e a Imaginação que Sumiu

A adaptação teatral do Mundo Bita, canal no Youtube, explora linguagem multiplataforma com 11 músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. Estreia sáb. (5). Sáb. e dom., 15h. R$ 60. Até 29/10.

Conto Cantado

Com música e teatro, o espetáculo da Trupe Pé de Histórias acompanha Nina, uma menina aventureira que adormece e embarca em um mundo de descobertas para responder à pergunta: “o que quero ser quando crescer?” Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 35. Até 17/9.

Dois Idiotas Sentados Cada Qual no Seu Barril

Com direção de Stella Tobar, a comédia infantil é uma adaptação da obra de Ruth Rocha e será apresentada durante a mostra ‘Paz em Cena’, que reúne peças de teatro, documentários e palestras sobre os temas paz e conflito. Teatro João Caetano. R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Dom. (6), não haverá sessão. R$ 15. Até 27/8.

Peter Pan, o Musical

Com direção do italiano Billy Bond, a produção baseada na história original do escritor escocês J. M. Berrie encerra temporada. Para retratar as aventuras na Terra do Nunca, o diretor incorporou influências da cultura pop e elementos que fazem com que a plateia tenha a sensação de fazer parte do espetáculo. Teatro Bradesco (1.457 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. Sáb. (5), 15h e dom. (6), 11h30 e 16h. R$ 60/R$ 120.

Scaratuja

Para bebês de até três anos, o espetáculo explora linguagem não verbal e desenvolve cenas a partir de linhas e desenhos. Cada sessão reserva 25 minutos para as crianças explorarem o espaço e interagirem com os atores no final. Teatro Folha. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Dom., 11h. R$ 120. Até 27/8.