Dez atrações gratuitas para aproveitar o fim de semana em São Paulo

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

+ No sábado (28) e no domingo (29), 11 finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura 2015 participam de bate-papos nas bibliotecas Parque Villa-Lobos (Av.a Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001) e de São Paulo (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630). Entre eles, João Anzanello Carrascoza (foto acima) e Alberto Mussa. Programação: www.premiosaopaulodeliteratura.org.br

3º Rolê das Patas. Ao ar livre, o evento reúne donos e animais de estimação com música e gastronomia. Para os adultos, há foodtrucks e, para os pets, degustação de comidinhas. Quem passar por lá também pode doar ração para abrigos. BK30. Lgo. do Arouche, 77, República. Sáb. (28), 11h30/19h. Grátis. Inf.: www.fb.com/roledaspatas

9º Encontro Paulista de Hip Hop. O encontro traz uma ampla programação com shows, grafitagem, torneio de basquete, apresentações de dança, oficinas e debates. Entre os destaques, o rapper Emicida se apresenta ao lado de Souto MC e Rota de Colisão, às 19h. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (28), 12h/ 22h. Grátis.

Cine-cicletada 2015. O evento tem concentração na Praça do Ciclista, na Avenida Paulista. De lá, o grupo segue até a Cinemateca Brasileira, onde será exibida uma seleção de curta-metragens, às 20h, e, depois, discotecagem com Tatá Aeroplano e Luiz Romero. Praça do Ciclista. Av. Paulista, esquina com R. da Consolação. Sáb. (28), 18h (concentração). Grátis. Inf.: http://bit.ly/cinebike

Em Primeira Pessoa – Lucélia Santos. A atriz Lucélia Santos é a convidada da série de encontros Em Primeira Pessoa. Ela fala sobre a carreira e sua militância como ambientalista. Centro de Pesquisa e Formação (CPF Sesc). R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, 3254-5600. 6ª (27), 19h30. Grátis. Inscrições: www.sescsp.org.br

Encontro do Clube Brasileiro do Gato. O evento reúne criadores e mais de 230 gatos de 20 raças. Lá, é possível conhecer mais sobre raças exóticas, com premiação dos melhores animais. Club Homs. Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro. Sáb. (28) e dom. (29), 10h/17h. Grátis (doação de uma lata de leite em pó). Inf.: http://bit.ly/clubegatos

+ A Maratona Infantil do MIS faz uma edição inspirada na mostra ‘À Meia-noite Levarei Sua Alma’, sobre José Mojica Marins. Entre as atrações assustadoras, oficina de maquiagem e o espetáculo ‘As Histórias do Caixão do Zé’ (foto acima), Cia. Polichinelo de Teatro de Bonecos. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (29), 10h/17h. Grátis.

Gaveta. Em sua terceira edição, a feira de troca de roupas reúne brechós, exposição e palestras sobre moda sustentável. Para participar das trocas, é preciso levar até cinco peças em bom estado e convertê-las em moedas do evento. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Sáb. (28), 12h/22h. Grátis. Inf.: www.fb.com/projetogaveta

Mobilização Mundial pelo Clima. O evento, que antecede a COP21, de Paris, começa com uma marcha, neste domingo (29), às 14h, do vão do Masp até o Parque Ibirapuera. Na plateia externa do Auditório Ibirapuera, às 17h, Lenine convida Arnaldo Antunes e Mariana Aydar para subir ao palco. Miltom Hatoum também fará interpretação de poemas. Vão do Masp. Av. Paulista, 1578, metrô Trianon-Masp. Dom. (29), 11h (concentração). Grátis. Inf.: http://bit.ly/mobclima2015

Piquenique Envelhecer Sem Vergonha. O domingo (29) será de piquenique no Parque Ibirapuera. O evento reúne diversas atrações, como sessões de relaxamento e ginástica funcional, dicas nutricionais, contação de histórias para crianças e um karaokê para soltar a voz. Pq. Ibirapuera. Pça. dos Eventos. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10. Dom. (29), 10h/15h. Grátis.