Confira 8 musicais que ocupam os palcos de SP a partir de março

A seleção inclui de remontagens clássicas, como ‘Cinderella’, a tributos inéditos, como aos Mamonas Assassinas

Por André Cáceres

O musical Wicked revisita a terra de Oz anos antes da chegada de Dorothy para narrar as aventuras de Glinda e Elphaba e os segredos por trás da transformação das jovens, respectivamente, em ‘fada boa’ e ‘bruxa má’. “Wicked é de um nível técnico muito grande, todas as músicas são icônicas, grandiosas, e a minha personagem praticamente não sai de cena. São duas horas quase sem sair do palco, é coisa de atleta”, conta Myra Ruiz, que enfrenta o desafio de interpretar Elphaba.

“O público brasileiro é apaixonado por Wicked”, acredita Fabi Bang, que vive Glinda. A atriz revela que viajava entre Rio e São Paulo para as audições e voltava no mesmo dia para se apresentar em outra peça. “É uma responsabilidade protagonizar esse título, pois não é qualquer musical. É um dos maiores de todos os tempos”, comemora a atriz, que já soma dez anos de experiência na área. 150 min. Livre.

ONDE: Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, República, 4003-5588. QUANDO: Estreia 6ª (4). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. Até 31/7. QUANTO: R$ 50/R$ 280.

M. Schulz, criador do icônico personagem Snoopy, dirigido por Alonso Barros e traduzido por Mariana Elisabetsky, o musical Meu Amigo, Charlie Brown traz Tiago Abravanel no papel do cachorro Snoopy e Leandro Luna na pele do seu dono, o menino Charlie Brown. Tributo à história em quadrinhos, publicada ininterruptamente entre 1950 e 2000, ano de morte do autor, o espetáculo coincide com a investida dos Peanuts no cinema.

“Mas minha ligação com os personagens se deu apenas com o musical. Conhecia o Snoopy apenas porque ele é emblemático”, confessa Abravanel. “O mais difícil é a questão física, unir o cantar e dançar. O número da hora do jantar tem sete minutos e eu não paro, subo e desço”, explica. Permeado pelo humor melancólico e pelas sacadas filosóficas das tirinhas, o espetáculo teve sua primeira montagem em 1967. 90 min. Livre.

ONDE: Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. QUANDO: Estreia sáb (5). Março: sáb. e dom., 17h30 e 20h. Abril: sáb., 15h e 17h30; dom., 16h. Até 24/4. QUANTO: R$ 80.

Inspirada no filme homônimo de 1997, Ou Tudo ou Nada é a montagem nacional do sucesso ‘The Full Monty’. A comédia tem como cenário uma cidade em decadência e retrata de maneira cômica a história de seis homens que perdem o emprego por causa da crise econômica e se veem obrigados a ganhar a vida fazendo strip-tease. 140 min. 10 anos.

ONDE: Theatro Net (799 lug.). R. Olimpíadas, 360, V. Olímpia, 3448-5061. QUANDO: Estreia 11/3. 6ª e sáb., 21h; dom., 17h . Até 20/3. QUANTO: R$ 50/R$ 150

Com texto de Walter Daguerre e direção de José Possi Neto, O Musical Mamonas narra a ascensão repentina e fim abrupto da banda mais cômica do rock nacional. “A peça inicia com a gente no céu. Voltamos para o Brasil porque está tudo muito parado e sem graça”, diz o ator Ruy Brissac, que vive o líder Dinho. 120 min. 12 anos.

ONDE: Teatro Raul Cortez (512 lug.). R. Dr. Plínio Barreto 285, Bela Vista, 3254-1631. QUANDO: Estreia 11/3. 5ª, 6ª e sáb, 21h; dom., 18h. Até 29/5. QUANTO: R$ 120.

Um dos mais célebres contos de fadas da história, Cinderella desembarca em São Paulo quase seis décadas depois de ir ao ar pela primeira vez na televisão norte-americana. Escrito originalmente por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein, a nova montagem é baseada na adaptação de 2013 para a Broadway, que atualiza a narrativa com temas contemporâneos. No elenco, Totia Meirelles aparece no papel da Madrasta, Sabrina Korgut interpreta a Fada Madrinha e Bianca Tadini é a protagonista Cinderella. Carlos Bauzys assina a direção musical da orquestra de 16 músicos. A direção do espetáculo é mais uma parceria da dupla Charles Möeller e Claudio Botelho. 120 min. Livre.

ONDE: Teatro Alfa (1.110 lug.). R. Bento B. de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. QUANDO: Estreia 11/3. 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 16h e 20h; dom., 17h. Até 3/4. QUANTO: R$ 50/R$ 140.

O AfroReggae, o cover All You Need Is Love e a companhia de dança Vortice se unem no espetáculo Beatles na Favela. Além de números circenses e 30 clássicos do quarteto de Liverpool, o musical terá oficinas musicais e palestras, como conta o diretor Carlos Branco. “Queremos deixar um belo legado social nascido da magia dos Beatles com a comunidade”. 150 min. Livre.

ONDE: Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. QUANDO: Estreia 21/4. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. Até 1º/5. QUANTO: R$ 50/R$ 120.

O som do Queen inspira o musical We Will Rock You, de Ben Elton, Brian May e Roger Taylor, que conta uma história distópica e futurista. “Queen fez parte da minha essência, virei cantor por causa do Freddie Mercury”, revela Alírio Netto, que interpreta o protagonista Galileo e é vocalista da banda Age of Artemis. 135 min. Livre.

ONDE: Teatro Santander (1.100 lug.). Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi. QUANDO: Estreia 24/3. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. Até 29/5. QUANTO: R$ 80 / R$ 300.

Ainda na ativa com shows e lançamentos após mais de cinco décadas de carreira, o cantor e compositor baiano é homenageado no musical Gilberto Gil – Aquele Abraço, que revisita com olhar contemporâneo a trajetória de um dos maiores ícones da MPB, responsável por mais de 50 discos. O tributo abarca boa parte da trajetória do músico, trazendo 55 canções da obra cantadas ou faladas. O espetáculo é dirigido por Gustavo Gasparini e a direção musical é assinada por Nando Duarte. 105 min. 12 anos.

ONDE: Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. QUANDO: Estreia 18/3. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h30; dom., 18h. Até 29/5. QUANTO: R$ 50/R$ 120.