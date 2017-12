Confira as principais estreias de teatro em SP

As Cerejas

Adaptação de texto do britânico Lawrence Durrell, a peça (foto) conta a história de um homem esquizofrênico. O diretor Roberto Alvim conduz o público para dentro dos devaneios do personagem. No palco, Alexandre Leal e Steffi Braucks. Club Noir (50 lug.). R. Augusta, 331, Consolação, 2309-7271. Estreia hoje (18). 6ª e sáb., 21h; dom., 20h. R$ 20. Até 10/4.

Blanche

Inspirada no clássico ‘Um Bonde Chamado Desejo’, a nova criação de Antunes Filho é totalmente encenada em fonemol, língua imaginária usada pelos atores como símbolos do inconsciente, não da razão. Como auxílio, antes do início do espetáculo, todos serão convidados a ler o resumo da trama. Além do fonemol, Antunes aposta em outra surpresa – a escalação de um homem para o papel principal, tarefa realizada com delicadeza por Marcos de Andrade. Sesc Consolação. Espaço CPT (50 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Estreia 4ª (23). 4ª, 5ª e 6ª, 20h; sáb., 17h. R$ 9/R$ 30. Até 25/6.

Canto para Rinocerontes e Homens

Dirigido por Rogério Tarifa, o musical (foto) relê texto de Eugène Ionesco. Acompanhados por instrumentistas, os atores cantam a história, sobre a transformação dos homens nos animais. Centro Compartilhado de Criação (70 lug.). R. James Holland, 57, Barra Funda, 3392-7485. Estreia sáb.(19). 2ª e sáb., 20h; dom., 19h. R$ 20. Até 11/4.

Feito Nós

No enredo, o jornalista Cadu e o jovem cantor Thiago se envolvem após um encontro casual. A partir daí, surgem reflexões sobre os encontros e desencontros amorosos. Dir. Alexandre Ingrevallo. Com Welington Landim e Caio Oviedo. 60 min. 16 anos. Espaço Cia. do Pássaro (40 lug.). R. Alvaro de Carvalho, 177, Bela Vista, 98365-5850. Estreia sáb. (19). Sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 8/5.

Gilberto Gil – Aquele Abraço

Mais de 50 músicas do compositor baiano são interpretadas pelos atores/cantores no musical (foto). O acompanhamento é feito por 39 tipos de instrumento. Dir. Gustavo Gasparani. Teatro Procópio Ferreira (636 lug.). R. Augusta, 2.823, Cerq. César, 3083-4475. Estreia hoje (18). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 18h e 21h30; dom., 18h. R$50/R$120. Até 29/5.

Na Selva das Cidades – Em Obras Ocupação #3

A Mundana Companhia apresenta a terceira encenação do projeto que investiga a obra ‘Na Selva das Cidades’, de Bertolt Brecht. Desta vez, as 11 partes que compõem o texto do dramaturgo alemão serão apresentadas em sequência. Recomenda-se chegar ao local 15 minutos antes, portando um celular carregado – que será conectado a um ‘sistema de intranet’ do espetáculo. Dir. Cibele Forjaz. 180 min.

16 anos. Sesc Pompeia. Galpão (80 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia sáb. (19). 6ª e sáb., 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 40. Até 15/5.

O Deus da Cidade

A obra do dramaturgo alemão Bertolt Brecht serve como fonte de inspiração para o novo projeto da Cia. Os Fofos Encenam. Com influência vinda também do teatro de revista, a comédia (foto) se desenvolve por meio de cenas independentes que expõem as contradições sociais contemporâneas. Elementos do circo-teatro e do espetáculo de variedades são usados para tratar desses impasses. A estética circense não é novidade na obra do grupo, que já abordou o tema em projetos como ‘O Baú de Arethuzza’, apresentado entre 2012 e 2013. Cássio Pires é responsável pela dramaturgia, enquanto a direção é assinada por Fernando Neves. O pianista Fernando Esteves responde pela direção musical. 16 anos. 80 min. Espaço dos Fofos (54 lug.). R. Adoniran Barbosa, 151, Bela Vista, 3101-6640. Estreia hoje (18). 6ª, sáb. e 2ª, 21h; dom., 19h. R$20.

We Will Rock You

Na 5ª (24), a cidade ganha um novo palco: o Teatro Santander. Com 1.143 assentos (16 deles para deficientes físicos), o espaço multiuso permite nivelar a plateia e abrigar até 2.085 pessoas para shows, eventos corporativos e premiações. Segundo Rogério Dezembro, da WTorre, o Comitê de Conteúdo, responsável pela seleção das atrações teatrais da casa, terá nos musicais o foco da programação. Além de docas para a entrada de objetos pesados, o palco tem dois elevadores e 56 varas cênicas. A inauguração é feita com o espetáculo ‘We Will Rock You’, dirigido por Uwe Petersen, em que clássicos do Queen servem de pano de fundo para uma trama futurista. 135 min. Livre. Av. Pres. Juscelino Kubitchek, 2.041, V. Olímpia, 4003-1022. Estreia 5ª (24). 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 80/ R$ 300. Até 29/5.