Depois do Lollapalooza, Baleia volta a São Paulo

A banda Baleia abriu o palco principal do Lollapalooza deste ano e conseguiu chamar a atenção de quem havia chegado mais cedo ao festival. Sofia Vaz (voz, violão e guitarra), Gabriel Vaz (voz, violão e percussão), Cairê Rego (baixo), David Rosenblit (teclados), Felipe Ventura (guitarra e violino) e João Pessanha (bateria) conseguiram ampliar seu público ancorados pelo bom repertório de ‘Quebra Azul’ (2013), CD de estreia.

Baleia

Sem a limitação de tempo do evento, o grupo, que se apresenta no Sesc Belenzinho, poderá mostrar melhor a densidade das músicas autorais e das releituras. Um exemplo é a união de ‘Noite de Temporal’, de Dorival Caymmi. com ‘Little By Little’, do Radiohead.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (18), 21h. R$6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.