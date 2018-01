Delish é nova casa de comida rápida e saudável

Foto: divulgação

A fórmula da nova Delish é simples: comida pronta e fresca, em porções individuais para comer ali ou levar. Por serem feitos no próprio dia e com ingredientes da época, os pratos variam de um dia para o outro. Mas há sempre saladas, quiches, sopas e sanduíches à mão para irem da geladeira à sacola.

Quem assina as receitas é a chef Monique Saliba, que trocou o mercado financeiro pela cozinha e agora aposta no conceito de comida rápida e saudável, que se espalha pela cidade.

No almoço, trabalhadores da região disputam um dos poucos lugares na área externa ou no salão do piso superior, atrás do combinado de salada e quiche, por R$ 28.

A ‘Salada Thai’, por exemplo, leva mix de folhas, bifum, frango, amendoim, gergelim preto e trigo sarraceno em grãos, com porção de molho à base de leite de coco, shoyu e mel (R$ 32, o ‘bowl’). As versões de salada no pote custam R$ 18.

Outras boas sugestões são a sopa de cenoura com manga e gengibre (R$ 18); o sanduíche de pasta de frango (R$ 12); e o tostex de muçarela de búfala com tomatinhos (R$ 12) – aquecidos em poucos segundos.

Para arrematar, salada de frutas (R$ 10; foto) ou bolo de brigadeiro no pote (R$ 12).

ONDE: R. Leopoldo Couto Magalhães Jr., 671, Itaim Bibi, 3791-3400.

QUANDO: 7h30/21h (fecha sáb. e dom.).

QUANTO: Cc.: todos. Cd.: todos.