Sorvete de banana (Foto: divulgação)

A Delicari amplia sua linha de sorvetes com o novo sabor banana (foto). Agora são 12 versões elaboradas apenas com produtos naturais e sem conservantes – como os de figo com mel, baunilha, cacau, morango e damasco, que chegam às lojas também em novas embalagens de 500 ml (R$ 20).

R. Lourenço de Almeida, 819, V. N. Conceição, 3044-2624.