Degustação de cervejas com cachaça está entre as dicas de bares desta semana

+ Em parceria com a Cachaça Yaguara, a Goose Island Brewhouse lançou a degustação ‘We Have Wood’ (R$ 60; foto). A novidade inclui três cervejas envelhecidas em barris de cachaça e, para finalizar, uma dose do destilado na versão Ouro. R. Baltazar Carrasco, 191, Pinheiros, 2886-9858. 18h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Cc. e Cd.: todos.

Confira outras dicas do roteiro de bares (com horários para o feriado):

NOVOS

King Skl. Beer

Reforçando o ‘circuito cervejeiro’ da cidade, o bar fica no 2º andar de um boulevard formado por vários contêineres, que vendem opções como pizza, hambúrguer e comida mexicana. No caso do bar, a comida é quase coadjuvante: o menu tem quatro itens – entre eles, o ‘Tomorrow Land’ (R$ 14), kafta de cordeiro artesanal prensada em pedaços cortados de pão sírio, e a ‘Antuérpia’ (R$ 35), linguiça artesanal de cordeiro, para compartilhar. Os frequentadores escolhem uma das quatro torneiras de chope, com marcas que mudam periodicamente – esta semana, uma das opções é o ‘Free Fly’ (R$ 24), da cervejaria Hop Flyers, do estilo American IPA. SÖZ Boulevard. R. Marambaia, 538, Casa Verde, 99135-0932. 12h15/22h (6ª, 12h15/23h30; sáb., 13h/0h; dom., 17h/22h; fecha 2ª). Hoje (30), 17h/22h. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Benjamim

Cheio de mimos, o bar tem uma clientela fiel. Como se não bastassem os aquecedores, também são distribuídas mantas coloridas para quem fica nas mesas externas nos dias mais frios. E já que o frio não é problema, peça uma Original (R$ 12,60) ou Itaipava (R$ 11,80). Um dos petiscos mais pedidos é a porção de ‘Pastel Benjamim’ (R$ 38, 8 unid.), de carne-seca com creme de gorgonzola. R. Vieira de Moraes, 1.034, Campo Belo, 5542-6196. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/23h; 2ª, 17h/23h). Hoje (30), 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elídio Bar

Fotos antigas, como a da equipe do São Paulo que foi campeã paulista em 1949, lotam as paredes. Camisetas de time também fazem parte da decoração. Você pode montar um prato com, por exemplo, queijos, patês e azeitonas (R$ 9,80, 100 g). Um dos sanduíches do cardápio, o ‘Jacaré’ (R$ 25,90), é feito com filé mignon, queijo e vinagrete, acompanhado de batata frita. O chope Brahma (R$ 8,10 claro; R$ 8,30, black) vai bem com o ‘Picadinho do Elídio’ (R$ 28), servido com farofa, arroz, linguiça e ovo. R. Isabel Dias, 57, Mooca, 2966-5805. 17h/0h (sáb., 11h30/1h; dom., 11h30/18h; fecha 2ª). Hoje (30), 11h30/18h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Bar Birô

O tom nostálgico é reforçado por fotos em preto e branco da cidade de Cristina, em Minas Gerais, onde nasceu uma das proprietárias. Da mesma cidade vem a linguiça, que compõe a porção ‘Fazendinha’ (R$ 45,90), com torresmo e mandioca frita, que pode ser trocada por polenta; e a ‘Mineirinha’ (R$ 64,90), com costelinha de porco, bolinhos de arroz, mandioca frita, torresmo e polenta frita acompanhada de pimenta batida. O prato vai bem com o chope Brahma (R$ 9,90, claro). De 4ª a sábado, há música ao vivo. R. Vergueiro, 2.040, V. Mariana, 5081-4040. 11h/últ. cliente (fecha dom.). Fecha hoje (30). Couv. art.: R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

Excelentíssimo Botequim

As porções do cardápio são bem preparadas, a exemplo do pastel misto, que pode ser de carne, queijo e pizza (R$ 34,90, 9 unid.). A cerveja Original e Heineken (R$ 13,90), além da caipirinha de saquê (R$ 25,90), são boas pedidas. Às quartas, o bar serve feijoada no almoço (R$ 38,90). R. Ramos Batista, 491, V. Olímpia, 3842-4221. 12h/15h e 17h/1h (fecha sáb., dom. e fer.). Fecha hoje (30) e dom. (1º); sáb. (31), 16h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Posto 6

Pelas paredes do salão, há fotos de símbolos do Rio de Janeiro, como o Garrincha no Maracanã e a praia de Ipanema. Mas é nas mesas da calçada que o astral lembra mais a cidade maravilhosa. O chope é Brahma (R$ 7,99). Para comer, há boas porções servidas na chapa, como a picanha (R$ 138, para quatro pessoas), ou a ‘Chapa do Mar’ (R$ 168, para quatro pessoas), servida com legumes puxados na manteiga e acompanhada de arroz e molho teriyaki à base de laranja. R. Aspicuelta, 644, V. Madalena, 3812-4342. 17h/últ. cliente (sáb. e dom., 12h/1h). Hoje (30), sáb. (31) e dom. (1º), 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Empório da Cerva

A cerveja, como sugere o nome da casa, é a protagonista do local. Mais de 150 rótulos estão à disposição. Boa opção é a alemã Hofbräu Original (R$ 25,50), leve e refrescante. Petiscos e sanduíches são servidos a partir das 15h. O ‘Burger Beer’ (R$ 24,50) é um hambúrguer que leva cebola caramelizada, bacon, agrião e queijo cheddar derretido com chope IPA. R. Pirapora, 98, Paraíso, 3051-4311. 12h/23h30 (2ª, 12h/16h; 3ª, 12h/22h; fecha dom.). Fecha hoje (30) e dom. (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHOPERIAS

Braugarten

Dentro do Shopping Higienópolis, a casa tem canecas de chope Braugarten claro (R$ 7,95) e escuro (R$ 17,95), de longe as mais pedidas. Os quitutes da culinária alemã fazem o par ideal. O ‘Sortido do Cervejeiro’ (R$ 119), prato para duas pessoas, vem com joelho de porco, costelinhas suínas, salsichas de cervela, salsicha suína, vitela, batatas cozidas, chucrute e purê de maçã. Se não quiser comer tanto, peça o ‘Mix Salsichas Alemãs’ (R$ 62), com três tipos de salsicha, servidas com chucrute e batatas cozidas. Av. Higienópolis, 638, Higienópolis, 3823-2865. 11h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

HAPPY HOUR

Legítimo

O bar preza pela simplicidade: há mesas na calçada, quadros com escudos de times de futebol, azulejos brancos e cardápio com petiscos triviais. O sucesso são as linguiças artesanais de Bragança Paulista, como a calabresa de provolone (R$ 48,90). Outro quitute são as coxinhas (R$ 29,90, 8 unid.). Para beber, a casa serve chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, black). R. Luís Góis, 1.728, V. Clementino, 2729-2730. 17h/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 13h/23h; 2ª, 17h/0h). Hoje (30), 13h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA AO VIVO

Manifesto

Bandas cover se revezam no palco. Os fãs do rock ainda podem conferir guitarras e pratos de bateria autografados por integrantes do Motorhead, Scorpions e Europe pela casa. Para beber, cerveja Budweiser (R$ 12,90). R. Iguatemi, 36, Itaim Bibi, 3168-9595. 22h/5h; dom., 18h/1h; 5ª, 20h/1h (fecha 2ª a 4ª). Entrada: R$ 25/R$ 28. Cc.: todos. Cd.: todos.

Piove

Nas mesas, o público de todas as idades aplaude as bandas ao vivo. O cardápio lista canapés, como o de salmão (R$ 33), e sanduíches como o de filé mignon com fritas (R$ 35). R. Jerônimo da Veiga, 75, Jd. Europa, 3073-0588. 21h30/ últ. cliente (fecha dom. a 4ª). Couv. art.: R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Dona Felicidade

As bandeiras dos times do Porto e de Braga são alguns dos indícios das raízes portuguesas do bar. O tradicional bacalhau ao forno é feito com rodelas de batata, tomate, pimentões, cebola, ovos cozidos e azeite português (R$ 194, para quatro pessoas). Na carta de vinhos, além dos portugueses Meia Pipa (R$ 105) e Quinta da Bacalhôa (R$ 248), há rótulos chilenos, argentinos e italianos. R. Tito, 21, V. Romana, 3864-3866. 11h30/0h (sáb., 11h30/19h; dom. e fer., 11h30/18h; fecha 2ª). Couv. art.: R$ 12. Cc.: todos. Cd.: todos.

Espírito Santo

O bar é decorado à moda das tascas, típicos botecos de Portugal. O prato de ‘Batata Portuguesa’ (29,50), batatas cortadas em rodelas e fritas com a casca, é exemplo de um petisco bem preparado, assim como as sardinhas assadas (R$ 49,50, 4 unid.). Chope Brahma (R$ 9,50, claro; R$ 10,50, black) e 180 rótulos de vinho completam a refeição. Av. Horácio Lafer, 634, Itaim Bibi, 3078-7748. 12h/15h e 17h30/1h (6ª e sáb., 12h/1h; dom. e fer., 12h/23h). Hoje (30) e sáb. (31), 12h/1h; dom. (1º), 12h/23h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Torero Valese

Antes de sentar, passe pelo balcão para tomar uma cerveja espanhola Estrella Galicia (R$ 12,90) e experimentar algumas das tapas preparadas pelo chef Juliano Valese, caso da berinjela empanada coberta com queijo brie gratinado (R$ 12,90). Como refeição, aposte no bacalhau com crispy de alho-poró, servido com creme de batatas e aspargos frescos (R$ 69,90). Av. Horácio Lafer, 638, Itaim Bibi, 3168-7917. 12h/15h e 19h30/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/17h, 2ª, 12h/15h; fer., 12h30/22h45). Hoje (30), 12h/15h e 19h30/0h; sáb. (31), 12h30/ 0h; dom. (1º), 12h30/17h. Cc. e Cd.: todos. R$ 15.