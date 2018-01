Especializado em drinques, Degrau Bar é a nova opção na zona norte

Desde o final de julho, a zona norte conta com uma nova casa – o Degrau Bar, especializado em drinques. O imóvel é decorado em estilo industrial, com barris fazendo as vezes de mesa, e tem um terraço no segundo andar.

Quem chega ao local faz seu pedido no próprio caixa, localizado na pequena área fechada do térreo – e o pagamento é antecipado.

O cardápio tem três categorias de drinques. A ‘Regular’ traz bebidas por R$ 19. Desta, vale experimentar o suave gim tônica da casa.

Na seção ‘Premium’, os drinques custam R$ 29. Entre as opções, estão os clássicos Aperol Spritz e Moscow Mule. As criações autorais do bartender Juvêncio Pereira da Silva formam os ‘Clássicos Degrau’, todos também por R$ 29. Indicado pela atendente, no dia da visita, o ‘Bourbão’ é feito com bourbon, bourbon honey e limão.

O cardápio de petiscos é pequeno. Entre os quatro sanduíches do menu, está o ‘Philly Steak’ (R$ 29), com filé mignon, pimentão verde e queijo cremoso servido no pão francês. Vale apostar nas empanadas, com recheios de carne, espinafre, frango ou palmito (R$ 9, cada).

Às quintas-feiras, a casa recebe grafiteiros que fazem intervenções no espaço. Um combo com queijo – golda, provolone ou grana padano – e uma garrafa de vinho pequena (375 ml) é servido às sextas, por R$ 65.

R. Heliodora, 411, Santana, 2281-8261. 17h/0h; dom., 15h/22h (fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.