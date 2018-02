Decorações, concertos e espetáculos garantem clima natalino em SP

A menos de um mês do Natal, é hora de conferir decorações temáticas em ruas e shoppings, shows, espetáculos, concertos e presépios

Foto: Divulgação

O fim de ano se aproxima e, com ele, a correria em busca dos presentes de Natal. Mas também é tempo de aproveitar a cidade decorada e iluminada, e as atrações temáticas que tomam conta da agenda cultural paulistana.

As opções se espalham por ruas enfeitadas, chegam em forma de caravanas, e ocupam, claro, muitos shoppings. Há ainda espetáculos de teatro, música e dança, além de concertos e corais. Tudo com a promessa de encantar não só as crianças como também os adultos.

A seguir, você confere uma seleção do Divirta-se com 24 dicas, que começam já neste fim de semana e se estendem por todo o mês de dezembro.

+ A tradicional árvore do Parque Ibirapuera está prevista para ser inaugurada sábado (28), na altura

do portão 10. Neste ano, ela será um pouco menor: com 35 metros de altura e uma estrela de quatro metros no topo. A base tem 15 metros de diâmetro e terá bonecos de figuras natalinas, como ursos polares e soldadinhos.

+ Segundo a Prefeitura, a decoração da Avenida Paulista ainda não tem data certa de inauguração. Mas os preparativos no Parque Trianon já estão adiantados. Cerca de 80 árvores recebem iluminação, e um boneco inflável do Papai Noel com 15 metros de altura ficará no local. Na avenida, também já é possível ver a decoração do Shopping Center 3.

Foto: Daniel Teixeira/Estadão

+ A Vila Madalena, na zona oeste, também entrou na programação oficial deste ano. No Natal da Vila, artistas fizeram intervenções em 200 postes de ruas do bairro, como a Girassol, a Aspicuelta e a Harmonia, que também receberam decorações com garrafas pet. Um dos curadores do projeto é o grafiteiro Rui Amaral.

+ A decoração da Rua Normandia, em Moema, já começou a ser montada. Além das luzes nas lojas, uma feira natalina de arte peruana reúne artesanato e comidas típicas. O evento começa nesta sexta-feira (27) e segue até o dia 20/12, sempre de sexta a domingo, das 10h às 19h. Inf.: bit.ly/Nperuano

+ Sede da Prefeitura, o Edifício Matarazzo, no Viaduto do Chá, também será decorado. Ainda sem data de inauguração, o prédio receberá luzes natalinas. O boneco do Papai Noel ciclista, com oito metros, volta ao local, mas, desta vez, ele estará acompanhado de uma Mamãe Noel.

+ Outra novidade da programação oficial deste ano, a Caravana Iluminada vai percorrer diferentes pontos da cidade, com seis carretas decoradas. Neste sábado (28), elas partem de Jurubatuba, na zona sul, e fazem um trajeto por Jabaquara e Moema até a árvore do Parque Ibirapuera. Inf.: https://natal.cocacola.com.br

O clima natalino também toma conta de diversos espetáculos de música, teatro e dança, além de inspirar exposição e até evento gastronômico. Confira os destaques da programação:

+ A Cia. Cisne Negro faz temporada de O Quebra-nozes a partir de 11/12. Entre os solistas convidados, Marcelo Gomes, do American Ballet Theatre, de Nova York. Teatro Alfa (1.100 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 2ª a 5ª, 21h; 6ª, 21h30; sáb., 17h e 20h; dom., 15h e 18h. R$ 50/R$ 110. Até 20/12.

+ Na Casa dos Trovadores, além da decoração, toda sexta-feira, sua tradicional seresta é dedicada à época natalina. Vestidos de Papai Noel, três cantores fazem um show da pequena sacada iluminada para qualquer um que passar por lá. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 18/12.

+ Os concertos natalinos do Coro Lírico do Theatro Municipal serão em três terminais de ônibus: dias 15 e 18/12, às 12h, no Terminal Sacomã (R. Dr. Audísio de Alençar, 201); dia 16/12, às 12h, no Terminal Mercado (Av. do Estado, 3.350); e, no dia 17/12, às 12h, no Terminal Parque Dom Pedro II.

+ O musical Natal Mágico (foto abaixo), de Billy Bond, volta à cidade no dia 4/12. As histórias natalinas são contadas com efeitos especiais, como neve artificial, ilusionismo e até aromas. Teatro Bradesco (1.439 lug.). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, 3° piso, Perdizes, 3670-4100. A partir de 4/12. 6ª e sáb., 15h. Sessão extra: 6/12, 11h. R$ 50/R$ 220. Até 19/12.

Foto: Divulgação

+ A série de concertos matinais da Osesp faz uma apresentação dedicada ao Natal no dia 13/12. Com corais da própria orquestra, a regência é dos maestros Marcos Thadeu, Paulo Celso Moura e Teruo Yoshida. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elíseos, 3223-3966. 13/12, 11h. Grátis.

+ A série de concertos Aprendiz de Maestro encerra a temporada 2015 com o natalino ‘O Soldadinho de Chumbo’, no dia 19/12. Com regência de João Maurício Galindo, o espetáculo é baseado na obra de Tchaikovski. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. 19/12, 11h. R$ 65/R$ 75.

+ No Festival de Música Infantil Graacc, neste domingo (29), o Palavra Cantada, liderado por Sandra Peres e Paulo Tatit, faz seu show natalino em duas apresentações. O evento também contará com o grupo de percussão corporal Barbatuques. Citibank Hall (7.000 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Dom. (29), 14h e 18h. R$ 40.

+ O evento Banquete da Virgílio fecha uma rua de Pinheiros para sua edição de Natal, no dia 12/12. Para participar, é só levar um prato de comida que será compartilhado em uma grande mesa ao ar livre, em meio a apresentações musicais. R. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, altura do nº 47, Pinheiros. 12/12, 16h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/banquetenatal

+ A tradição dos presépios ganha exposição no Palácio dos Bandeirantes, a partir de terça-feira (1º). As cerca de 40 obras, vindas de países da América Latina e da Europa, pertencem ao acervo do Museu de Arte Sacra. Av. Morumbi, 4.500, portão 2, Morumbi, 2193-8282. 10h/17h (fecha 2ª). Inauguração: 3ª (1º). Grátis. Até 10/1/2016.

+ Além de poder tirar fotos com o Papai Noel, no Parque da Mônica também tem o espetáculo musical Fábrica de Brinquedos do Papai Noel’, com participação de personagens da turma. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, 5541-2531. Espetáculo: 2ª a 6ª, 15h20; sáb., dom. e fer., 14h40, 17h e 18h. R$ 178 (2 pessoas).

Foto: Divulgação

Pedalar uma bicicleta para acender a árvore; andar numa roda-gigante; ouvir uma banda de soldadinhos de chumbo. Essas são algumas das atrações (gratuitas) nos shoppings:

+ Além da decoração, o Shopping Light recebe uma banda de soldadinhos de chumbo que toca dias 4, 11 e 18/12, às 13h, 15h e 17h. Às 19h, é a vez do coral natalino. Shopping Light. R. Cel. Xavier de Toledo, 23, Centro, 3154-2299. 10h/22h30 (dom. e fer., 11h/20h).

+ A decoração do Morumbi Shopping resgata os contos de fadas. Entre as atrações, há cinco cenários de histórias famosas, como ‘A Bela e a Fera’ e ‘Cinderela’. Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Chácara S. Antônio, 4003-4132. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ O ciclismo inspirou os enfeites do Shopping Pátio Paulista. Por exemplo: para acender uma das árvores espalhadas pelo espaço, é preciso suar a camisa pedalando uma bicicleta ao lado. R. 13 de Maio, 1.961, Bela Vista, 3191-1100. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ O americano Jeff Leatham assina a decoração do JK Iguatemi (foto acima). O vermelho é a cor predominante, em caixas de presentes, bolas e árvores. As crianças criam enfeites e escrevem cartas nas oficinas, aos fins de semana, das 14h às 20h. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3152-6800. 11h/23h (dom. e fer., 11h/22h).

+ O Parque dos Balões é a grande atração do Shopping Pátio Higienópolis. Em uma roda gigante com 15 metros de altura, é possível entrarem dois adultos e duas crianças em cada cabine. Também há um gira-gira e uma casa de bonecas. R. Dr. Veiga Filho, 133, Higienópolis, 3823-2300. 10h/23h (dom. e fer., 11h/23h).

+ Um Papai Noel gigante recebe o público na entrada do Shopping Iguatemi. Lá dentro, é possível conversar com o bom velhinho pessoalmente ou por uma cabine telefônica. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Europa, 3048-7305. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h).

+ Assinada por Cecília Dale, o ‘Natal das Fábulas’ do Shopping Tamboré é inspirado nos contos de fadas. Entre as atrações, foi montado um castelo com brincadeiras e oficinas para as crianças. Em outro espaço, há um gira-gira em formato de xícara. Av. Piracema, 669, Barueri, 2166-9702. 10h/22h.

+ Com o tema ‘Natal no Campo Nevado’, o Shopping Ibirapuera se inspira na terra de Noel. Nas janelas da casa (foto à dir.), uma animação mostra um inverno bem gelado lá fora. Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, 5095-2300. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h; a partir de 1º/12, 10h/22h).