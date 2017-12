Debates, mostras e shows comemoram o Dia Internacional da Mulher em SP

O Dia Internacional da Mulher é celebrado nesta terça-feira (8). Mas a programação temática se espalha por vários dias da semana – e vários locais da cidade

+ De sábado (5) a 27/3, o Sesc Santana reúne ampla programação no projeto ‘De|generadas’. Entre as atrações, nesta 4ª (9), às 20h, a filósofa Márcia Tiburi participa de um debate com Débora Baldin e Manoela Miklos sobre ativismo online. Entre os shows, tem Juçara Marçal dia 24/3 e Karina Buhr em 26/3 (R$ 9/R$ 30, cada). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (5) a 27/3. Grátis (exceto shows). Programação: oesta.do/Degn2

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Até 13/3, o Masp abriga a instalação ‘Elementos de Beleza’. Nela, a artista Carla Zaccagnini aborda a luta das ativistas pelo direito de votar na Inglaterra. Um espaço com molduras vazias faz referência aos ataques das sufragistas a obras de arte. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (5ª, até 20h; fecha 2ª). R$ 25 (3ª, grátis). Até 13/3.

+ O Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (CPF Sesc) recebe a professora de filosofia Amy Allen. A norte-americana, que é pesquisadora do feminismo, ministrará a palestra ‘Emancipação, Utopia e Feminismo’, sobre a dominação de gênero contemporânea. R. Dr. Plínio Barreto, 285, 4º andar, Bela Vista, 3254-5600. 3ª (8), 19h30. R$ 9/R$ 30.

+ Na Fundação Ema Klabin, são dois dias de comemoração. No sábado (5), às 16h30, há um bate-papo musical com as violonistas Cecília Siqueira, Maria Haro, Paola Picherzky e Renata Montanari. Já na 3ª (8), tem visita temática ‘Mulheres Paulistas’ pelo acervo da fundação. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. Sáb. (5), 16h30; 3ª (8), 14h30 e 16h30. Grátis.

+ Durante todo o mês, as unidades do Sesc recebem o ‘Move Mulher’. O projeto é gratuito e organiza bate-papos, vivências e atividades esportivas. Por exemplo: sábado (5), às 18h, e domingo (6), às 16h, as atletas Adriana Oliveira e Marisa Cintra participam da atividade ‘Futebol Estilo Livre’, no Sesc Campo Limpo (R. Nossa S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700).

+ Amigos desde os anos 1950, Angela Maria e Cauby Peixoto fazem uma apresentação especial do show ‘120 Anos de Música’, no Teatro Bradesco. Acompanhados por um sexteto, eles relembram clássicos que marcaram suas carreiras, como ‘Gente Humilde’ e ‘Bastidores’. Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 3ª (8), 21h. R$ 50/R$ 180.

+ Entre as atrações do mês na Casa das Rosas, no domingo (6), às 15h, a dupla As Trapeiras faz, para crianças, a contação da história ‘Por Preço de Autoridade ou Autoridade por Ocasião’. Já no dia 19/3, às 19h, o Slam das Minas vai garantir à poeta vencedora uma vaga nas finais do Slam BR. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. Dom. (6), 15h; 19/3, 19h. Grátis.

+ Tetê Espíndola e Alzira E interpretam músicas de temática caipira, na Caixa Cultural. Nos quatro shows, elas ainda incorporam ao repertório canções de seus recentes álbuns. A partir de 12/3, o espaço também recebe a exposição ‘Silêncio(s) do Feminismo’, com obras de artistas como Lia Chaia e Marcela Tiboni. Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Shows: 3ª (8), 4ª (9), 5ª (10) e 11/3, 19h15. Grátis (retirar ingresso às 9h no dia do respectivo show). Exposição: 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até 1º/5.

+ O Memorial da Resistência comemora o Dia Internacional da Mulher um pouco mais tarde, no dia 12/3. Às 14h, uma mesa redonda abordará o papel da mulher na resistência à ditadura militar e os efeitos do ativismo feminino nos dias atuais. Participam do encontro as ex-presas políticas Dulce Muniz, Maria Auxiliadora Arantes (Dodora) e Rose Nogueira. Largo General Osório, 66, metrô Luz, 3335-4990. 12/3, 14h. Grátis.

+ O MIS realiza, a partir de 4ª (9), um evento que homenageia uma mulher em particular. A ‘Mostra Helena Bonhan Carter’ celebra a carreira da atriz britânica no ano em que completa 50 anos, exibindo uma seleção de filmes estrelados por ela. Com curadoria do diretor do museu, André Sturm, a programação dá espaço para obras menos conhecidas de sua filmografia, como ‘Noite de Reis’ (1996).

+ O Museu da Casa Brasileira apresenta o concerto ‘Sophisticated Ladies’, como parte do projeto ‘Música no Museu’, no dia 13/3, às 11h. Sob a regência do maestro Murilo Alvarenga, a Orquestra Pinheiros (foto) convida as cantoras Cinthia Zaccarioto, Rita Valente, Cris Cabianca e Catarina Marrese. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. 13/3, 11h. Grátis.

Foto: divulgação

+ No mês de março, a Casa dos Trovadores Urbanos presta homenagem às mulheres no projeto ‘Seresta de Sexta’. O repertório traz canções como ‘Você’, de Tim Maia; ‘Minha Namorada’, de Carlinhos Lyra; e ‘Mulher’, de Custódio Mesquita. As serestas começam hoje (4) e vão até o dia 25/3. R. Aimberê, 651, Perdizes, 2595-0100. 6ª, 20h. Grátis. Até 25/3.

+ Na Biblioteca Parque Villa-Lobos, no dia 12/3, há o 2º Encontro das Mulheres RPGistas, organizado pelo Coletivo Minas de Moria. A programação do encontro geek terá jogos de tabuleiros, oficinas, debates e palestras sobre o universo do RPG (Role Playing Game). Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros, 3024-2500. 12/3, 10h30/18h30. Grátis.

+ Durante três domingos de março, o Museu Afro Brasil organiza visitas temáticas às mostras de longa duração da instituição. Por meio das obras do acervo, o público aprenderá sobre a importância e a contribuição histórica das mulheres negras no País. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 10, 3320-8900. Dom. (6), 13/3 e 27/3, 14h. R$ 6.

+ A partir de 3ª (8), a Biblioteca Mário de Andrade organiza mostra com filmes da cineasta Maya Deren (fo- t0), nome importante da vanguarda dos EUA nos anos 1940. Também é exibido documentário sobre sua carreira. As sessões são às terças, quartas e sextas. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 3ª, 20h; 4ª, 22h30 (9 e 16/3) e 20h (23/3); 6ª, 23h59. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 24/3.

+ Na Pinacoteca, as comemorações serão no domingo (6) e na 2ª (7), às 10h30, com a visita temática ‘Imagem e Poesia: Mulher’. A partir de textos selecionados, o público passeia por obras expostas na instituição. Nos dias 20 e 21/3, as visitas guiadas serão na Estação Pinacoteca. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Dom. (6) e 2ª (7), 10h30. R$ 6.