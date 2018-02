De volta à cena: Tête-à-tête reabre em São Paulo

Ambiente do Tête-à-tête: produtos de qualidade ditam mudanças no menu (Foto: Bruno Geraldi/Divulgação)

Depois de um hiato que durou quase seis anos, o Tête-à-tête reabriu há uma semana. Mais maduro e em novo endereço – trocou Higienópolis por um sobrado agradável em Cerqueira César. A proposta do chef Gabriel Matteuzzi, porém, é a mesma: oferecer uma cozinha de mercado, baseada na qualidade dos produtos e na técnica aplicada a eles.

Formado na escola Hoffman de Barcelona e com passagem pelo restaurante de Michel Bras, na França, Matteuzzi tirou um ano sabático quando fechou a primeira casa, em 2009. Depois trabalhou por três anos no D.O.M., de Alex Atala. Foi lá que conheceu o chef e agora sócio Guilherme Vinha.

A dupla levou sete meses amadurecendo o projeto e escolhendo fornecedores, como a fazenda marinha Guará Vermelho, de Picinguaba, de onde vêm vieiras e ostras; e a Maricultura Itapema, em São Sebastião, que envia o bijupirá.

Muitas ideias também surgiram durante viagem à França e à Espanha, onde eles comeram em alguns dos melhores restaurantes do mundo, como Paul Bocuse e El Celler de Can Roca. “Provamos mais de 240 pratos em 20 dias” conta Matteuzzi.

Do velho Tête-à-tête, o chef resgata receitas como a costela de boi braseada (R$ 68) e a terrine de foie gras (R$ 45). No cardápio, enxuto e mutável, estão apenas quatro entradas, quatro pratos e quatro (caras) sobremesas, como a torta de chocolate 70%, que poderia ser mais macia, servida com irretocáveis creme de laranja kinkan e sorbet de cacau (R$ 35).

No jantar, há ainda duas opções de menu-degustação (R$ 200/R$ 280). Já o almoço executivo, com couvert, entrada, prato, sobremesa e café da Fazenda Pessegueiro feito na prensa francesa, sai por R$ 50. Na última sexta-feira, por exemplo, havia um saboroso fideuá com pedacinhos de peixe e aioli.

Para beber, drinques e 90 rótulos de vinho pinçados pela sommelière e consultora Daniela Bravin. A jarra de água é cortesia.

ONDE: R. Melo Alves, 216, Cerqueira César, 3085-2935.

QUANDO: 12h30/15h30 e 19h30/0h (fecha dom. e 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.