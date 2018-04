De tecnologia a culinária, espaços organizam oficinas para as férias escolares

Selecionamos quatro espaços na cidade com pacotes de férias para crianças de diferentes idades. Confira:

MundoMaker. A tecnologia é mote das atividades no espaço (foto acima), que tem sua primeira oficina de férias. Orientadas por profissionais, as crianças fazem projetos em grupos, como um piano gigante para tocar com os pés ou bijuterias em impressoras 3D. As oficinas são em módulos semanais. Rec. da produção: de 7 a 14 anos. R. Aspicuelta, 216 F, V. Madalena, 99549-2005. 2ª a 6ª, 9h/12h30 e 14h/17h30. R$ 390/R$ 680, por semana (inclui material e lanche; desconto para irmãos ou grupos).

Passatempo. Entre as oficinas da temporada de férias, é possível esculpir com argila, criar máscaras e acessórios, e brincar de chef de cozinha, preparando wraps. Cada oficina tem duração de duas horas. Rec. da produção: de 3 a 14 anos. R. Otávio Tarquínio de Souza, 1.269, Campo Belo, 5042-2720. 2ª a 6ª, 10h/12h ou 15h/17h. R$ 72, por oficina (‘Mini Chef’, R$ 95).

Shu Oficina de Arte. No antigo sobrado da artista Shu En Ling cada cômodo do piso inferior vira uma sala de aula. Ali as crianças trabalham com vários materiais – como tinta, vela, madeira e tecido – e trocam experiências com a professora chinesa. Nas férias, os pacotes são semanais, com duas aulas por semana. Rec. da produção: de 3 a 13 anos. R. Medeiros de Albuquerque, 42, V. Madalena, 3812-5350. 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª, 14h30/16h30. R$ 180/R$ 240, por semana.

Escola Wilma Kövesi de Cozinha. Com mais de 30 anos no mercado, a escola oferece cursos para crianças e adultos. Nas férias, a oficina de culinária será nos dias 14, 15 e 16/12, para crianças de 9 a 14 anos. Uma das aulas será no espaço Viveiro Sabor da Fazenda, na Zona Norte. Rec. da produção: de 9 a 14 anos. R. Cristiano Viana, 224, Cerq. César, 3063-1592. Dias 14 e 15/12, 10h/13h; dia 16/12, 9h/13h. R$ 398 (inclui material).