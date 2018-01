De robótica a jardinagem, seis opções de cursos de férias para crianças

A seguir, confira as dicas do bora.aí para entreter os pequenos durante o mês de julho

FÉRIAS ANIMADAS

O MundoMaker (foto acima), espaço de aprendizagem criativa e colaborativa, tem cursos de férias que buscam despertar o potencial criativo e empreendedor das crianças. Divididos em pequenos grupos, os alunos fazem projetos que reúnem programação, robótica, marcenaria, artes e eletrônica. Para tanto, utilizam ferramentas tradicionais e digitais, como impressora 3D, máquina de plotagem e cortadora a laser. A proposta é que as crianças sejam desafiadas a criar fliperamas, instrumentos musicais e vestimentas. O curso de férias ocorre nas duas unidades – Vila Madalena e Morumbi Town. 7 a 14 anos. R. Harmonia, 896, V. Madalena. Av. Giovanni Gronchi, 5.930, Morumbi. 3/7 a 28/7. 2ª a 6ª, 9h/12h ou 14h30/ 17h30. R$ 690 (por semana). Inscrições: ola@mundo maker.cc ou 99549-2005.

OUTROS TEMPOS

Com brincadeiras de antigamente – como pega-pega, pula corda, caça ao tesouro – e atividades esportivas e culturais, a Oficina Toka promete muita diversão nas férias de inverno. 3 a 10 anos. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. 3/7 a 28/7. 2ª a 6ª, 8h30/18h. R$ 200 (diária); R$520 (por semana, meio período); R$ 800 (por semana, período integral).

INICIAÇÃO MUSICAL

A Baby Arts tem atividades musicais para os pequenos, em cinco modalidades: ‘Cantigas e Rimas’; ‘Pam Pam – Canto sem Palavras’; ‘Escuta e Movimento’, ‘Miniconcerto’; e ‘Oficina de Piano’. Cada sessão dura 45 minutos. 0 a 6 anos. Al. dos Tupiniquins, 988, Moema, 4508-5041. 11/7 a 29/7. 3ª a 5ª, 15h; 6ª, 10h e 15h; sáb., 9h, 10h e 11h. R$ 168 (por sessão).

FRESCOR INFANTIL

O recém-inaugurado Berçário Shalom (foto acima), instalado nas dependências da Comunidade Shalom, tem programa de férias para pequenos de até 3 anos. Com opção de meio período (manhã) ou integral, as crianças participam de atividades musicais, roda de leitura, estímulos sensoriais e brincadeiras livres. Almoço e lanches estão incluídos. O espaço oferece biblioteca com Wi-Fi, com acesso livre aos pais, além de estacionamento gratuito. 6 meses a 3 anos. R. Fiandeiras, 295, V. Olímpia, 3847-000 (ramal 227). 17/7 a 28/7. 2ª a 6ª, 8h30/12h30 ou 8h30/17h. R$ 480 (por semana, meio período)/ R$ 900 (por semana, integral). Inscrições: bercario@shalom.org.br

VEIA ARTÍSTICA

O Quintal 7 Cores tem ateliês de artes visuais, costura, culinária, pintura em cerâmica, jardinagem, jogos teatrais, marcenaria, capoeira e ‘faz de conta’. 3 a 10 anos. R. Periquito, 116, Moema, 2628-1730. 3/7 a 31/7. 2ª a 6ª, 9h/18h. R$ 120 (por dia, meio período)/ R$ 500 (por semana, meio período).

CORTE E COSTURE

Crianças e adolescentes poderão aprender a costurar no Rainhas da Costura, em Pinheiros. O programa conta com duas aulas semanais, com duração de 3 horas por dia, ao longo de duas semanas. O espaço também promove oficinas aos sábados. 8 a 14 anos. R. Cardeal Arcoverde, 1.668, Pinheiros, 3063-5956. 2/7 a 30/7. 3ª e 5ª, 10h/13h ou 14h/17h. R$ 500 (4 aulas).