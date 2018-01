De oficinas a atrações culturais, 30 programas infantis para as férias de julho

Foto: Divulgação

Oficinas e brincadeiras

+ Nas oficinas do Passatempo, haverá ‘Tardes de Folclore’ e ‘Ateliê de Brigadeiros’. A partir de 3 anos. R. Otávio Tarquínio de Souza, 1.269, Campo Belo, 5042-2720. De 2ª (29) a 31/7. 2ª a 6ª, 7h/19h. R$ 67 (período de 2h).

+ A Shu Oficina de Arte, usa a criatividade em desenhos e pinturas. A partir de 3 anos. R. Medeiros de Albuquerque, 42, V. Madalena, 3812- 5350. 3ª (30), 4ª (1º), 6 e 7/7, 9h/11h ou 14h30/ 16h30. R$ 520 (4 dias, 2h diárias).

+ No Mamusca (foto abaixo), as brincadeiras e oficinas são voltadas a bebês e crianças pequenas. É possível pagar por atividade ou por pacotes especiais. Até 6 anos. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. De 1º a 31/7. 2ª a sáb., 9h/18h. R$ 25/R$ 420.

Foto: Divulgação

+ Os interessados por moda podem sentir o gostinho da vida de estilista e aprender a criar uma coleção no Rainhas da Costura. De 5 a 12 anos. R. Cardeal Arcoverde, 1.668, Pinheiros, 3063-5956. De 13 a 16/7, 10h/12h, ou 27 a 30/7, 14h/16h. R$ 420 (4 dias, 2h diárias).

+ Na escola de tecnologia Casa das Ideias, as crianças pensam e executam seus projetos, com direito a levar para casa o brinquedo construído. A partir de 5 anos. R. Fidalga, 174, 2364-4847. De 2ª (29) a 31/7. 2ª a 6ª, 10h/12h, 14h/16h ou 16h/18h. R$ 420 (5 dias, 2h diárias).

+ Crianças e adolescentes podem virar atores na Casa do Teatro. Além dos cursos de artes cênicas, o espaço tem brincadeiras de quintal e oficinas para os menores. A partir de 4 anos. R. Armando Penteado, 311, Pacaembu, 3826-6624. De 2ª (29) a 14/7, vários horários. R$ 90/R$ 850. Tem unidade também no Itaim Bibi.

+ Fundado em 1983, o Tempo & Espaço promove oficinas tecnológicas semanais em que as crianças desenvolvem suas próprias engenhocas. De lá, já saíram criações como um barco solar e um morcego que bate asas. R. Girassol, 133, V. Madalena, 3032-6809. De 2ª (29) a 31/7. 2ª a 6ª, 10h/12h, 14h/16h ou 16h/18h. R$ 720 (5 dias, 2h diárias).

+ No viveiro Sabor de Fazenda, o curso de férias ‘Dedinho Verde’ terá atividades de plantio, oficinas de arte, reciclagem e brincadeiras – com direito a lanche e kit com pulverizador, avental e caneca. De 6 a 12 anos. Av. Nadir Dias de Figueiredo, 395, V. Maria, 2631-4915. De 20/7 a 23/7, 14h/17h. R$ 350 (4 dias, 3h diárias).

+ Na Love Blankie, entre muitas fitas e tecidos, as crianças participam de oficinas como as de ‘Mimos em Feltro’ e ‘Scrapbook’. A partir de 5 anos. R. Baltazar da Veiga, 236, V. N. Conceição, 3846-4160. ‘Mimos em Feltro’: 4ª (1º), 17/7 ou 21/7, 15h/17h30; 29/7, 10h/ 12h30. ‘Scrapbook’: 3/7, 22/7 ou 30/7, 15h/17h30. R$ 150 (por oficina).

+ Além das oficinas de culinária e de artes, o Start também traz uma programação especial com brincadeiras – como gincanas e caça ao tesouro. De 3 a 11 anos. R. dos Macunis, 180, Pinheiros, 3097-8406. De 1º a 24/7. 2ª a 6ª, 8h/17h. R$ 80/ R$ 760.

+ Voltada para crianças de 3 a 10 anos, a programação de férias na Oficina Toka (foto acima)relembra as antigas brincadeiras de rua. Também haverá atividades esportivas na piscina. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. De 29/6 a 31/7. 2ª a 6ª, 8h30/18h. R$ 120/R$ 760.

Foto: Roberto Oya/Divulgação

+ No iai?, a ideia é inventar o próprio jogo eletrônico – com personagens e vários níveis de interação. O curso ‘Meu Primeiro Game’ expõe conceitos básicos de programação. Depois, os jogos podem ser compartilhados na internet. De 7 a 13 anos. R. Amauri, 352, 3071-4017. De 11 a 24/7, vários horários. R$ 720 (pacote semanal, com 12 horas de aula).

+ O Galpão do Circo faz grupos por faixas etárias. De 4 a 6 anos, tem as ‘Aventuras Acrobáticas do Baú Encantado’, em que as técnicas são apresentadas de forma lúdica, com contação de histórias. A partir de 4 anos. R. Girassol, 323, V. Madalena, 3815-6147. De 2ª (29) a 2/7; de 20/7 a 23/7; ou de 27/7 a 30/7, 9h30/12h. R$ 370 (4 dias).

+ Música, dança, jardinagem e culinária são algumas atividades da Casa do Brincar. Há pacotes de mais de um dia, com desconto. De 6 meses a 6 anos. R. Ferreira de Araújo, 388, Pinheiros, 3032-2323. De 2ª (29) a 31/7. 2ª a 6ª, 8h30/ 12h30 ou 13h30/17h30. R$ 90 (4h; crianças até 3 anos)/R$ 350 (pacote semanal, com 4h diárias; crianças de 3 a 6 anos).

+ Construção de brinquedos, oficinas de culinária, teatro, contação de história, confecção de fantasias, brincadeiras pelo quintal (onde há uma jabuticabeira), música e festas temáticas toda sexta-feira fazem parte da programação especial de férias do Familiarte. Com a supervisão de uma equipe multidisciplinar de educadores, crianças que ainda dão os primeiros passos e as de até 10 anos podem frequentar a casa por períodos de quatro horas (manhã ou tarde) ou integral. O valor dá direito a lanche e material para as atividades. R. Sales Júnior, 470, Alto da Lapa, 3642-1706. De 29/6 a 31/7. 2ª a 6ª, 8h/17h30. R$ 95 (por 4h). Há descontos progressivos para mais períodos.

+ Os Doutores da Alegria têm oficinas para três faixas etárias, entre 6 e 16 anos. Para os mais novos, brincadeiras, malabares, acrobacias e mágicas. R. Alves Guimarães, 73, 3061-5523. De 14 a 25/7,vários horários. R$ 550 (5 dias).

Parques e museus

+ Entre as diversas opções de férias do Instituto Butantan, está uma oficina de origamis que tem como tema animais estudados na instituição. A atividade ‘Montando Artrópodes’ faz com que as crianças criem modelos (ampliados e de pelúcia) de bichos como aranha, besouro e lacraia. Há também jogos no Museu Histórico: quebra-cabeças, batalha científica e jogo da memória. E dá pra brincar de cientista, com os instrumentos utilizados por pesquisadores.

Av. Vital Brasil, 1.500, Butantã, 2627-9300. De 14 a 25/7. 9h/16h30 (fecha 2ª). R$ 6 (estudantes, R$ 2,50).

Foto: Divulgação

+ O Arbelhismo é uma das novidades da Cidade das Abelhas, em Embu das Artes, a 27 km de São Paulo. É uma espécie de arvorismo para crianças, com mais de 20 pontes de dificuldade. Há também o LaBEErinto, composto por áreas para esporte e piquenique, além de trilhas com flores de diversos tipos. Ainda dá pra ver a produção de mel e própolis no Observatório Apícola. E, na Casa do Mel, é possível degustar de graça vários tipos de mel da florada predominante. Estrada da Ressaca, Km 7, Embu das Artes, 4703-6460 / 4614-0609. De 1º a 31/7. 3ª a dom., 8h30/17h.

R$ 25.

+ O novo Parque da Mônica, dentro do Shopping SP Market, deve abrir nestas férias de julho. Segundo a assessoria do local, a data de inauguração ainda não foi definida.

Cinema

+ Em Minions, que estreia esta semana, as criaturas amarelas de ‘Meu Malvado Favorito’ (2010) devem encontrar um novo líder. Para isso, vão a uma convenção de vilões em Nova York. Livre.

Foto: Divulgação

+ Pixels, que estreia dia 23/7, gira em torno de videogames. Ao encontrarem uma cápsula do tempo terrestre, alienígenas acreditam que os jogos de fliperama antigos dentro dela são uma declaração de guerra. Para atacar a Terra, eles imitam jogos como ‘Pacman’. 10 anos.

+ Com estreia marcada para 23/7, Carrossel – O Filme, acompanha as aventuras dos alunos da Escola Mundial em um acampamento de férias. O longa brasileiro continua a versão mais recente da novelinha, de 2012 – que já tinha sido sucesso nos anos 1990. Livre.

+ Divertida Mente, atualmente em cartaz, explora as emoções de Riley, uma garota de 11 anos. Quando ela muda de cidade, Alegria, Medo, Raiva, Nojinho e Tristeza – todos personagens dentro de si- têm de ajudá-la na transição para uma vida nova. Livre.

Acampamento

+ A cerca de 150 km da capital, o Sítio do Carroção organiza acampamentos semanais de férias. Entre as atrações, aquário, trilhas e pista de corrida. Rod. SP-129, km 43,2, Tatuí-SP, (15) 3305-2000. De 5 a 25/7. R$ 3.599/R$ 3.869 (período de 7 dias).

Teatro

+ A companhia Pia Fraus explora técnicas de teatro de bonecos, dança e artes circenses. A partir de hoje (26), o grupo comemora 30 anos apresentando os espetáculos infantis ‘O Vaqueiro e o Bicho Froxo’ e ‘Círculo das Baleias’. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. ‘O Vaqueiro…’: de hoje (26) a dom. (28). ‘Círculo…’: de 3/7 a 5/7. 6ª, sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Na peça O Pavão Misterioso, que estreia sábado (27), o grupo Namakaca adapta a obra da literatura de cordel de José Camelo de Melo Rezende. O enredo conta a história do apaixonado Evangelista e de um misterioso pavão que o ajuda a viver um amor proibido. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. De sáb. (27) a 6/9. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30.

+ No Festival de Férias do Teatro Folha, sete peças entram em cartaz, como ‘Pinocchio’ (foto), da Cia.

Urbana de Teatro. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. De 4 a 31/7. 2ª a 6ª, 16h; sáb. e dom., 16h e 17h50. R$ 30.

Foto: Jefferson Pancieri/Divulgação

+ Em Cinderela, nova montagem da Cia. Le Plat du Jour, a gata borralheira é uma estilista que precisa lidar com a inveja de suas irmãs e de sua madrasta cruel. Estreia dia 18/7. CCBB (132 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. De 18/7 a 30/1/2016. Sáb., 11h. R$ 10.

+ O grupo checo de teatro de marionetes Lokvar apresenta ‘João, O Indeciso’ e ‘A Pequena Sereia’ – e realiza oficinas sobre a criação de bonecos. CCBB (96 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. De 9/1 a 12/7. Vários horários. R$ 10.

+ Em julho, a Cia. Vagalum Tum Tum volta a encenar sucessos da mostra Shakespeare Para Crianças. Na programação, as adaptações ‘O Bobo do Rei’ e ‘Othelito’. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. De 4/7 a 26/7. Sáb. e dom., 16h. R$ 20.