De inspiração nova-iorquina, Madison Square serve cardápio variado no Itaim

Foto: Mauro Holanda/divulgação

Não foram poucos os restaurantes que fecharam as portas na Rua Amauri – um dos endereços mais caros da cidade. Mas ainda há quem confie na revitalização do pequeno trecho, que viveu tempos áureos e sustenta casas como o Parigi. É o caso do restaurateur Alexandre Souto de Souza, sócio do novo Madison Square.

A casa imprime referências a Manhattan, em Nova York – como um enorme painel do Empire State Building, próximo ao bar que divide o salão, com cadeiras e poltronas vermelhas. Para quem quiser apenas tomar um drinque e petiscar, há mesas também na calçada.

O cardápio é variado e se assegura em clássicos, como steak tartar (R$ 41); salada ‘Waldorf’ (R$ 25), com folhas, lâminas de maçã, uva passa, nozes e molho da casa; e frutos do mar na chapa, com azeite, limão e tomate cereja (R$ 56), de entrada.

Entre as sugestões de pratos, executados pelo chef Guilherme Cardadeiro, há lombo de atum selado em crosta de gergelim, acompanhado de miniarroz e coral de vieiras (R$ 78); e carré de cordeiro com purê de abóbora e farofa de avelã (R$ 92). Há massas e também risotos, como o de abóbora com queijo de cabra e espinafre fresco (R$ 56), servido cremoso e al dente.

Com doçura equilibrada, o brownie de chocolate meio amargo, com sorvete de chocolate ao leite belga e calda de frutas vermelhas (R$ 28), fecha bem a refeição.

ONDE: R. Amauri, 328, Itaim Bibi, 3079-4819.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.