De feiras a shows, sete passeios gratuitos para o fim de semana

Foto: Leticia Godoy/divulgação

Fim de ano no MIS

Durante este fim de semana, o MIS se despede de 2016 com atrações para adultos e crianças. Entre os destaques, no domingo (11), a Maratona Infantil traz oficinas com os cientistas do Mad Science (10h30, 12h, 13h30 e 15h30) e shows da dupla Badulaque (12h e 16h). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Maratona: dom. (11), 10h/17h. Grátis. www.mis-sp.org.br

Aniversário da Casa das Rosas

A Casa das Rosas comemora 12 anos com atrações especiais. Hoje (9), Moraes Moreira abre a celebração com show às 20h. No sábado (10), livros serão doados pelo espaço, das 10h às 14h. Mais tarde, às 18h, tem apresentação musical de Péricles Cavalcanti. Casa das Rosas. Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 6ª (9), 20h; sáb. (10), 10h/22h. Grátis.

Bike Arte Mundo

No domingo (11), o festival reúne culturas de vários países. Entre as atrações para os ciclistas, há quitutes sírios, turbantes nigerianos e show com o grupo Soledad. O evento faz parte do Festival de Direitos Humanos, que vai de sábado (10) até 17/12. Ideário. R. Prof. Rubião Meira, 59, Pinheiros. Dom. (11), 14h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/FstDH2016

Sófálá

A programação do evento tem torneio de slam e batalha de MCs. Haverá shows dos rappers Sharylaine e Pri Feniks, além de discotecagens. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. Sáb. (10), 14h/20h. Grátis.

||Entre|| Arte e Acesso

O projeto aborda a acessibilidade e a inclusão na cultura por meio de uma ampla programação. Entre debates, shows e espetáculos, há, por exemplo, apresentação do coreógrafo norte-americano Antonie Hunter no sábado (10), às 20h. Já no domingo (11), às 19h, tem show do grupo Batuqueiros do Silêncio. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 6ª (9) a dom. (11), diversos horários. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Inf.: www.itaucultural.org.br

Festival Trespaum

A principal atração no festival é sua programação de shows. No entanto, também tem bazar com curadoria da Casa Pandora e uma feira de cervejas especiais. Associação Cultural Cecília. R. Vitorino Carmilo, 449, S. Cecília. Sáb. (10), 11h/22h. Grátis.

Feira Étnica

A feira reúne expositores com produtos de diferentes países. Nesta edição, a programação também tem opções gastronômicas e show da banda Senegal Sunugal. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa. Sáb. (10), 13h/18h. Grátis.