De feira de quadrinhos a arraial, confira oito opções de passeios para o fim de semana

Feira de quadrinhos é um dos destaques da programação do Ugra Fest. Foto: Ugra Fest

Ugra Fest

Voltado para os fãs de quadrinhos, o Ugra Fest organiza sua 6ª edição neste fim de semana. Além de uma feira (foto), a programação tem também oficinas, debates e palestras com nomes importantes, como Fabio Zimbres e Laerte Coutinho. Sesc Belenzinho. R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8) e dom. (9), 10h/20h. Grátis. Inf.: www.ugrafest.com.br

Anime Friends

Os desfiles de cosplay são uma das principais atrações do festival. O universo geek também é contemplado em shows internacionais, campeonatos, encontros de youtubers e feira de colecionadores. Transamerica Expo Center. Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, S. Amaro, 5643-3000. 6ª (7), 12h/21h; sáb. (8) e dom. (9), 10h/21h. R$ 80/R$ 445. Inf.: www.animefriends.com.br

Arraiá de Moema

Esta é a 1ª edição da festa que ocupa a Avenida Jandira. Em um palco, há shows e apresentações de dança. Para acompanhar, 30 barracas servem comidas típicas. Av. Jandira, entre os nº 731 e 801, Moema. Sáb. (8), 11h/20h. Grátis.

Arraial da Cinemateca

Os jardins da Cinemateca recebem barraquinhas de comidas típicas e brincadeiras. A programação encerra com a exibição ao ar livre do filme ‘O Homem que Engarrafava Nuvens’, de Lírio Ferreira, às 19h. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. Dom. (9), 13h. Grátis.

Batida na Escadaria

O evento une arte e gastronomia, com petiscos de chefs, como Checho Gonzales, da Comedoria Gonzales. Também há um bazar com peças de vestuário e design. R. Alves Guimarães, 766, Pinheiros. Sáb. (8), 12h/20h. Grátis.

Conexão Cultural São Paulo

Nesta edição, o evento tem como tema o nordeste. Além de uma feirinha gastronômica com comidas típicas da região, a programação tem sarau, exposição, exibição de filme e shows. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Dom. (9), 12h/21h. Grátis.

Festival do Japão

Nos três dias do festival, que está em sua 20ª edição, o público conhece mais sobre a cultura japonesa com atrações de gastronomia, música e dança. No palco principal, passam cerca de 50 grupos artísticos. São Paulo Expo. Rod. dos Imigrantes, km 1,5, Pq. do Estado. 6ª (7), 12h/21h; sáb. (8), 10h/ 21h; dom. (9), 10h/18h. R$ 22/R$ 25 (até 8 anos, grátis). Inf.: www.festivaldojapao.com

Museu do Futebol

Dentro do Estádio do Pacaembu, o museu conta a história da ‘paixão nacional’ por meio de recursos multimídia e interatividade. Neste domingo (9), das 11h às 20h, a entrada do museu recebe a 2ª edição do Arraial Charles Miller, com entrada gratuita. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-3848. 9h/17h (sáb., dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). R$ 10 (sáb., grátis).