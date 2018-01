De cinema a teatro, confira as atrações infantis para o feriado

De cinema ao ar livre a espetáculos teatrais, veja nossa seleção com as principais atrações para levar as crianças no feriado em São Paulo:

Cinema

Contos da Noite. A animação francesa de Michel Ocelot é exibida no Sesc Santana, na 2ª (2). No filme, duas crianças e um idoso se encontram todas as noites em um cinema abandonado e, juntos, criam histórias mágicas. 84 min. Rec. da produção: livre. Sesc Santana. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. 2ª (2), 14h. Grátis.

Animação francesa ‘Contos da Noite’ é exibida no Sesc Santana. Foto: Divulgação

Vivo Open Air. O festival de cinema ao ar livre terá um dia dedicado às crianças. No domingo (1º), será exibida a animação ‘Divertida Mente’, além de brincadeiras e oficinas da Casa do Brincar e food trucks. Rec. da produção: livre. Jockey Club. R. Dr. José Augusto de Queiroz, s/nº, portão 1, Cid. Jardim. Dom. (1º), a partir das 17h. R$ 50. Inf.: http://oesta.do/vvpair

Circo

Circo Spacial. Celebrando 30 anos, o circo inaugurou seu novo pátio oficial com o espetáculo ‘Elementos’. Palhaços e malabaristas se integram a elementos da natureza sob direção geral de Marlene Querubin. Rec. da produção: livre. Travessa Simis, 300, V. Guilherme. 5ª e 6ª, 20h30; sáb., dom. e fer., 16h, 18h e 20h30. R$ 30/R$ 250. Até 6/12.

Contação de histórias

Contação de Histórias em Libras. A educadora deficiente auditiva Sabrina Denise Ribeiro e a intérprete Amanda de Lima Oliveira comandam a atividade. Elas constroem uma história a partir da pintura ‘A Fazedora de Anjos’, de Pedro Weingärtner. 60 min. Rec. da produção: livre. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, 3324-1000. Sáb. (31), 14h. Grátis.

Especial

Banda Estralo lança disco no Sesc Consolação. Foto: Ítalo Cardoso

Festival de Arte para Crianças. O festival encerra na Fábrica de Cultura de Sapopemba. Entre as atrações deste sábado (31), há show da Banda Estralo, às 18h30, e a peça ‘Acampatório’, da Cia. Truks, às 13h30. Programação no site www.arteparacriancas.org.br. Fábrica de Cultura de Sapopemba. R. Augustin Luberti, 300, 2012-5803. Sáb. (31), a partir das 10h. Grátis.

Fim de Semana em Família. Neste fim de semana, no Itaú Cultural, há oficina de dança para crianças com Deise Alves, às 14h. Mais tarde, às 16h, a Cia. Balangandança traz o espetáculo ‘Brincos e Folias’. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Sáb. (31) e dom. (1º), 11h/17h. Grátis.

Música

Banda Estralo. Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda apresenta o show de lançamento de seu primeiro disco ‘Estórias de Cantar’. Na apresentação, as crianças conhecem os grandes compositores brasileiros por meio de canções, poesias e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (2), 11h. R$ 5/R$17.

Beatles para Crianças. No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. No palco, além do próprio Freire, estão três músicos e um ator. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro UMC (300 lug.). Av. Imperatriz Leopoldina, 550, V. Leopoldina, 2574-7749. Dom., 16h. Sessão extra: 2ª (2), 16h. R$ 60 (crianças até 2 anos, grátis). Até 29/11.

Grupo ZigZag. O grupo apresenta o show ‘Zigzaguiá’. Com brincadeiras musicais e dança, as crianças são apresentadas a ritmos brasileiros e figuras folclóricas, como o Saci Pererê e o Curupira. 60 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (31), dom. (1º) e 2ª (2), 12h. Grátis.

Teatro

Antes do Dia Clarear. O espetáculo da Cia2dois mistura teatro, circo e dança. No enredo, dois homens invadem silenciosamente um grande circo em uma madrugada e descobrem um universo fantástico de palhaços. Dir. Fernando Escrich e Ronaldo Aguiar. 55 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 12h; dom., 11h. Sessão extra: 2ª (2), 11h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até 22/11.

Canção dos Direitos da Criança. O álbum do cantor e compositor Toquinho se transformou em musical. Concebido por Carla Candiotto, o espetáculo retrata o período da Revolução Industrial mesclado à linguagem dos palhaços. 60 minutos. Rec. da produção: livre. Teatro Shopping Frei Caneca (600 lug.). R. Frei Caneca, 596, Consolação, 3472-2229. Sáb. e dom., 16h. R$ 60. Até dom. (1º).

O Gigante Egoísta. Com animação de bonecos, a Artesanal Cia. de Teatro faz uma adaptação do conto de Oscar Wilde. No espetáculo, um gigante constrói um muro para se isolar do mundo. Dir. Gustavo Bicalho e Henrique Gonçalves. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. Grátis (reservas no www.sesisp.org.br/meu-sesi). Até 8/11.

‘A Lona Caiu’ tem apresentação gratuita no Teatro Sérgio Cardoso. Foto: Samuel Vieira/Divulgação

A Lona Caiu. Pelo projeto Teatro ComVida, a Cia. Bubiô Ficô Lô faz única apresentação do espetáculo. Na peça, um trio de artistas circenses falidos encontra uma lona e uma cadeira abandonados. Eles, então, decidem encenar números de palhaço para conseguir dinheiro. Rec. da produção: livre. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Dom. (1º), 11h. Grátis.

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro perdido do menino. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro (50 lug.). R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Dom., 12h e 16h. R$ 10. Até 29/11.

Operilda na Orquestra Amazônica. Espetáculo faz uma expedição pela história da música erudita no Brasil. Entre as composições, obras de Carlos Gomes, Alberto Nepomuceno e Villa-Lobos. Dir. Regina Galdino. Texto Andréa Bassit. 60 min. Rec. da produção: a partir de 6 anos. Teatro Zanone Ferrite (204 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2216-1520. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (31). Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 15/11.