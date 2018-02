De cinema a circo, confira atrações infantis para o fim de semana

Foto: Juliana Coutinho/Divulgação

No último fim de semana do Telas – Festival Internacional de TV, a programação infantil exibe uma série de produções na Oca, no Parque Ibirapuera.

Entre os destaques, no sábado (14), às 10h, há a pré-estreia da nova temporada da série ‘Detetives do Prédio Azul’, do canal Gloob, com a presença dos atores. Em seguida, será exibida uma seleção de filmes da Mostra comKids até as 16h.

Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3. Sáb. (14), 10h/16h. Grátis. Programação: www.festivaldetv.com.br

Veja outras atrações infantis para o fim de semana:

Circo Zanni. Pela programação da 9ª Semana Ticket Cultura, o circo faz temporada, comemorando dez anos de estrada. O espetáculo tem direção de Domingos Montagner. 75 min. Rec. da produção: livre. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Palmeiras-Barra Funda, 3823-4600. Sáb. e dom., 17h e 19h30. Grátis. Até dom. (15).

VaiqueuVoo! Com a linguagem do circo, os Irmãos Sabatino conta a história da aviação. Em números de acrobacia, eles percorrem a trajetório de grandes aviadores da década de 1930. Dir. André Sabatino. 50 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. 6ª (13) e sáb. (14), 21h; dom. (15), 19h. Grátis.

Lampião e Lancelote. Da obra de Fernando Vilela, o musical traz um encontro inusitado entre o cavaleiro Lancelote e o cangaceiro Lampião. Dir. Débora Dubois. 60 min. Rec. da produção: a partir de 12 anos. Teatro Sesi-SP. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3528-2000. Sáb. e dom., 15h30. A partir de sáb. (14). Grátis (reservas pelo site www.sesisp.org.br). Até 20/12.

Os Mequeterefe. O espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas e cômicas. A inspiração foi a obra do poeta Edward Lear. Dir. Alvaro Assad. 50 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h; 3ª, 21h. R$ 20. Até 6/12.

SlowKids. Na 9ª Semana Ticket Cultura, o evento organiza um piquenique no Parque Villa-Lobos. Nesta edição, há brincadeiras e show do Grupo Triii. Rec. da produção: livre. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (14), 10h/18h. Grátis.