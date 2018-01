‘De Cabeça Erguida’ e novo ‘Maze Runner’ estão entre as estreias da semana; confira o roteiro completo

Cena do filme ‘De Cabeça Erguida’. Foto: Divulgação

ESTREIAS

Damas do Samba

Brasil/2015, XX min. Documentário. Dir. Susanna Lira. O documentário explora o papel da mulher no samba do Rio de Janeiro, desde seu nascimento. 10 anos.

Frei Caneca – Espaço Itaú

De Cabeça Erguida

La Tête Haute, França/2015, 120 min. Drama. Dir. Emmanuelle Bercot. Com Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Sara Forestier. Um pedagogo e uma juíza tentam recuperar um jovem delinquente. 14 anos.

Bourbon Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú

A Festa de Despedida

Mita Tova, Alemanha-Israel/2014, 95 min. Comédia dramática. Dir. Tal Granit, Shayron Maymon. Com Ze’ev Revach, Ilan Dar, Levana Finkelstein. Um grupo de idosos decide construir uma máquina de eutanásia para ajudar um amigo em estado terminal. Quando os rumores da invenção se espalham, eles enfrentam uma série de dilemas. 14 anos. Bristol, Reserva Cultural, Splendor Paulista.

Maze Runner: Prova de Fogo

Maze Runner – Scorch Trials, EUA/2015, 113 min. Ficção Científica. Dir. Wes Ball. Com Dylan O’Brien, Aidan Gillen, Kaya Scodelario. Na continuação da franquia, Thomas e os garotos escapam do labirinto. No entanto, encontram um cenário pós-apocalíptico. A Terra foi queimada pelo sol e o ambiente inóspito é habitado por perigosas criaturas, os Cranks. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boavista, Boavista (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Central Plaza, Central Plaza (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Interlagos, Interlagos (3D), Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, Jardim Sul (3D), Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lapa, Lapa (3D), Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera, Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Penha, Penha (3D), Raposo Shopping (3D), Santana Parque, Santana Parque (3D), Shopping D (3D), SP Market, SP Market (3D), Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D), West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Anália Franco (3D), Boulevard Tatuapé (3D), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Central Plaza (3D), Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville (3D), Jardim Sul, Jardim Sul (3D), JK Iguatemi, JK Iguatemi (3D), JK Iguatemi (4DX), Kinoplex Itaim (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Kinoplex Vila Olímpia (3D), Lar Center (3D), Market Place (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Santana Parque, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D).

Rio Cigano

Brasil/2013, 81 min. Drama. Dir. Julia Zakia. Com Georgette Fadel, Leuda Bandeira, Mariana Senne. Uma cigana começa uma jornada em busca de sua prima, que foi levada por uma cruel condessa quando era criança. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Tristeza e Alegria

Sorg og Glæde, Dinamarca/2015, 107 min. Drama. Dir. Nils Malmros. Com Jakob Cedergren, Helle Fagralid, Ida Dwinger. O cineasta Johannes e sua esposa Signe tentam se manter unidos para superar a trágica morte de sua filha. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

EM CARTAZ

O Agente da U.N.C.L.E

The Man from U.N.C.L.E, EUA/2015, 116 min. Ação. Dir. Guy Ritchie. Com Armie Hammer, Hugh Grant, Henry Cavill. Antigos inimigos, os agentes Napoleon Solo, da CIA, e Illya Kuriakin, da KGB, terão de trabalhar juntos para combater a terrível organização T.H.R.U.S.H. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, . LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Bristol, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi (Imax), Kinoplex Itaim, Lar Center, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Higienópolis, Santana Parque, SP Market, Villa Lobos.

O Bebê de Rosemary

Rosemary’s Baby, EUA/1968, 136 min. Horror. Dir. Roman Polanski. Com Mia Farrow, John Cassavetes, Ruth Gordon. O clássico de Polanski volta a ser exibidos na rede Cinemark. O casal Rosemary e Guy mudam-se para um prédio habitado por pessoas estranhas. Quando Rosemary engravida misteriosamente, começam a acontecer eventos misteriosos ao seu redor, deixando-a paranoica. 14 anos. Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Hig., Pátio Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Carga Explosiva – O Legado

The Transporter Refueled, França-China/2015, 96 min. Ação. Dir. Camille Delamarre. Com Ed Skrein, Ray Stevenson, Gabriella Wright. No sul da França, o ex-mercenário Frank Martin terá que trabalhar para um grupo de três sedutoras mulheres em um perigoso plano de vingança. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Central Plaza, Interlagos, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, . LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Villa Lobos.

Carrossel – O Filme

Brasil/2015, 82 min. Infantil. Dir. Alexandre Boury e Maurício Eça. Com Paulo Miklos, Oscar Filho, Noemi Gerbelli. O longa acompanha as férias dos alunos da Escola Mundial, que viajam para o acampamento Panapaná. A chegada de um representante de uma incorporadora interessada no terreno cria um conflito. Livre. Boavista, Central Plaza, Iguatemi Alphaville, Interlagos, JK Iguatemi, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Penha, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market.

O Diário de Uma Camareira

Journal d’Une Femme de Chambre, França-Bélgica/2015, 96 min. Drama. Dir. Benoît Jacquot. Com Léa Seydoux, Vincent Lindon, Clotilde Mollet. Ambientado no início do século 20, o filme conta a história de Célestine, uma jovem e bela camareira que começa a trabalhar para uma família parisiense. Na casa, ele deve lidar com a rigorosa Madame Lanlaire e os avanços de seu patrão. 14 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

Dior e Eu

Dior et Moi, França/2014, 90 min. Documentário. Dir. Frédéric Tcheng. O documentário mostra os bastidores da alta costura, acompanhando o primeiro ano de Raf Simon como diretor de arte da grife francesa. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú, Reserva Cultural.

A Doce Vida

La Dolce Vita, Itália/1960, 174 min. Drama. Dir. Federico Fellini. Com Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Anouk Aimée. Gira em torno da vida de Marcello Rubini – um jornalista de fofocas em Roma que sonha se torna um escritor. 14 anos. Espaço Itaú Augusta.

A Entidade 2

Sinister 2, EUA/2015, 97 min. Horror. Dir. Ciaran Foy. Com Nicolas King, Shannyn Sossamon, James Ransone. Uma mãe e seus filhos gêmeos mudam-se para uma casa no campo. No entanto, o lugar foi palco de assassinatos e sua família está marcada para morrer. 16 anos. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, . LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Eldorado, Market Place, Metrô Santa Cruz, Mooca Plaza, Pátio Paulista, Tietê Plaza.

Entrando numa Roubada

Brasil/2015, 107 min. Ação. Dir. André Moraes. Com Deborah Secco, Julio Andrade, Lúcio Mauro Filho. Um diretor de cinema decide juntar seus antigos colegas para gravar um ‘road movie’ de ação. Sem dinheiro, eles terão que colocar os próprios atores em crimes e trapaças reais para conseguir produzir o longa. 14 anos. Anália Franco, Central Plaza, Iguatemi Alphaville, Interlar Aricanduva, Interlagos, Jardim Sul, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market.

A Esperança é a Última que Morre

Brasil/2015, 78 min. Comédia. Dir. Calvito Leal. Com Dani Calabresa, Katiuscia Canoro, Danton Mello, Rodrigo Sant’anna. Para se tornar uma âncora de TV, a repórter Hortência inventa um falso serial killer com a ajuda de um amigo. No entanto, os crimes de mentira fogem de seu controle. 12 anos.

Anália Franco, Central Plaza, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza.

Férias Frustradas

Vacation, EUA/2015, 99 min. Comédia. Dir. John Francis Daley, Jonathan M. Goldstein. Com Christina Applegate, Chris Hemsworth, Leslie Mann. Continuação da franquia iniciada em 1983, o filme traz Rusty Griswold, agora crescido, e sua família em uma atrapalhada viagem de férias ao parque Walley World. 14 anos. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Boulevard Tatuapé, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Center Norte, Central Plaza, Interlagos, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Lapa, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Penha, Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, West Plaza. LEGENDADO: Anália Franco, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade São Paulo, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, JK Iguatemi, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Santana Parque, Splendor Paulista, Villa Lobos.

Homem Comum

Brasil/2014, 103 min. Documentário. Dir. Carlos Nader. Premiado no festival É Tudo Verdade, em 2014, o filme acompanha a vida de um caminhoneiro paranaense e sua família, ao mesmo tempo em que traça uma relação com o filme ‘A Palavra’, de Carl Dreyer. 10 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Homem Irracional

Irrational Man, EUA/2015, 96 min. Drama. Dir. Woody Allen. Com Emma Stone, Joaquin Phoenix. Em crise, o professor de filosofia Abe muda-se para uma cidade no interior dos EUA. Lá, ele arquiteta um plano perigoso para se livrar de seus dilemas existenciais. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Caixa Belas Artes, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

Infância

Brasil/2015, 145 min. Comédia dramática. Dir. Domingos Oliveira. Com Fernanda Montenegro, Paulo Betti, Nanda Costa. Baseado nas memórias da infância do diretor Domingos de Oliveira, o longa traz os dramas de uma típica família rica do Rio de Janeiro dos anos 1950, chefiada por uma rigorosa matriarca. 12 anos. Frei Caneca – Espaço Itaú.

Jia Zhang-ke, Um Homem de Fenyang

Brasil/2015, 98 min. Documentário. Dir. Walter Salles. No filmes, Walter Salles e sua equipe visitou a China para desvendar a história e as inspirações da carreira do diretor chinês – famoso por produções como ‘Plataforma’, ‘Em Busca da Vida’ e ‘Um toque de Pecado’. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

O Julgamento de Viviane Amsalem

Geet – The Trial of Viviane Amsalem, França/Israel/2014, 115 min. Drama. Dir. Ronit Elkabetz e Shlomi Elkabetz. Com Ronit Elkabetz, Menashe Noy e Simon Abkarian. Em Israel, o divórcio só é possível com o consentimento do marido. Viviane Amsalem luta há três anos para se divorciar e recuperar sua dignidade, mas seu companheiro Eliseu não concorda com a decisão. 14 anos. Reserva Cultural.

La Sapienza

La Sapienza, França-Itália/2014, 105 min. Drama. Dir. Eugène Green. Com Fabrizio Rongione, Christelle Prot, Ludovico Succio. Com o casamento abalado, Alexandre muda-se para a Itália com a esposa Alienor para terminar seu livro. A vida do casal tem uma guinada quando conhecem os irmãos Lavinia e Goffredo. 12 anos. Espaço Itaú Augusta.

Las Insoladas

Argentina/2014, 102 min. Comédia. Dir. Gustavo Taretto. Com Carla Peterson, Violeta Urtizberea, Luisana Lopilato, Maricel Álvarez. Do mesmo diretor de ‘Medianeras’, o longa foca a vida de seis companheiras de aula de salsa nos anos 1990. Todas sonham em passar duas semanas de férias no Caribe, mas, sem dinheiro, só conseguem tomar sol no terraço de um prédio. 14 anos. Caixa Belas Artes.

Linda de Morrer

Brasil/2015, 75 min. Comédia. Dir. Cris D’Amato. Com Glória Pires, Angelo Paes Leme, Emilio Dantas. Paula é uma cirurgiã plástica que descobre a cura para a celulite, mas morre ao testá-la em si mesma. Agora, com a ajuda de um médium, ela volta para evitar que o nocivo produto chegue ao mercado. 10 anos. Boulevard Tatuapé, Bristol, Butantã, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Interlagos, Interlar Aricanduva, JK Iguatemi, Mais Shopping Largo 13, Marabá, Metrô Itaquera, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Hig., Pátio Paulista, SP Market, Splendor Paulista, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Lilo & Stitch

Lilo & Stich, EUA/2092, 85 min. Animação. Dir. Dean DeBlois, Chris Sanders. Uma garota havaiana adota um animal de estimação um pouco diferente: um extra-terrestre fugitivo da lei. O filme volta a ser exibido na mostra O Maravilhoso Mundo de Disney, do Cinemark. Livre. DUBLADO: Boulevard Tatuapé, Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim, Cidade São Paulo, Eldorado, Interlagos, Interlar Aricanduva, Market Place, Metrô Santa Cruz, Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi, Mooca Plaza, Pátio Higienópolis, Pátio Paulista, Raposo Shopping, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, Villa Lobos.

Love

Love, França/2015, 134 min. Drama. Dir. Gaspar Noé. Com Karl Glusman, Klara Kristin. O filme gerou polêmica no exterior por conter cenas de sexo explícito em 3D. Frustrado com seu casamento, Murphy vive um dilema ao receber uma ligação de sua ex-namorada. 18 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Espaço Itaú Augusta, JK Iguatemi (3D), Reserva Cultural (3D), Splendor Paulista.

Missão Impossível – Nação Secreta

Mission: Impossible 5 – Rogue Nation, Estados Unidos/2015, 131 min. Ação. Dir. Christopher McQuarrie. Com Jeremy Renner, Paula Patton, Tom Cruise. No quinto filme da série, o agente Ethan Hunt tem como missão deter a organização criminosa Sindicato. Ao mesmo tempo, ele é caçado pelo governo dos Estados Unidos. 12 anos. DUBLADO: Anália Franco (Imax), Boavista, Boulevard Tatuapé, Butantã, Center Norte, Interlagos, Interlar Aricanduva, Itaim Paulista, Jardim Sul, Mais Shopping Largo 13, Metrô Itaquera, Metrô Tucuruvi, Penha, Shopping D, SP Market, Tietê Plaza, . LEGENDADO: Anália Franco (Imax), Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (Imax), Cidade Jardim, Eldorado, Iguatemi Alphaville, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, JK Iguatemi, JK Iguatemi (Imax), Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Pátio Paulista, Santana Parque, Villa Lobos.

Nocaute

Southpaw, EUA/2015, 124 min. Drama. Dir. Antoine Fuqua. Com Jake Gyllenhaal, Rachel McAdams. Após a morte de sua mulher, o boxeador Billy Hope tem a filha levada pelo Serviço Social. Então, ele decide pedir ajudar ao rigoroso treinador Tick para recuperar sua dignidade. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Cidade Jardim, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Pátio Higienópolis.

Nosferatu – O Vampiro da Noite

Nosferatu: Phantom der Nacht, Alemanha-França/1979, 107 min. Horror. Dir. Werner Herzog. Com Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Bruno Ganz. O clássico de 1978 é exibido em salas do Espaço Itaú. Na adaptação do filme de Murnau de 1922, ao tentar vender uma propriedade, o agente imobiliário Jonathan Harker leva Conde Drácula a sua cidade natal, Varna. 14 anos. Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Numa Escola de Havana

Conducta, Cuba/2014, 108 min. Drama. Dir. Ernesto Daranas. Com Silvia Aguila, Alina Rodríguez, Armando Valdés Freire. Chala é um menino problemático. Sua professora Carmela é a única que ele respeita. Quando ela se afasta por problemas de saúde, ele é levado para um internato. 12 anos. Caixa Belas Artes.

Obra

Brasil/2014, 80 min. Drama. Dir. Gregorio Graziosi. Com Irandhir Santos, Lola Peploe, Julio Andrade. Um arquiteto, prestes a ter o primeiro filho, tem a consciência perturbada pela descoberta de um cemitério clandestino no terreno onde pretende realizar uma grande obra. 10 anos.

Espaço Itaú Augusta.

Pequeno Dicionário Amoroso 2

Brasil/2014, 90 min. Comédia. Dir. Sandra Werneck, Mauro Farias. Com Andréa Beltrão, Daniel Dantas, Glória Pires. O filme se passa 16 anos após o primeiro. Luiza está casada e tem um filho. Gabriel namora uma mulher mais nova. O romance entre os dois será reaquecido após um encontro inesperado. 14 anos. Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Eldorado, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi Alphaville, JK Iguatemi, Market Place, Shopping D, Villa Lobos.

O Pequeno Príncipe

Le Petit Prince, França/2014, 108 min. Animação. Dir. Mark Osborne. Baseado na obra de Saint-Exupéry, o filme conta a vida de uma menina com uma rígida rotina controlada pela mãe. Um dia, ela conhece seu vizinho, um senho que lhe conta a história de um pequeno príncipe. Livre. DUBLADO: Anália Franco, Boavista, Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Center Norte, Central Plaza, Cidade Jardim (3D), Cidade São Paulo (3D), Eldorado (3D), Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Iguatemi (3D), Iguatemi Alphaville, Iguatemi Alphaville (3D), Interlagos, Interlar Aricanduva, Interlar Aricanduva (3D), Itaim Paulista, Jardim Sul, JK Iguatemi (3D), Kinoplex Vila Olímpia, Lapa, Lar Center (3D), Mais Shopping Largo 13 (3D), Marabá, Market Place (3D), Metrô Itaquera (3D), Metrô Santa Cruz (3D), Metrô Tatuapé, Metrô Tucuruvi (3D), Mooca Plaza (3D), Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D), Penha, Penha (3D), Raposo Shopping, Santana Parque, Shopping D (3D), SP Market, Tietê Plaza (3D), Villa Lobos (3D). LEGENDADO: Bourbon – Espaço Itaú Pompeia (3D), Bristol, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Pátio Higienópolis (3D), Pátio Paulista (3D).

Que Horas Ela Volta?

Brasil/2015, 112 min. Drama. Dir. Anna Muylaert. Com Regina Casé, Karine Teles, Lourenço Mutarelli. Após passar anos como babá de uma família paulistana, Val tem uma nova chance de se reaproximar de sua filha, que foi criada no interior de Pernambuco. No entanto, o retorno da jovem vai desestabilizar as relações dentro da casa dos patrões da empregada. 12 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Caixa Belas Artes, Central Plaza, Cidade Jardim, Cinearte, Cinesala, Espaço Itaú Augusta, Frei Caneca – Espaço Itaú, Iguatemi, Interlar Aricanduva, Jardim Sul, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Metrô Santa Cruz, Reserva Cultural, Santana Parque, Shopping D, Villa Lobos.

Que Mal Eu Fiz a Deus?

Qu’est-ce qu’on a Fait au Bon Dieu?, França/2014, 97 min. Comédia. Dir. Philippe de Chauveron. Com Christian Clavier, Chantal Lauby. O casal Verneuils, conservador e caxias, tem quatro filhas, mas três delas lhe causaram desgosto ao se casarem com homens de outros países e religiões. A quarta anuncia que vai se unir a um católico. 14 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú, Kinoplex Itaim.

Ricki and the Flash: de Volta para Casa

Ricki and the Flash, EUA/2015, 101 min. Comédia dramática. Dir. Jonathan Demme. Com Meryl Streep, Hayse Jack, Mamie Gummer. Ricki negligenciou o convívio com sua família para viver a fama de estrela do rock. Mais velha, ela tenta se reaproximar dos filhos. 14 anos. Bourbon – Espaço Itaú Pompeia, Bristol, Cidade Jardim, Frei Caneca Itaú, Iguatemi, Kinoplex Itaim, Kinoplex Vila Olímpia, Market Place, Pátio Higienópolis, Reserva Cultural.

O Último Cine Drive-in

Brasil/2014, 98 min. Comédia. Dir. Iberê Carvalho. Com Othon Bastos, Breno Nina, Rita Assemany. Ao voltar para Brasília, sua terra natal, Marlombrando reencontra seu pai, dono de um drive-in há 37 anos. Mesmo com a falta de público, ele luta, ao lado de dois funcionários, para manter o cinema vivo. 12 anos. Bristol.