De Beatles a MPB, cinco shows infantis para curtir no fim de semana

Banda Estralo. Foto: Ítalo Cardoso/Divulgação

Banda Estralo

Projeto dos artistas Marcos Lucatelli e Luanda Eliza, a banda está há seis anos na estrada e, agora, apresenta o show de lançamento de seu primeiro disco ‘Estórias de Cantar’.

No álbum, as crianças conhecem a música brasileira e seus principais compositores por meio de canções, poemas e encenações teatrais. 90 min. Rec. da produção: livre.

Sesc Itaquera. Praça de Eventos (800 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (25), 15h. Grátis.

Beatles para Crianças

No projeto do músico Fabio Freire, canções clássicas do quarteto de Liverpool são interpretadas para o público infantil. Em meio às músicas, pequenas histórias são encenadas. No palco, além do próprio Freire, estão outros três músicos e um ator.

O espetáculo faz apresentação única neste fim de semana no Clube Hebraica, em Pinheiros. 60 min. Rec. da produção: livre.

Clube Hebraica. Teatro Arthur Rubinstein (455 lug.). R. Hungria, 1.000, Pinheiros, 3818-8888. Dom. (25), 18h. R$ 25/R$ 80.

Celelê

Para lançar seu novo disco ‘Amizade Sincera’, a paulistana Celise Melo, a Celelê, faz pocket show neste domingo (25), na Fnac da Avenida Paulista.

No novo álbum, a cantora traz letras educativas para falar sobre amizade, natureza e os animais. 40 min. Rec. da produção: livre.

Fnac Paulista. Av. Paulista, 901, metrô Trianon-Masp, 2123-2000. Dom. (25), 16h. Grátis.

Circuito Municipal de Cultura no Ibirapuera

A programação deste domingo (25) leva shows infantis ao palco externo do Auditório Ibirapuera. As atrações começam cedo, às 10h, e seguem durante todo o dia.

Entre elas, o Beatles para Crianças está marcado para as 13h. Mais tarde, a MC Soffia se apresenta às 16h. Para fechar o dia, às 17h, o Palavra Cantada traz o show de comemoração aos 20 anos de carreira da dupla. Além dos shows, haverá oficinas, brincadeiras e até um karaokê. Rec. da produção: livre.

Auditório Ibirapuera. Plateia Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Alvares Cabral, s/n º, portão 2, 3629-1075. Dom. (25), 10h/18h30. Grátis.

Tiquequê

Também parte da programação do Circuito Municipal de Cultura, o grupo Tiquequê se apresenta no Teatro Arthur Azevedo, na Mooca, no domingo (25).

Às 16h, com entrada gratuita, o grupo apresenta ‘Toc Patoc’, seu primeiro show. No palco, eles interpretam cantigas de rodas e histórias populares, além de canções próprias, como ‘O Gigante’ e ‘Trava-língua’. Rec. da produção: livre.

Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Dom. (25), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).