De alma italiana, Des Cucina abre as portas em Perdizes

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Donos do Bar Desembargador, os sócios Orestes Duarte e Luis Mendes investem em mais uma casa na Rua Desembargador do Vale, em Perdizes. O Des Cucina ocupa o imóvel de número 233, pertinho do bar, mas com proposta bem diferente.

O restaurante é pequeno e aconchegante, decorado em tons de bege, com toalha nas mesas, balcão de mármore no bar e modernas luminárias de fio de cobre. Quem comanda a cozinha é o chef Sérgio França, que trabalhou em casas como o extinto La Vecchia Cucina, Italy e Brasserie des Arts.

Para começar, há burrata caprese (R$ 40) e polenta com ragu, funghi e fonduta de brie (R$ 26). A seção de massa reforça a vocação italiana da casa, com opções como o bom ravióli recheado de maçã e shimeji ao leve creme de gorgonzola dolce (R$ 49) – mas que chegou à mesa um pouco frio.

Todas as massas são recheadas na hora do pedido, a exemplo também do ravioloni com gema de ovo e ricota de búfala

(R$ 42). O menu segue com risotos, como o de frutos do mar (R$ 62); peixes; e uma seleção de carnes, que traz pedidas como o ‘Brasato al Barolo’ com polenta cremosa (R$ 58) e o pato com molho de tangerina, gengibre e mel, servido com risoto de ervilha (R$ 62).

O petit gâteau de goiabada com sorvete de queijo (R$ 18) fecha bem a refeição. Para beber, há drinques e vinho em taça, a partir de R$ 22.

ONDE: R. Desembargador do Vale, 233, Perdizes, 3872-0050.

QUANDO: 18h30/0h (6ª, até 0h30; sáb. e fer., 12h/17h e 19h/0h30; dom., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos