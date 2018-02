David Guetta apresenta seu novo CD, ‘Listen’. A faixa ‘Dangerous’, que contou com vocal de Sam Martin na gravação, é o novo sucesso do DJ – um dos mais renomados do mundo. ‘Lovers of The Sun’ e ‘Sun Goes Down’ são outras novidades.

David Guetta

Arena Anhembi (17.000 lug). Av. Prof. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (17), 21h. R$ 260. Cc.: M e V. Cd.: M e V.