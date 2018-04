David Gilmour apresenta show da turnê ‘Rattle That Lock’

LEIA MAIS| Confira os shows da semana

Em sua primeira vinda ao Brasil, David Gilmour compensará os fãs pelo tempo que esperaram por uma apresentação aqui. Em São Paulo estava prevista apenas uma, no sábado (12), mas os ingressos se esgotaram e foi aberta data extra – para o show de hoje (11), ainda há setores disponíveis.

Serão 150 minutos da turnê ‘Rattle That Lock’, divididos por um intervalo. O álbum homônimo lançado este ano transita entre o pop bem acabado da faixa-título e baladas como ‘In Any Tongue’. Mas os fãs do Pink Floyd não sairão decepcionados. Na parte europeia da turnê, Gilmour interpretou ‘Money’, ‘Wish You Were Here’ e ‘Comfortably Numb’. É a oportunidade de ver uma lenda tocando o repertório que lhe deu tal status.

ONDE: Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. QUANDO: Hoje (11) e sáb. (12), 21h (abertura, 16h). QUANTO: R$ 320/R$ 1.200 (sáb., ingressos esgotados). Vendas pelo site www.ingresso rapido.com.br ou na bilheteria.