David Garrett chega a São Paulo com a ‘South America Tour’; confira outras opções de shows

Sexta (24)

Arrigo Barnabé

Depois de ‘Caixa de Ódio’, show dedicado à obra de Lupicínio Rodrigues, o artista continua a revisitar o compositor gaúcho em ‘Caixa de Ódio 2’.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (24) e sáb. (25), 22h30. R$ 62.Cc.: todos. Cd.: todos.

Casuarina

O grupo de samba destaca repertório autoral. Há ainda versões para clássicos como ‘Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua’, de Sérgio Sampaio, e ‘É Isso Aí’, de Sidney Miller.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (24), 22h (abertura; show 0h30). R$ 60/R$ 100. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

David Garrett

David Garrett

O violinista alemão apresenta sua ‘South America Tour’. Ele interpreta clássicos de Beethoven e Tchaikovsky, mas também músicas de Queen, Metallica, entre outros artistas do pop internacional.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sexta (24) e sáb. (25), 22h (abertura, 20h). R$ 250/R$ 600. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mano Brown

No show ‘Boogie Naipe’, ele apresenta repertório influenciado pela sonoridade da música negra. ‘Gangsta Boogie’ e ‘Amor Distante’ estão no repertório.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (24), 21h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Manu Maltez

O músico, desenhista e escritor apresenta o ‘conto-concerto’ ‘O Diabo Era Mais Embaixo’, sobre a origem do timbre do contrabaixo. A história do homem que vende a alma do instrumento para o diabo também já serviu de mote para um livro do artista.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sexta (24), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Márcio Gomes

No show ‘Eternas Canções’, o cantor – cujo timbre lembra intérpretes de voz potente dos anos 1940 e 1950 -relembra ‘Nossa Canção’ (Luiz Ayrão) e ‘Tortura de Amor’ (Waldick Soriano), entre outros clássicos da música nacional e internacional.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sexta (24), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Nana e Dori Caymmi

Os irmãos fazem show em que celebram o legado do pai, interpretando ‘Não Tem Solução’, ‘Peguei um Ita no Norte’, entre outras. Há também sucessos da carreira solo de ambos.

Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sexta (24) e sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

Em seu primeiro DVD solo, ‘Aposto’, ele faz um balanço da carreira iniciada nos anos 1980, por meio de músicas como ‘Girassol’, ‘Bela Fera’ e ‘Caio no Suingue’. Ao lado do percussionista Paulino Dias, o músico recebe Paulinho Moska como convidado.

Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sexta (24), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho & Verônica Ferriani

O violonista e compositor se junta à cantora para interpretar seus grandes sucessos e clássicos da MPB.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (24) e sáb. (25), 22h; dom. (26), 21h. R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (25)



Arnaldo Antunes

‘O Pulso’ e ‘Não Vou me Adaptar’ estão no repertório do show intimista, no qual ele é acompanhado por dois músicos.

Centro Cultural da Juventude. Anfiteatro (300 lug.). Av. Deputado Emílio Carlos, 3.641, V. Nova Cachoeirinha, 3984-2466. Sáb. (25), 20h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Arrigo Barnabé

Cesaria Evora Orchestra

Integrantes da banda de apoio da cantora cabo-verdiana Cesaria Evora (1941 – 2011) fazem show para lançar o CD póstumo ‘Mãe Carinhosa’, com músicas gravadas por ela entre 1997 e 2005.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

David Garrett

Duofel e Carlos Malta

O duo de violões formado por Fernando Melo e Luiz Bueno se une ao flautista no projeto Encontros Instrumentais.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Guilherme Arantes

Acompanhado apenas por seu piano, o cantor e compositor relembra sucessos dos 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ são alguns deles.

Teatro Décio de Almeida Prado (175 lug.). R. Cojuba, 45, Itaim Bibi, 3079-3438. Sáb. (25), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Kurtis Blow

Precursor do hip hop, o americano apresenta hits como ‘The Breaks’.

Club Homs (950 lug.). Av. Paulista, 735, metrô Brigadeiro, 3289-4088. Sáb. (25), 22h. R$ 70. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Marcelo Callado e Tatá Aeroplano

Baterista e compositor que tem no currículo trabalhos com Caetano Veloso, Callado lança o álbum ‘Meu Trabalho Han Sollo Vol. II’. Tatá abre a noite com show de voz e violão e participação de Julia Valiengo.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Sáb. (25), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Márcio Gomes

No show ‘Eternas Canções, o cantor – cujo timbre lembra intérpretes de voz potente dos anos 1940 e 1950 -relembra ‘Nossa Canção’ (Luiz Ayrão) e ‘Tortura de Amor’ (Waldick Soriano), entre outros clássicos da música nacional e internacional.

Teatro Zanoni Ferrite (208 lug.). Av. Renata, 163, V. Formosa, 2211-1508. Sáb. (25), 20h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Móveis Coloniais de Acaju

Celebrando dez anos de ‘Idem’ (2005), álbum de estreia, a banda de Brasília convida Felipe Cordeiro para a apresentação. O paraense traz músicas de seus dois CDs.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (25), 21h; dom. (26), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nana e Dori Caymmi

Pipo Pegoraro

‘Mergulhar Mergulhei’ (2014) é o nome do terceiro álbum do músico. Influências de música africana estão presentes em faixas como ‘Indecifrável’ e ‘Ayie’.

Teatro Cacilda Becker (198 lug.). R. Tito, 295, Lapa, 3864-4513. Sáb. (25), 21h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Revelação

O grupo de pagode faz show com sucessos, entre eles ‘Só Vai de Camarote’ e ‘A Pureza da Flor’.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Sáb. (25), 18h (abertura). R$ 30/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

O Teatro Mágico

O grupo interpreta seus sucessos, entre eles ‘Quando a Fé Ruge’, ‘O Anjo Mais Velho’ e ‘O Sol e a Peneira’, além de antecipar músicas do EP que lança no final de 2015. Lucas Silveira (vocalista da banda Fresno), Dani Black, Tiê e a Banda Mais Bonita da Cidade participam da apresentação.

Citibank Hall (6.947 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (25), 22h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho & Verônica Ferriani

Dom. (26)

Brothers of Brazil

O duo, composto pelos irmãos Supla (bateria e vocal) e João Suplicy (violão e vocal), apresenta as músicas do CD ‘Melodies from Hell’.

Sesc Itaquera. Pça. de Eventos. Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (26), 15h. Grátis.

Cesaria Evora Orchestra

Duofel e Carlos Malta

Guilherme Arantes

Acompanhado apenas por seu piano, o cantor e compositor relembra sucessos dos 40 anos de carreira. ‘Brincar de Viver’ e ‘Meu Mundo e Nada Mais’ são alguns deles.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Dom. (26), 18h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso 1h antes do show).

Korzus

O grupo de heavy metal destaca o repertório dó álbum ‘Ties of Blood’ (2004), além de clássicos das três décadas de carreira.

Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (26), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Móveis Coloniais de Acaju

Nana e Dori Caymmi

Ronen Altman

‘Som do Bando’ é o primeiro disco do bandolinista e compositor, que apresenta seu repertório. Arismar do Espírito Santo, Laércio de Freitas e Lulinha Alencar participam da apresentação.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (26), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tiago Abravanel

No espetáculo ‘Baile do Abrava’, o artista que se consagrou interpretando Tim Maia em musical incentiva o público a dançar. Ele interpreta diversos sucessos, entre eles ‘Evidências’ e ‘Não Quero Dinheiro’, além de duas músicas inéditas.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Dom. (26), 20h. R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho & Verônica Ferriani

3ª (28)

Arthur Espíndola

Criador do samba amazônico, o artista participa do projeto Prata da Casa. Ele apresenta as músicas de seu primeiro álbum, ‘Tá Falado’ (2014), e convida os principais nomes da atual cena paraense.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (28), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (29)



Cidadão Instigado

‘Fortaleza’ é o nome do CD mais recente do quinteto, no qual os integrantes trocaram os instrumentos que tocavam originalmente. A sonoridade é roqueira, com influências de Pink Floyd e Legião Urbana.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. 4ª (29), 23h (abertura, 20h). R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Tiago Iorc

‘Troco Likes’ é seu primeiro trabalho da carreira totalmente em português. Ele apresenta o repertório do álbum, além de hits internacionais.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (29), 21h. R$ 50/R$ 100 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (30)



Aldo The Band

Os irmãos André e Murilo Faria misturam eletrônico e indie rock. Eles apresentam o repertório de ‘Is Love’, seu primeiro álbum.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (30), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lia Sophia

Mesclando gêneros musicais do Pará, a cantora lança seu novo single, ‘Sempre Te Esperei’. Tutu Moraes discoteca.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, Vila Madalena, 3459-5321. 5ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max de Castro

O artista faz uma homenagem a Erlon Chaves, maestro que trabalhou com o pai de Max, Wilson Simonal, em sua fase áurea. Todas as facetas de Chaves são contempladas, entre elas a de autor de trilhas para cinema e novelas.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (30), 22h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Wanderléa

Clássicos de seu período da Jovem Guarda, como ‘Prova de Fogo’ e ‘Ternura’, são relembrados no show. A cantora também interpreta músicas de seus álbuns dos anos 1970, entre elas ‘Back in Bahia’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 5ª (30), 21h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

100 Anos de Garoto

No projeto que homenageia o músico, referência do violão brasileiro, há apresentações de Rafael Mallmith e Luiz Barcelos (hoje), Marcel Powell (sáb.) e Zé Paulo Becker e Cainã Cavalcante (dom.).

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Hoje (24), sáb. (25) e dom. (26), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir das 12h do dia da respectiva apresentação).

Encontro Internacional da Harmônica Blues

Em apresentação hoje (24), a abertura fica por conta de Flávio Guimarães e Netto Rockfeller, seguido por David Berntson e o guitarrista Little Joe McLerran. No domingo (26), Little Will encerra o festival.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (24), 21h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sesc Vila Mariana. Pça. de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (26), 13h30. Grátis.

Sol Sunday Sessions

O evento tem como atrações shows de Silva e Thiago Pethit. A chef Helena Rizzo prepara cardápio especial, baseado na personalidade e no gosto dos artistas.

Manioca (200 lug.). R. Joaquim Antunes, 212, Pinheiros, 4304-9942. Dom. (26), 16h (abertura). R$ 120 (venda pelo site www.foodpass.com.br). Cc.: todos. Cd.: todos.

SP Metal

Grupos de heavy metal celebram os 30 anos de lançamento da coletânea de mesmo nome, dividida em dois discos. Hoje (24), se apresentam as bandas Vírus, Salário Mínimo e Centúrias. No sáb. (25), sobem ao palco Santuário, Abutre e Korzus.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (24) e sáb. (25), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica



Osesp: Guerrero e Barrueco

O violonista Manuel Barrueco e os tenores Idwer Alvarez e Juan Tomás Martinez – além dos coros da Osesp – participam do concerto. Há no programa obras compostas por Dietrich Buxtehude, Heitor Villa-Lobos e Antonio Estévez.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (30), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Kupiec

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, em concerto com participação da pianista alemã Ewa Kupiec. No programa, três obras compostas por Frédéric Chopin e uma de Nikolai Rimsky-Korsakov.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (24), 21h; sáb. (25), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thaïs

A ópera de Jules Massenet é o novo título da temporada lírica do Teatro Municipal. O espetáculo, que retrata uma cortesã e a tentativa de sua conversão ao cristianismo pelo monge Athanaël, é dirigido por Stefano Poda e tem regência e direção musical de Alain Guingal.

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Sáb. (25), 3ª (28) e 5ª (30), 20h; dom. (26), 18h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Até 2/8.

Virtuoses do Piano Brasileiro

O evento é aberto com apresentação de Fábio Martino. Ele interpreta obras de Beethoven, Ravel e Liszt. Após sua apresentação, há bate-papo do artista com Fábio Caramuru e Cecília Ribeiro.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 5ª (30), 19h15. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Festival de Campos do Jordão

Orquestra do Teatro São Pedro e Luisa Francesconi

A mezzo-soprano interpreta composições de Hector Berlioz (1803-1869), entre elas ‘A Morte de Cleópatra’. A Orquestra do Theatro São Pedro é regida por Luiz Fernando Malheiro.

Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Alto da Boa Vista. Hoje (24), 20h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Quinteto Villa-Lobos

O grupo apresenta obras de André Mehmari, Heitor Villa-Lobos, Marcos Lucas e Ronaldo Miranda.

Sala São Paulo. Sala do Coro (150 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (24), 19h. Grátis. (retirar ingresso 2h antes). Capela do Palácio do Governo. R. Adhemar de Barros, 3.001, Vila Alto da Boa Vista. Sáb. (25), 17h. Grátis.